Двести восемьдесят третий день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Родственники провожают мобилизованных на вокзале в Тюмени. Россия, 2 декабря 2022 г.

3 декабря — 283-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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09:49 Утренняя сводка Генштаба ВСУ

Главное:

Противник не прекращает наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры. На Авдеевском и Бахмутском направлениях продолжаются наступательные действия, перемещение личного состава и военной техники для комплектования подразделений, понесших потери.

За минувшие сутки подразделения ВСУ отразили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Червонопоповка Луганской области и Соледар, Опросное, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

Противник нанес пять ракетных, 27 авиационных ударов и совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре и позициям украинских войск вдоль линии столкновения.

Сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины. В частности, на ее полигонах идет подготовка отдельных подразделений вооруженных сил Российской Федерации.

Авиация ВСУ в течение текущих суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. За прошедшие сутки были сбиты вражеский вертолет и шесть БПЛА типа «Орлан-10».

Ракетами и артиллерией ВСУ было поражено пять пунктов управления, два склада боеприпасов, 11 районов сосредоточения личного состава и военной техники и четыре других важных объекта.

09:23 В ночь на 3 декабря российские военные обстреляли подконтрольную Украине территорию Запорожской области

Об этом сообщил глава областной администрации Александр Старух. По его словам, два ракетных удара пришлись на один из населенных пунктов. Название Старух не уточнил.

«В результате взрыва двух ракет в одном из населенных пунктов Запорожского района, разрушены крыши и выбиты стекла вблизи расположенных зданий. По предварительной информации, все люди целы», — написал он в телеграм-канале.

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