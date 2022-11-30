Евросоюз

Еврокомиссия предложила конфисковать замороженные активы РФ и создать специальный трибунал для военных преступлений в Украине

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила конфисковать замороженные российские активы, а также создать специальный трибунал для расследования военных преступлений в Украине.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила конфисковать замороженные российские активы, а также создать специальный трибунал для расследования военных преступлений в Украине. © Aurel Obreja / AP
RFI
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила конфисковать замороженные российские активы, а также создать специальный трибунал при поддержке ООН для расследования и суда над военными преступлениями в Украине. С таким заявлением она выступила в среду, 30 ноября.

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«Мы заблокировали 300 миллиардов евро резервов российского Центробанка и заморозили 19 миллиардов евро денег российских олигархов», — заявила Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, в ближайшей перспективе ЕС и его партнеры могли бы взять на себя управление этими средствами и их инвестирование. Вырученные средства будут направляться в Украину для выплаты компенсаций ущерба, нанесенного военными действиями. 

Чтобы сделать это возможным, мы будем работать с нашими партнерами над международным соглашением. И вместе мы сможем найти законные пути для этого,

— подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

По словам главы Еврокомиссии, ущерб, нанесенный Украине российским вторжением, составляет уже порядка 600 млрд евро. 

В видеообращении к Генеральной ассамблее Международного бюро выставок президент Украины Владимир Зеленский заявил 30 ноября, что на послевоенное восстановление Украины понадобится более триллиона долларов.

Еще летом, в начале июля, власти Украины оценивали затраты на восстановление страны в 750 миллиардов долларов. 

«Россия должна заплатить за чудовищные преступления»

Фон дер Ляйен также предложила создать специальный суд для расследования военных преступлений РФ в Украине.

«Россия должна заплатить за чудовищные преступления. Мы будем сотрудничать с МУС (Международный уголовный суд в Гааге) и поможем создать специализированный суд для расследования преступлений России. Вместе с нашими партнерами мы добьемся того, чтобы Россия заплатила за причиненные ею разрушения замороженными средствами олигархов и активами своего Центрального банка», — заявила глава Еврокомиссии в твиттере.

Кроме того, глава Еврокомиссии озвучила данные о гибели украинских военнослужащих и мирных жителей. По словам госпожи фон дер Ляйен, на войне погибли более 100 тысяч украинских солдат и 20 тысяч мирных жителей.

«Вторжение России в Украину принесло смерть, опустошения и невыразимые страдания. Все мы помним ужасы Бучи. По оценкам, на сегодняшний день погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч украинских военных», — подчеркнула председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводит издание «Европейская правда».

Глава Еврокомиссии не стала называть в ходе своего выступления, на чем основаны приведенные ей данные.

Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении по итогам 279-го дня войны озвучил свои оценки потерь российской армии.

«Они положили в Донбассе свою регулярную армию, они теряют там ежедневно сотни мобилизованных и наемников, они используют там заградотряды. Еще в этом году Россия потеряет убитыми 100 тысяч своих солдат и только богу известно сколько наемников. А Украина будет стоять», — заявил украинский лидер.

10 ноября глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил, что в Украине были убиты или ранены более 100 тысяч российских военнослужащих. Аналогичные потери, по его словам, понесла и украинская армия.

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