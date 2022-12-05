Война России против Украины. 285-й день. Онлайн RFI

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Пожарные тушат возгорание, возникшее в результате попадания в дом в оккупированном Донецке. 5 декабря, 2022

5 декабря — 285-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время).

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14:24 Два человека погибло и трое ранены после удара по Запорожской области

Во время массированной атаки по всей территории Украины одна из российских ракет попала в село Новософиевка Запорожской области, разрушив несколько частных домов. По данным офиса президента Украины общее количество пострадавших на данных момент составляет пять человек: двое убитых и трое раненых. Среди раненых — ребенок в возрасте 1 года и 10 месяцев.

14:05 В Молдове начались перебои с электричеством

Ракетные удары, которые наносит российская армия по Украине, влияют в том числе и на систему энергообеспечения граничащей с ней Молдовы. Сегодня после начала нового массированного удара по Украине, в Кишиневе и Тирасполе стали возникать скачки напряжения.

13:38 Россия наносит массированный ракетный удар по городам Украины

В Киевской области работает ПВО. Метро Киева вновь функционирует как бомбоубежище, местные жители спустились туда, чтобы укрыться от ракет. Воздушная тревога объявлена почти на всей территории страны.

Многие ракеты сбивает украинское ПВО, однако есть и немало попаданий российских снарядов.

В каких городах и областях зафиксированы попадания ракет?

Черкасская область

Винницкая область

Кировоградская область

Одесская область и Одесса (в городе прозвучало два сильных взрыва и начались перебои с электричеством)

Запорожье (подтверждено секретарем горсовета Анатолием Куртевым и изданием «Суспільне», разрушены несколько частных домов в селе Новософиевка — офис президента)

Николаевская область: Николаев (сообщается о перебоях с электричеством), Очаков (подтверждено главной Николаевской ОВА Виталием Кимом)

Днепропетровская область

Откуда Россия запускает ракеты?

По словам спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната, российские ракеты летят из Волгодонска и акватории Каспийского и Черного морей. В небе замечены российские стратегические бомбардировщики. Игнат подчеркнул, что волн атак может быть несколько, для того чтобы рассредоточить украинскую оборону и запутать системы ПВО.

12:51 Идет новая волна российских ракетных ударов по территории Украины

В эти минуты в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях работает ПВО. Есть сообщения о пролете ракет над Сумской областью в сторону Киевской области.

Работу ПВО над Днепропетровской областью подтвердил губернатор региона Лунин. Остальная информация неофициальная и исходит из местных Telegram-каналов и сообщений местных жителей.

Между тем воздушная тревога дошла до западных областей Украины и теперь покрывает почти всю территорию страны.

12:15 В большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога

12:00 Astra: в результате атаки дрона в Брянской области ранен военный

Изданию Astra стало известно, что в результате атаки дрона, произошедшей накануне в Брянской области рядом с поселком Белая Березка, оказался ранен один российский военнослужащий.

11:58 СБУ проводит обыски в монастырях и епархиях Полтавской области

Сотрудники Службы безопасности Украины продолжают рейды по монастырям и приходам Украинской церкви Московского патриархата. На этот раз силовики пришли с обысками в Мгарский Спасо-Преображенский монастырь и управление Кременчугской и Лубенской епархии.

Осмотры помещений и территорий в присутствии представителей церкви проводятся с целью выявления лиц, угрожающих суверенитету Украины.

11:47 Газета Financial Times объявила Зеленского человеком года

По мнению издания, президент Украины «заслужил место в истории благодаря своему выдающемуся лидерству и стойкости».

Ukraine’s president Volodymyr Zelenskyy is the FT’s person of the year 2022. The 44-year-old has earnt a place in history for his extraordinary display of leadership and fortitude https://t.co/Rxsl03pzS8 pic.twitter.com/ibp52B4N66 — Financial Times (@FinancialTimes) December 5, 2022

11:12 Вступило в силу эмбарго на морские поставки российской нефти

Суда в порту Находка, Россия. 4 декабря, 2022. REUTERS - TATIANA MEEL

Сегодня вступает в силу эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти и ограничение цены на уровне 60 долларов за баррель. Как отмечает The Washington Post, «в результате нефтяные рынки окажутся на неизведанной почве, поскольку Запад стремится сократить доходы России от продажи нефти, не создавая при этом скачков цен».

Россия отказывается идти на эти условия и скорее сократит производство, чем будет продавать нефть по ограниченным ценам.

10:37 Посольство Украины снова получило конверты с глазами животных

Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что снова получены конверты с глазами животных, адресованные посольству Украины в Мадриде, генеральному консульству в Барселоне и консульству в Малаге. Письма были изъяты полицией Испании, которая начала расследование.

