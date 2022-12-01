От Будапештского меморандума до войны: Гарри Юрий Табах об агрессии РФ против Украины, политике США и перспективах ленд-лиза

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Словосочетание «Будапештский меморандум» в последние девять месяцев звучит довольно часто. По мнению ряда экспертов, война, которую Россия сейчас ведет против Украины, является прямым следствием этого меморандума. Он был подписан 5 декабря 1994 года в Будапеште лидерами Украины, РФ, Великобритании и США. Об обстоятельствах появления этого документа и его исторической роли, а также о вопросах американской поддержки Украины и перспективах ленд-лиза корреспондент RFI побеседовала с капитаном первого ранга ВМС США в отставке, бывшим представителем НАТО в России Гарри Юрием Табахом.

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После распада СССР в 1991 году Украина осталась с третьим в мире запасом ядерного оружия, от которого в силу разных причин стране пришлось отказаться. В обмен на отказ от ядерного оружия Украина потребовала гарантии безопасности и территориальной целостности со стороны сильнейших государств. Собственно это и было целью меморандума, в соответствии с которым США, Великобритания и Россия брали на себя обязательства уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, воздерживаться от угроз или применения силы и экономического давления, а в случае каких-либо угроз Украине с применением ядерного оружия — требовать от Совета безопасности ООН незамедлительных действий.

Гарри Юрий Табах сегодня капитан первого ранга ВМС США в отставке, а тогда в 1994 году он был молодым офицером, занимавшимся процессами разоружения. Поскольку Табах, родившийся в Москве, прекрасно владел русским языком, его пригласили помочь в подготовке некоторых положений документа, в частности в их точной формулировке. О Будапештском меморандуме, а также о том, как это отразилось спустя почти три десятилетия на войне в Украине, Гарри Юрий Табах рассказал Русской службе RFI.

RFI: Сейчас очень многие вспоминают Будапештский меморандум, говоря о том, что именно этот документ стал своего рода миной замедленного действия для Украины, последствия которого мы наблюдаем сегодня. Согласны ли вы с такой постановкой вопроса?

Гарри Юрий Табах: Я абсолютно согласен с тем, что проблема идет еще из тех времен, но дело все в том, что надо хорошо понимать, кто тогда участвовал в принятии этого документа и почему. Проецировать это на сегодняшний день и на сегодняшнюю ситуацию не совсем правильно, потому что тогда были совершенно другие условия и причины появления Будапештского меморандума. Кто в чем виноват или не виноват, сейчас обсуждать глупо.

Конечно, легко говорить по прошествии почти 30 лет, «зачем мы сделали это тогда». Говорили, мол, Соединенные Штаты и Запад развалили Советский Союз, но это не так — Советский Союз развалился сам. Президент Джордж Буш-старший тогда не хотел развала СССР, и Запад не хотел, потому что непонятно было, что делать с ядерным оружием: с одним сумасшедшим с ядерной дубиной не знали, что делать, а тут она оказалась у четырех государств.

Надо понимать, что работа над Будапештским меморандумом заняла больше года, ситуация была непростая. Надо перенести себя в то время, наступившее после Советского Союза. Страна развалилась на отдельные государства, но и в Украине, и в Белоруссии, и в Казахстане жили советские люди, они все говорили на русском языке. Они служили в одной части, учились в одной школе, работали в одном конструкторском бюро. Все друг друга знали, у военных, политиков и дипломатов была одна школа, они были все из одной коммунистической партии. Может быть, поэтому им сложно было понять намерения западников, а нам было сложно понять, доверяли ли они России. Кроме того, бедность, нищета, разруха не позволяли содержать ядерное оружие, тем более, что все равно, управление по-прежнему находилось в Москве. То есть, у бывших советских республик было много причин, почему они все решили отдать ядерное оружие России. Оплачивали все это США.

Вокруг самого Будапештского меморандума много путаницы. Не все понимают кто, кому и что гарантировал. Соединенные Штаты в 2013 году заявили, что это «политическое обязательство, которое не имеет юридической силы».

