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Война России против Украины. День 282. Онлайн RFI

Украинский военнослужащий у самоходной гаубицы на линии фронта в Донецкой области, Украина, 30 ноября 2022 года. Радио Свобода / Serhii Nuzhnenko via REUTERS via REUTERS - RFE/RL/SERHII NUZHNENKO

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2 декабря — 282-й день полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропускать последние новости.