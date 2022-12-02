МИД Украины заявил, что в украинские посольства и консульства в семи странах ЕС прислали окровавленные пакеты

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил в пятницу, 2 декабря, что в дипломатические представительства Украины в нескольких странах Европы поступили новые угрозы. Ранее на этой неделе в посольстве Украины в Испании взорвался присланный по почте пакет.

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«После теракта в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно поступили окровавленные пакеты. В пакетах находились глаза животных. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах. Мы изучаем смысл этого послания», — сообщил представитель МИД Украины Олег Николаенко, добавив, что вход в помещение украинского посла в Ватикане подвергся вандализму, а посольство в Казахстане получило ложное сообщение о минировании.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, в свою очередь, что «происходит хорошо спланированная кампания террора и запугивания посольств и консульств Украины». «Не имея возможности остановить Украину на дипломатическом фронте, нас пытаются запугать. Однако могу сразу сказать, что эти попытки напрасны. Мы и в дальнейшем будем эффективно работать на победу Украины».

30 ноября в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв. По почте на имя посла прислали пакет, в котором оказалось взрывное устройство. Легкие ранения получил сотрудник безопасности посольства, который открыл пакет во дворе дипмиссии. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев предположил, что за отправкой пакета могла стоять Россия.

После взрыва в посольстве Украины похожие пакеты прислали в министерство обороны Испании, в спутниковый центр, передающий информацию Украине, а также поставщику гранатометов для украинской армии. Позже стало известно, что пакет со взрывным устройством 24 ноября получили и в офисе премьер-министра Испании. Испанские правоохранители считают все эти случаи связанными между собой и расследуют по статье о терроризме.

Глава украинского МИДа поручил перевести все украинские посольства и консульства в режим усиленных мер безопасности. «Призываем иностранные правительства гарантировать максимальную защиту украинских дипломатических учреждений в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. В Киеве также подчеркнули, что взаимодействуют с правоохранителями иностранных государств для расследования всех этих случаев угроз.

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