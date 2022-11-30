Еврокомиссия предложила конфисковать замороженные активы РФ и создать специальный трибунал для военных преступлений в Украине

Евросоюз

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила конфисковать замороженные российские активы, а также создать специальный трибунал для расследования военных преступлений в Украине.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила конфисковать замороженные российские активы, а также создать специальный трибунал при поддержке ООН для расследования и суда над военными преступлениями в Украине. С таким заявлением она выступила в среду, 30 ноября.

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«Мы заблокировали 300 миллиардов евро резервов российского Центробанка и заморозили 19 миллиардов евро денег российских олигархов», — заявила Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, в ближайшей перспективе ЕС и его партнеры могли бы взять на себя управление этими средствами и их инвестирование. Вырученные средства будут направляться в Украину для выплаты компенсаций ущерба, нанесенного военными действиями.

Чтобы сделать это возможным, мы будем работать с нашими партнерами над международным соглашением. И вместе мы сможем найти законные пути для этого,

— подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

По словам главы Еврокомиссии, ущерб, нанесенный Украине российским вторжением, составляет уже порядка 600 млрд евро.

В видеообращении к Генеральной ассамблее Международного бюро выставок президент Украины Владимир Зеленский заявил 30 ноября, что на послевоенное восстановление Украины понадобится более триллиона долларов.

Еще летом, в начале июля, власти Украины оценивали затраты на восстановление страны в 750 миллиардов долларов.

«Россия должна заплатить за чудовищные преступления»

Фон дер Ляйен также предложила создать специальный суд для расследования военных преступлений РФ в Украине.

«Россия должна заплатить за чудовищные преступления. Мы будем сотрудничать с МУС (Международный уголовный суд в Гааге) и поможем создать специализированный суд для расследования преступлений России. Вместе с нашими партнерами мы добьемся того, чтобы Россия заплатила за причиненные ею разрушения замороженными средствами олигархов и активами своего Центрального банка», — заявила глава Еврокомиссии в твиттере.

Russia must pay for its horrific crimes.



We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.



With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/vaI7dqda74 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 30, 2022

Кроме того, глава Еврокомиссии озвучила данные о гибели украинских военнослужащих и мирных жителей. По словам госпожи фон дер Ляйен, на войне погибли более 100 тысяч украинских солдат и 20 тысяч мирных жителей.

«Вторжение России в Украину принесло смерть, опустошения и невыразимые страдания. Все мы помним ужасы Бучи. По оценкам, на сегодняшний день погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч украинских военных», — подчеркнула председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводит издание «Европейская правда».

Глава Еврокомиссии не стала называть в ходе своего выступления, на чем основаны приведенные ей данные.

Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении по итогам 279-го дня войны озвучил свои оценки потерь российской армии.

«Они положили в Донбассе свою регулярную армию, они теряют там ежедневно сотни мобилизованных и наемников, они используют там заградотряды. Еще в этом году Россия потеряет убитыми 100 тысяч своих солдат и только богу известно сколько наемников. А Украина будет стоять», — заявил украинский лидер.

10 ноября глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил, что в Украине были убиты или ранены более 100 тысяч российских военнослужащих. Аналогичные потери, по его словам, понесла и украинская армия.

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