Власти Украины ввели санкции против священнослужителей УПЦ МП

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата. Кроме того, СНБО поручил правительству в течение двух месяцев предложить Верховной Раде законодательно запретить деятельность УПЦ МП. Перед этим Служба безопасности Украины провела обыски в нескольких монастырях УПЦ, а некоторым священнослужителям были предъявлены подозрения в работе на Россию.

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Президент Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, «аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации». Об этом говорится в указе президента. Об этом же накануне рассказал сам Зеленский в своем ежедневном вечернем обращении.

По данным «Украинской правды», СНБО на заседании 1 декабря ввел санкции в отношении наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя), бывшего депутата «Верховной рады» Вадима Новинского, а также еще около десятка священнослужителей УПЦ МП, преимущественно с оккупированных Россией территорий. Полный список подсанкционных фамилий в Офисе президента обещали обнародовать позже.

Ранее 1 декабря СНБО поручил Кабинету министров в течение двух месяцев предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре. За два месяца правительство должно обеспечить проверку наличия правовых оснований и соблюдения условий пользования религиозными организациями имуществом, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Государственной службе по этнополитике и свободе совести поручено обеспечить в двухмесячный срок проведение религиоведческой экспертизы Устава об управлении Украинской православной церкви на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом, при необходимости принять предусмотренные законом меры.

«Религиозные организации должны не нарушать права и свободы граждан, не нести угрозы жизни, здоровью и безопасности. Но объекты УПЦ МП нарушают эти обязательства, сотрудничая со страной-агрессором», — говорится в заявлении Центра стратегических коммуникаций «Справді» при министерстве информационной политики. По утверждению ведомства, в храмах УПЦ МП «распространяют российскую пропаганду» и «вербуют российскую агентуру».

Служба безопасности Украины с октября проводит обыски в зданиях Украинской православной церкви Московского патриархата, а также у отдельных служителей. 22 ноября СБУ провела обыски на территории самой Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. А утром 2 декабря обыски прошли в ряде храмов и монастырей УПЦ МП в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях. Обыски проводила СБУ совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией «в рамках противодействия подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».

Кроме того, Служба безопасности Украины сообщила о предъявленном подозрении митрополиту Кировоградской епархии УПЦ МП, который оправдывал захват россиянами Крыма. Имя священнослужителя не разглашается, однако отмечается, что он «входил в ближайшее окружение московского патриарха Кирилла, с которым координировал распространение прокремлевских взглядов в регионе».

Также церковнослужители проводили встречи на территории России. После этого в церквях общины «людям раздавали вражескую пропагандистскую литературу», которую «печатали многотысячными тиражами в типографиях страны-агрессора». Во время обысков на территории епархии силовики обнаружили «большое количество вражеских печатных материалов и документы с доказательствами переписки с московскими кураторами». Ранее подозрения были предъявлены еще нескольким священнослужителям УПЦ МП.

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