Война России против Украины. 284-й день. Онлайн RFI

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4 декабря — 284-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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11:40

ВСУ в районе Бахмута: бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила на позициях 3 декабря 2022. ФОТО: REUTERS/ Leah Millis

11:20 МВД Украины: с начала полномасштабного вторжения РФ погибло более 9400 мирных жителей

О числе погибших и раненых среди гражданского населения Украины за девять месяцев полномасштабной войны, развязанной РФ, в эфире всеукраинского телемарафона «Единые новости» сообщил 4 декабря заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

«По данным Национальной полиции, погибло более 9400 мирных жителей и еще около 6800 ранены. Среди них, к сожалению, есть и дети: с начала вторжения РФ в Украину погиб 461 ребенок», — сказал Енин.

Замглавы МВД также сообщил, что из-за ударов РФ по критической инфраструктуре Украины на данный момент отсутствует энергоснабжение в 507 населенных пунктах в восьми регионах страны. Больше всего, по словам Енина, страдают Харьковская область, где обесточены 112 населенных пунктов, Донецкая и Херсонская области — более 90 населенных пунктов без света, Николаевская — 82, Запорожская — 76, Луганская область — 43.

10:55 Bloomberg: РФ вывезла из Украины зерно не менее чем на 1 миллиард долларов

Россия вывезла с оккупированных ею территорий Украины зерно стоимостью не менее 1 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg в своем материале, подготовленном с использованием данных NASA Harvest, проекта космического агентства США по вопросам международной продовольственной безопасности.

По данным проекта, на оккупированных силами РФ территориях Украины был собран урожай пшеницы порядка 6 миллионов тонн. Сейчас российскими войсками заняты территории Украины, на которых выращивается примерно четверть всей пшеницы в стране.

На свободной от оккупации территории Украины в этом году было собрано более 26 миллионов тонн пшеницы (больше, чем прогнозировалось).

10:35 ЕС опубликовал решение о введении потолка цен на нефть из РФ

Совет Евросоюза опубликовал решение о введении потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, которое вступит в силу в понедельник, 5 декабря.

Решение вводится «в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию в Украине». Оно предусматривает переходный период в 45 дней для судов, перевозящих сырую нефть из РФ, которая была закуплена и загружена до 5 декабря и выгружена в порту назначения до 19 января 2023 года.

В решении Совета ЕС отмечено, что для достижения поставленной цели — снизить доходы РФ от продажи нефти — предельная цена должна быть как минимум на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных Международного энергетического агентства.

3 декабря ценовой потолок на нефть из РФ (на уровне 60 долларов за баррель) утвердили в отдельном порядке страны G7 — Германия, Италия, Франция, Великобритания, Канада, Япония и США. К ним присоединилась Австралия.

После вступления этого решения в полную силу покупателям российской нефти, которые приобретут ее по цене выше потолка в $60 / баррель, станут недоступны многие услуги, связанные с перевозками нефти по морю — страхование и торговое финансирование.

10:05 Институт ISW прогнозирует активизацию боевых действий на востоке Украины

Институт изучения войны ISW в своем ежедневном обзоре вечером 3 декабря отмечает, что с наступлением зимы условия на востоке Украины становятся более благоприятными для более высоких темпов военных операций. Аналитики американского центра ссылаются на сообщения как с российской, так и украинской сторон о том, что земля вдоль линии Кременная — Сватово замерзла, что, возможно, позволит украинским силам увеличить давление на российскую оборону. Ранее эксперты ISW предполагали, что общий темп операций, вероятно, ускорится в ближайшие недели, поскольку постоянные холода приводят к промерзанию земли по всему театру военных действий, в т.ч. на востоке Украины, где операции замедлились из-за сильной распутицы.

Глава Национальной разведки США Аврил Хейнс выступила с противоположным прогнозом — о замедлении боевых действий. Как сообщило агентство Reuters, в субботу на Форуме национальной обороны имени Рейгана в Калифорнии она предсказала снижение темпов военных операций в Украине в ближайшие — зимние — месяцы.

09:45 Местные власти Украины сообщили о новых российских обстрелах прифронтовых населенных пунктов

В Херсонской области зафиксировано 46 обстрелов населенных пунктов со стороны сил РФ, погиб один человек, — сообщил глава обладминистрации Ярослав Янушевич. Он написал: «Российские оккупанты 46 раз обстреляли территорию Херсонщины. Враг бил из артиллерии, танков, минометов, РСЗО по мирным населенным пунктам области». По его словам, обстреляны жилые кварталы Херсона. «За прошедшие сутки из-за вражеских обстрелов 1 человек погиб, еще 2 жителей Херсонщины получили ранения различной степени тяжести», — сообщил Янушевич.

Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил об артиллерийских и ракетных ударах, нанесённых силами РФ по населенному пункту Купянск-Узловой («повреждено дорожное покрытие, железнодорожная инфраструктура»), о двух ударах ракетами С-300 по поселку Шевченково, а также об обстрелах Волчанской громады и Изюмского района.