Именно. Это меморандум, а не документ, который можно использовать в суде. Сейчас говорят, что США и западные страны выступили гарантами, но это не так. Там такого слова как гарантия даже нет. Но есть слово assurance, что означает заверение. То есть мы вам обещаем, что мы будем хорошими, мы вас заверяем, что мы на вас не нападем, а если на вас кто-то нападет, то постараемся помочь насколько это возможно. Вот что это означало, если переводить на простой язык. Поэтому слово гарантии тут вообще не подходит.

Одна из сторон, которая заверяла, что этого не произойдет, нарушила свое обещание — сначала аннексировала Крым и начала войну в Донбассе, а в феврале 2022 года начала полномасштабное вторжение и захватила еще часть украинских территорий. Но когда был аннексирован Крым, мы должны были сделать всё, чтобы помочь Украине. И Конгресс США, который на тот момент был республиканский, в 2014 году принял решение дать летальное оружие Украине.

Но президент Обама и вице-президент Байден, который отвечал за Украину, накладывают на него вето и не дают летальное оружие. Вместо него дают оборонительное оружие, дают гуманитарную и медицинскую помощь, но летального оружия не дают. Когда пришел президент Трамп, он снял это вето и Украина получила «Джевелины», «Стингеры», снайперские винтовки, но тоже в лимитированном количестве.

Тем не менее, судя по всему, это оружие помогло Украине по меньшей мере в самом начале полномасштабного российского вторжения…

Я не случайно упоминаю партию, которую представляет президент и Конгресс, поскольку сейчас продвигается нарратив, что республиканцы, мол, собираются ограничить помощь Украине. Я хочу напомнить, что республиканец из Техаса внес предложение о ленд-лизе, и сделал это в январе этого года, то есть за месяц до начала войны.

Это как раз имеет отношение к Будапештскому меморандуму, в соответствии с которым мы должны сделать всё, чтобы максимально помочь Украине, сохранить ее границы. Это, собственно, и было записано в меморандуме. Когда началась война, и демократы, и республиканцы начали продвигать закон о ленд-лизе, который в мае подписал президент Байден.

Слово лен-длиз, кажется, выучили уже все. О том, что вот-вот начнет поступать оружие по лен-длизу, мы слышим еще с лета, потом начали говорить о 1 октября. Уже начало декабря, а лен-длиза как не было, так и нет. Если все юридические процедуры соблюдены — Конгресс принял, президент подписал, то в чем проблема? Какой механизм исполнения принятого решения по ленд-лизу?

Американский народ сказал свое слово через Конгресс — дать Украине все необходимое для победы, победы с меньшими потерями и меньшими разрушениями инфраструктуры. Для этого народ Соединенных Штатов Америки через Конгресс делегирует президенту право делать по этому поводу все, что он хочет, давать, все, что он хочет, без каких-либо объяснений или голосований за бюджет в Конгрессе. В течение 60 дней президент должен был выработать механизм, как он будет это делать, и отчитаться по этому поводу перед Конгрессом.

Президент Байден до сих пор этого не сделал. Он до сих пор не создал механизма передачи оружия, не отчитался перед Конгрессом и по-прежнему продолжает помогать Украине пакетами. Называется это все помощь Украине, но она в большинстве своем не военная. И лен-длиз так до сих пор и не заработал, а он включает в себя широкий спектр помощи — от пенициллина и тушенки до самолетов, подводных лодок и кораблей.

Больше того, сейчас началась пропагандистская кампания, мол, Украина должна будет за это расплачиваться, что абсолютная неправда. Возвращать нужно будет только то, что останется целым, и то если Украина захочет, можно назначить какую-то цену, за которую можно будет это купить. О том, что все это дорого, говорят люди, у которых детей на фронте нет. Поэтому никакие внуки и правнуки за это расплачиваться не будут, дай Бог чтобы они родились!

