Война России против Украины. 286-й день. Онлайн RFI

онлайн

6 декабря — 286-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Реклама Читать далее

►ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время).

Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter.

09:00 Британская разведка проанализировала взрывы на российских военных аэродромах в Энгельсе и под Рязанью

Министерство обороны Великобритании отмечает, что причины взрывов на военной авиабазе в Энгельсе до сих пор не подтверждены. Но если Россия посчитает оба проишествия преднамеренными, то «будет считать их одними из самых стратегически значимых провалов в защите сил с момента ее вторжения в Украину».

По оценке британской разведки, Энгельс является основной оперативной базой дальней авиации России на западе страны, где базируется более 30 тяжелых бомбардировщиков. Такой тип самолетов способствует ядерному сдерживанию России, они же часто используются для запуска крылатых ракет по территории Украины. Другой важный фактор «провала», удаленность аэродромов от зоны военных действий. Например Энгельс находится более чем в 600 км от территории, контролируемой Украиной.

Российская дальняя авиация, по предположению британского ведомства, ответит временным перемещением бомбардировщиков на аэродромы рассредоточения. Ответственными за допущенный инцидент российское командование скорее всего сделает офицеров.

Два взрыва произошли почти одновременно накануне 5 декабря: на авиабазе Энгельс в Саратовской области России и на аэродроме Дягилево под Рязанью, к юго-востоку от Москвы. Два тяжелых бомбардировщика Ту-95 оказались повреждены в Энгельсе, а в Рязанской области погибли три человека.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 06 December 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/H99TeeDMlA



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/qU1yDl91Au — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 6, 2022

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться