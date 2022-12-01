Война России против Украины. День 281

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1 декабря — 281 день полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропускать последние новости.

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► ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter.

10:00 Главное из утренней сводки ВСУ:

► На левом берегу Днепра, в районе Олешек уменьшилось количество российских войск, которые рассредоточены в лесополосах вдоль участка автодороги Олешки-Голая Пристань. Основная часть этих войск — мобилизованные.

► Отражены атаки в районах населенных пунктов: Новоселовское, Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Белогоровка, Яковлевка, Бахмут, Курдюмовка, Красногоровка, Каменка, Водяное, Первомайское и Марьинка на Донетчину.

► Нанесены 2 ракетных удара по гражданским объектам в населенном пункте Камышеваха Запорожской области, совершены 41 авиационный удар и 28 обстрелов с РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам, в том числе и городу Херсон.

►Совершены артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина Буда, Бачевск, Белополье, Будки и Краснополье Сумской области.

► На Бахмутском направлении российские войска сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись объектам в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Опросное, Клищиевка, Северное, Залезное.

09:30 В России в федеральный розыск объявлен адвокат Илья Новиков.

С 2021 года Новиков проживает в Киеве.

«Согласно карточке из базы розыска ведомства, в отношении Новикова возбуждено уголовное дело. По какой статье оно расследуется, не уточняется», — пишет «Медуза», ссылаясь на издание «Верстка» .

Илья Новиков был защитником на процессах ФБК и «Мемориала», Надежды Савченко, Олега Сенцова и Петра Порошенко.

25 ноября Минюст РФ включил Новикова в реестр физических лиц — «иноагентов».

09:25 Американская компания Raytheon Technologies получила контракт на сумму 1,2 млрд долларов для закупки шести систем противовоздушной обороны NASAMS для Украины.

Ориентировочная дата завершения работ, которые будут выполняться в городе Тьюксбери штата Массачусетс, — 28 ноября 2025 года.

Ранее инистр обороны Алексей Резников сообщал, что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide.

09:10 Британская разведка: массированные удары по инфраструктуре Украины — российская попытка деморализовать население

Об этих выводах британской разведки сообщает ВВС, ссылаясь на данные британского министерства обороны.

В сообщении говорится, что, нанося удары по жизненно важным объектам, а не по вооруженным силам Украины, Россия надеется подавить волю украинского народа к сопротивлению.

Тем не менее, эти действия, скорее всего, не достигнут своей цели, поскольку Россия, вероятно, уже израсходовала значительную часть своих ракет, а украинское населения мобилизовалось, и материальный и психологический эффект от обстрелов, скорее всего, будет уменьшаться.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 01 December 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/xZbaD06yRU



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/xE1OlJT6gW — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 1, 2022

08:45 Франция начала работу по созданию спецтрибунала для расследования действий России в Украине

На сайте французского министерства иностранных дел сообщается о начале работы по созданию спецтрибунала для расследования действий России в Украине. Эта работа будет проводиться французскими юристами и специалистами совместно с европейскими и украинскими партнерами.

Борьба с безнаказанностью преступлений, совершенных в Украине вследствие российской агрессии, является для Франции приоритетом.Франция мобилизует силы для поддержки украинской системы правосудия и работы Международного уголовного суда, в компетенцию которого входит беспристрастное и независимое расследования в целях привлечения виновных к ответственности. Что касается предложения о создании специального трибунала для расследования агрессии России в Украине, мы начали работу с нашими европейскими и украинскими партнерами. Как подчеркивает председатель Еврокомиссии госпожа фон дер Ляйен, речь пойдет о достижении максимально широкого консенсуса в международном сообществе. Во время вчерашнего визита в министерство иностранных дел спецпосланника Украины Антона Кориневича Франция подтвердила свое желание углубить совместную работу с Украиной по борьбе с безнаказанностью. МИД Франции

30 ноября спецтрибунал под эгидой ООН для расследования действий России в Украине предложила создать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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