Я говорю о лен-длизе, потому что считаю, что Будапештский меморандум является его отправной точкой. И если бы лен-длиз заработал, война бы уже давно закончилась. И республиканцы, и демократы поддержали эту инициативу. Я не помню, чтобы представители обеих партий голосовали за одно и то же. Но администрация Белого дома не дает этому хода. Глава Республиканской партии Мич Макконел предложил изменить закон в том положении, что президент не «может» дать ленд-лиз, а «обязан» это сделать.

Украинские военные аналитики говорят, что противотанковые ракетные комплексы «Джевелин», которые Украина получила во время президентства Трампа, сыграли свою роль в том, что российским войскам парадная форма не понадобилась. То есть в самом начале войны ВСУ было чем обороняться.

Там были не только «Джевелины», были и «Стингеры», и снайперские винтовки, было обучение украинских солдат. Кроме того, наши эсминцы были в Черноморском бассейне, но президент Байден, как только пришел к власти, их вывел. Летали постоянно также и американские стратегические бомбардировщики, и десантные самолеты морской пехоты в небе Украины и над Черноморским бассейном. Президентом Трампом был введен снова в строй Второй флот, который во времена нормализации отношений между Россией и США был не нужен.

Действительно, во время передышки за 4 года украинская армия смогла подготовиться и перевооружиться, поскольку они ожидали эту войну, понимая, что этот агрессивный сосед с ними надолго. Ну и самое главное — президент Трамп сумел держать цены на нефть и на газ низкими. Соединенные штаты были главным экспортером нефти и газа, он договорился об этом с ОПЕКом, наложил санкции на «Северный поток». После прихода Байдена санкции с «Северного потока» были сняты. Ну и, конечно же, цены на нефть поползли вверх, Россия начала двигать свои машины в Украину, пытаясь закончить то, что они начали в 2014 году.

Полгода, если не больше, американская разведка говорила о том, что Россия стягивает войска к украинской границе. Как вы только что подтвердили, украинские военные проходили обучение в США и имели оборонительное американское оружие. Но при этом Байден и его администрация, судя по всему, не верили, что украинская армия сможет сдержать российское наступление, говорили, что Киев будет взят в течение 72 часов, а Зеленскому предлагали эвакуацию. Почему в Соединенных Штатах не верили в украинскую армию?

Они думали, что это будет партизанская война, которая затянется надолго, что Украина в том виде, в котором она была, существовать не будет, поэтому Байден не отправлял американского посла в Украину. В конце концов, он вывез американское посольство из Украины. Хотя этого не делали даже в Афганистане и во время Второй мировой войны, когда немцы были в 10 км от Москвы, посольство было эвакуировано в Куйбышев, но страну не покинуло.

Ну и потом, если ты предупреждаешь о войне своего союзника, то сделай что-нибудь. Введи санкции, как попросил президент Зеленский, дай какое-то оружие, — «Стингеры» и снайперские винтовки, это все оборонительное оружие, не наступательное. Что касается санкций, то Белый дом не отрицает, что да, было давление на банки Штатов Америки, чтобы они обходили санкции и продолжали валютные операции с Россией, то есть подыгрывание Путину все равно идет. И украинский народ платит за это очень высокую цену.

Если бы Америка дала то оружие, которое просит Украина, за какое время украинские вооруженные силы могли бы одержать победу в этой войне?

Я скажу словами генерала Кита Келога: «Если бы мы хотели, война закончилась бы очень быстро, но мы не хотим. Мы не даем оружия Украине, чтобы она закончила эту войну быстро и сохранила жизни своих людей. Но наша администрация этого не хочет».

И снова, вернемся к Будапештскому меморандуму. Всем памятен более свежий пример — Минские соглашения. Тогда Украина была вынуждена их подписать. Это было фактически выкручивание рук. Насколько Будапештский меморандум был тоже вынужденным?

Там точно не было выкручивания рук. Просто в то время это нужно было сделать. А вот то, что сейчас на Зеленского пытаются давить, чтобы он сел за стол переговоров, это больше напоминает Минск. Причем абсурд в том, что к переговорам Украину призывает начальник Объединенных Штабов генерал Милли, а главный дипломат выступает против. Вероятно, они перепутали свои должности.

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