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Война России против Украины. День 282. Онлайн RFI

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Украинский военнослужащий у самоходной гаубицы на линии фронта в Донецкой области, Украина, 30 ноября 2022 года. Радио Свобода / Serhii Nuzhnenko via REUTERS
Украинский военнослужащий у самоходной гаубицы на линии фронта в Донецкой области, Украина, 30 ноября 2022 года. Радио Свобода / Serhii Nuzhnenko via REUTERS via REUTERS - RFE/RL/SERHII NUZHNENKO
RFI
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2 декабря — 282-й день полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропускать последние новости. 

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09:07 Генштаб ВСУ: Россия обороняется сразу на пяти направлениях. В Крыму готовятся к новой волне мобилизации. В Херсонской области усилены фильтрационные меры

  • За минувшие сутки подразделения ВСУ отбили российские атаки в Луганской и Донецкой области, в том числе в зоне наступления российской армии на Бахмутском направлении..
  • Россия нанесла 5 ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Харьковской и Донецкой областей. Российская армия осуществила 30 авиационных ударов по позициям наших войск и более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по районам населенных пунктов вдоль линии фронта.
  • Россия обороняется сразу на пяти направлениях — Купянском, Лиманском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском, и ведет артиллерийский обстрел. В частности, не прекращаются обстрелы Херсона и Херсонской области. При этом российским военным удается удерживать свои войска на Слобожанском направлении, а именно в районах граничащих с Белгородской областью РФ. На Авдеевском направлении российские военные «‎пытаются улучшить свое тактическое положение».
  • На оккупированной части Херсонской области Россия усилила фильтрационные меры. В частности, на пропускных пунктах на въезд и выезд из города Геническ российские военные проверяют все транспортные средства, документы и телефоны местных жителей.
  • На территории оккупированного Крыма сотрудники военкоматов проводят подготовку к очередной волне мобилизации. По имеющейся информации, в городе Керчь проводятся сверки данных военнообязанных лиц на государственных предприятиях.
  • Авиация ВСУ в течение прошедших суток нанесла 19 ударов по районам сосредоточения российских военных, вооружения и военной техники, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
  • За минувшие сутки ВСУ сбила один беспилотник типа «‎Орлан-10». Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, район сосредоточения российских солдат и ВВТ, а также 5 других важных объектов.

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