На сегодняшний день подобные письма получили 18 представительств Украины в 12 странах.

10:04 На аэродроме в Рязанской области произошел взрыв

Второй за утро инцидент на российской военной авиабазе произошел на аэродроме под Рязанью. Как предполагает издание The Insider, речь идет об авиабазе «Дягилево».

По утверждению агентства «РИА Новости», на базе взорвался бензовоз. Известно о трех погибших и пяти пострадавших. Прокремлевские Telegram-каналы уже выдвинули версию единой диверсии, так как взрывы на аэродромах в Рязанской и Саратовской областях произошли синхронно.

09:43 Astra: российский военный аэродром в Энгельсе подвергся атаке дрона

По данным издания Astra, утром в понедельник неустановленный беспилотник упал на взлетную полосу аэродрома «Энгельс-1» в Саратовской области, произошел взрыв. Оказались повреждены два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95, двое военнослужащих ранены.

Именно с этой авиабазы по сообщениям украинских СМИ вылетали боевые самолеты в сторону Украины. Уже опубликованы записи с камер видеонаблюдения.

09:14 Возобновлено движение на автомобильной части Крымского моста

Российские государственные СМИ сообщают о возобновлении автомобильного движения на Крымском мосту. Как уточняют в дорожном управлении «Тамань», на мосту были заменены все четыре пролета.

09:00 Британская разведка: значительно снизилось число вылетов российских боевых самолетов

Утренняя сводка британской разведки посвящена состоянию российской военной авиации. По данным британского Министерства обороны, за последние месяцы количество вылетов российских тактических боевых самолетов над Украиной значительно сократилось. Если в марте 2022 года количество вылетов в день могло достигать 300, то сейчас российские самолеты осуществляют лишь десятки вылетов в день.

Причин тому несколько:

Потери техники. Как утверждает британская разведка, начиная с 24 февраля Россия потеряла болеее 60 самолетов, включая истребитель-бомбардировщик Су-24М FENCER и штурмовик Су-25 FROGFOOT.

Угроза со стороны украинских систем ПВО, ограничивающая количество летных часов.

Ухудшение погоды, так как российское тактическое вооружение очень сильно зависит от «‎визуальной идентификации».

Британское оборонное ведомство предполагает, что низкий уровень российских наземных атак с воздуха будет сохраняться в ближайшее время.

08:45 Генштаб ВСУ: Россия активно обстреливает Херсонскую и Донецкую области. В Скадовском районе Херсонской области введен комендантский час

За минувшие сутки подразделения ВСУ отбили российские атаки в Луганской области и 11 населенных пунктах Донецкой области.

в Луганской области и 11 населенных пунктах Донецкой области. Россия нанесла 7 ракетных и 32 авиационных удара по территории Украины и совершила более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам вдоль линии фронта.

по позициям украинских войск и населенным пунктам вдоль линии фронта. Россия ведет артиллерийские и минометные обстрелы на Северском и Слобожанском направлениях: в Сумской и Харьковской областях соответственно.

на Северском и Слобожанском направлениях: соответственно. Российские военные пытаются улучшить свое тактическое положение и продолжать наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Российская армия обороняется на Купянском, Лиманском, Новопавловском и Запорожском направлениях в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

на Купянском, Лиманском, Новопавловском и Запорожском направлениях Россия обстреляла из артиллерии более 20 населенных пунктов, располагающихся вдоль правого берега реки Днепр. Не прекращаются обстрелы и самого Херсона.

По данным ВСУ, Россия усилила административно-полицейские меры и ввела комендантский час в Скадовском районе Херсонской области. Перемещение между населенными пунктами запрещено круглосуточно, передвижение внутри населенных пунктов разрешено только днем.

усилила административно-полицейские меры и Перемещение между населенными пунктами запрещено круглосуточно, передвижение внутри населенных пунктов разрешено только днем. В результате успешного попадания ВСУ по месту дислокации российских военнослужащих в Акимовском районе Запорожской области предположительно ранено 30 российских солдат, убито 10.

в Акимовском районе Запорожской области предположительно ранено 30 российских солдат, убито 10. Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения российских военных, вооружения и военной техники, а также 1 удар по позициям зенитных ракетных комплексов. Сбит российский вертолет Ка-52 и четыре беспилотника.

по районам сосредоточения российских военных, вооружения и военной техники, а также 1 удар по позициям зенитных ракетных комплексов. Сбит российский вертолет Ка-52 и четыре беспилотника. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два российских пункта управления, склад боеприпасов, район сосредоточения военных и техники и еще один важный объект.

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