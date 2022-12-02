В США обсуждается расширение подготовки украинских военных

По данным американского телеканала CNN, администрация президента США обсуждает возможность расширения программы подготовки военнослужащих ВСУ, а также увеличения до 2500 в месяц числа военных, которые проходят обучение на американской базе в Германии.

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Как сообщает CNN со ссылкой на данные американских чиновников, в США хотят изменить набор видов подготовки, добавив, в частности, обучение «продвинутой тактике боя». Ранее украинских военных обучали прежде всего обращению с определенными системами вооружений.

США намерены воспользоваться зимним периодом и стабилизацией линии фронта, чтобы усовершенствовать обучение украинских военнослужащих и включить в программу подготовки тактические аспекты — в частности, координацию маневров пехоты с поддержкой артиллерии, сообщает CNN с ссылкой на источник.

Великобритания массово обучает украинских военных еще с июля. Базовую программу подготовки прошли уже 10 тысяч солдат ВСУ, напоминает CNN.

Программы по обучению военнослужащих ВСУ на Западе активно развиваются с октября этого года: 16 октября, премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о продлении до конца 2023 года программы Unifier. В рамках этой программы украинские военные проходят подготовку на территории Великобритании еще с 2015 года.

17 октября Европейский Союз объявил о проекте обучения 15 тысяч военнослужащих ВСУ в Германии, Польше и Франции, сообщает France 24. 15 ноября министерства обороны Испании и Германии объявили о совместном проекте подготовки нескольких тысяч украинских военных.

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