В Донецкой области в ходе российских обстрелов погиб один человек, еще один ранен, сообщил утром 4 декабря глава обладминистрации Павел Кириленко. «Ночью россияне продолжали стрелять по линии фронта от Кураховской до Лиманской громады», — написал он. По словам Кириленко, на Донецком направлении один человек ранен в Курахово. Также под обстрелами были Марьинка и Георгиевка.

На Горловском направлении при артобстреле один человек погиб в Предтечине Константиновской громады, — сообщил Кириленко.

В течение суток двумя ударами РСЗО по Торецку повреждены 2 многоэтажки, 2 частных дома и хозяйственные сооружения. На Лисичанском направлении зафиксированы многочисленные обстрелы Торского и Заречного Лиманской громады.

Силы РФ обстреляли Николаевский район днем в субботу и в ночь на воскресенье, — сообщил глава администрации Николаевской области Виталий Ким. В Николаевском районе в субботу обстрелам подвергся один из населенных пунктов Куцурубской громады. В ночь на воскресенье 4 декабря силы РФ провели минометный обстрел по акватории Очаковской громады.

О новых обстрелах из РСЗО и артиллерии четырех населенных пунктов Днепропетровской области, сообщил глава администрации региона Валентин Резниченко.

Глава администрации Запорожской области Александр Старух опубликовал последствия зафиксированных ночью нескольких «прилетов в одно из сел Запорожского района».

09:20 Первое судно в рамках гуманитарной программы «Зерно из Украины» прибыло в Африку

Первый сухогруз с пшеницей для Эфиопии, отправленный из Украины в рамках гуманитарной продовольственной программы Grain from Ukraine (Зерно из Украины), прибыл в порт назначения. Об этом вечером 3 декабря сообщили в офисе президента Украины. «Сегодня в Дорале прибыло первое судно с гуманитарным грузом в 25 тысяч тонн пшеницы для Эфиопии. Отправляем еду. Отправляем надежду», — говорится в твиттере Владимира Зеленского, где опубликовано видео прибытия сухогруза. Пшеница доставлена в порт Дорале, находящийся в Джибути, для переправки наземным путем в Эфиопию.

15 листопада ми запустили гуманітарну програму #GrainFromUkraine, щоб допомагати людям, які найбільше постраждали від гострої продовольчої кризи. Сьогодні до Дорале прибуло перше судно з гуманітарним вантажем у 25 тисяч тонн пшениці для 🇪🇹. Відправляємо їжу. Відправляємо надію. pic.twitter.com/dzhAttytqM — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 3, 2022

Следующее судно, загрузка которого завершается в порту Черноморска, доставит еще 30 000 тонн пшеницы для Эфиопии. Третий сухогруз отправится из Одессы для доставки 25 000 тонн зерновых в Сомали.

О гуманитарной программе «Зерно из Украины» президент Владимир Зеленский объявил 15 ноября на саммите G20. Ее цель — обеспечить зерном не менее 5 миллионов человек до конца весны 2023 года. Речь идет о прямых закупках странами-участницами программы продукции у украинских производителей и передачи ее беднейшим странам, которым угрожает голод.

В рамках программы планируется отправить более 60 судов в Эфиопию, Судан, Сомали, Конго, Кению, Йемен. На реализацию программы привлечено уже более $180 млн.

09:00 Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил об отбитых атаках сил РФ у 17 населенных пунктов

За минувшие сутки подразделения ВСУ отбили атаки российских сил возле населенных пунктов Площанка и Белогоровка — в Луганской области, а также в районе населенных пунктов Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клищеевка, Андреевка, Курдюмовка, Водяное, Первомайское, Веселое, Марьинка и Новомихайловка — в Донецкой области. Об этом в утренней сводке 4 декабря сообщил Генеральный штаб ВС Украины. СМИ отмечают, что еще 1 декабря минобороны РФ заявляло о взятии под свой контроль двух поселков, упомянутых в украинской сводке: Андреевки и Курдюмовки.

Генштаб ВСУ также сообщил, что силы РФ нанесли 10 ракетных и 16 авиационных ударов, а также провели более 30 обстрелов из РСЗО вдоль всей линии фронта. В частности, ракетным ударам подверглись объекты гражданской инфраструктуры поселка Шевченково Харьковской области и Краматорска Донецкой области.

Генштаб ВСУ сообщает о фактах мародерства на занятых силами РФ территориях: о вывозе российскими военными товара и оборудования из магазинов Новой Каховки, а также о массовой проверке документов жителей в Новониколаевке Запорожской области, которую военные РФ устроили 2 декабря, сопровождая проверку изъятием личных ценных вещей и бытовой техники.

Украинский Генштаб также сообщил в сводке, что в занятых силами РФ населенных пунктах Херсонской оккупационные власти «угрозами лишения родительских прав заставляют местное население отдавать детей в учебные заведения для обучения по российской программе».

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