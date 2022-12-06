«Раньше у меня был дом»: Amnesty International опубликовала доклад о пожилых людях в Украине в условиях войны

Международная правозащитная организация Amnesty International представила во вторник, 6 декабря, доклад о положении пожилых людей в условиях боевых действий в Украине, которые подвергаются наибольшей опасности среди мирных жителей. Организация призывает власти Украины и западных стран активнее содействовать в эвакуации пожилых людей из зон боевых действий и оказывать им финансовую поддержку для аренды жилья.

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В докладе «”У меня был свой дом”: Как пожилые люди в Украине переживают войну, перемещение и трудности в доступе к жилью» приводятся многочисленные случаи того, что пожилые люди остаются в затронутых конфликтом районах, потому что либо физически не могут их покинуть, либо не хотят оказаться в переполненных государственных социальных центрах. При подготовке доклада Amnesty International с марта по октябрь опросила 226 человек, в том числе в ходе личных посещений государственных специализированных учреждений.

«Пожилые люди — самая уязвимая группа среди мирных жителей на войне», — говорится в докладе. Как отмечают эксперты Amnesty International, число убитых и раненых среди пожилых людей выше, чем в других группах населения. Люди в возрасте 60 лет и старше составляют почти четверть населения Украины. Однако на эту возрастную группу приходится более трети погибших мирных жителей, следует из данных Управления Верховного комиссара ООН по правам человека за период с февраля по сентябрь.

«Опустошительное вторжение России оказывает несоразмерное воздействие на пожилых людей в Украине, многие из которых остаются в районах, где им постоянно угрожает опасность стать жертвой безжалостных обстрелов и авиаударов […] Либо, когда у них есть возможность бежать, попадают в центры временного размещения, в которых нет достаточных ресурсов, чтобы обеспечить их потребности, — особенно если это пожилые люди с инвалидностью», — говорит исследовательница Amnesty International Лаура Миллс, специализирующаяся на вопросах защиты прав пожилых людей и людей с инвалидностью.

Пожилые люди либо вынуждены жить в поврежденных домах в аварийных условиях, либо оказываются в переполненных государственных специализированных учреждениях. Они не могут получить доступ к жилью наравне с другими из-за высоких цен на аренду частного жилья и пенсий, не достигающих даже прожиточного минимума.

В результате, по данным министерства социальной политики Украины, только с февраля по июль не менее четырех тысяч пожилых людей, лишившихся домов в результате конфликта, были помещены в государственные спецучреждения. Эксперты Amnesty International посетили семь таких учреждений и пришли к выводу, что они часто физически недоступны для пожилых людей с инвалидностью, а работающих там сотрудников часто недостаточно надлежащего ухода за всеми постояльцами.

Поскольку российская агрессия против Украины продолжается, гражданская инфраструктура и социальные службы также продолжают подвергаться серьезной нагрузке. «С наступлением морозных зимних месяцев пожилые люди должны быть эвакуированы в доступные центры временного размещения, а их дома должны быть в приоритетном порядке отремонтированы», — подчеркнула Лаура Миллс, призвав украинские власти обеспечить наблюдателям доступ в государственные спецучреждения, а пожилым людям — приоритетный порядок предоставления альтернативного жилья.

При этом авторы доклада признают, что украинское правительство предприняло значительные усилия для эвакуации людей из районов конфликта, в том числе объявив в июле об обязательной эвакуации для 200 тысяч жителей Донецкой области. Однако забота о пожилых людях, оказавшихся из-за войны в статусе вынужденных переселенцев, не должна ложиться только на Украину, пишет Amnesty International, призывая другие страны и международные организации совместно с украинскими властями выработать стратегию по эвакуации пожилых людей за границу, либо по предоставлению финансовой поддержки для самостоятельной аренды жилья.

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