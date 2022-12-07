Война России против Украины. 287-й день. Онлайн RFI

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7 декабря — 287-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время).

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15:27 Путин: «разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла»

Агентство ТАСС приводит заявление Владимира Путина о том, что из 300 тысяч мобилизованных россиян лишь 150 тысяч находятся в зоне военных действий.

Президент России уточнил: «Разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла, такой необходимости сегодня нет». Кроме того, Путин добавил, что «специальная военная операция» может стать «длительным процессом».

15:15 Обстреляны Курахово и Ямполь в Донецкой области

Известно шести погибших и пятерых раненых в подконтрольном Украине селе Курахово. Данные привел глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

В Ямполе Краматорского района Донецкой области обстреляна центральная площадь.

14:25 Журнал Time провозгласил Зеленского человеком года

Американский журнал Time решил присудить звание человека года Владимиру Зеленскому и «духу Украины» за доказательство того, что «мужество может быть таким же заразительным, как и страх, за побуждение людей и наций объединиться в защиту свободы, за напоминание миру о хрупкости демократии и мира». Как отмечает редакция, выбор никогда за всю историю издания не был таким однозначным как в этот раз.

Time обращает внимание читателей на тот факт, что решение Зеленского «не бежать из Киева, а остаться» оказалось судьбоносным. Особенно редакция отмечает умение президента Украины удерживать фокус мировых новостей на том, что происходит в его стране: «Бывший эстрадный артист прекрасно понимал, что внимание - это самая ценная валюта на планете». Именно «тщательное создание имиджа» и постоянное повторение своих требований вынудило политических и бизнес-лидеров «занять позицию, независимо от того, нравилось им это или нет».

Именно «информационное наступление» и вездесущее присутствие Зеленского изменило геополитический климат во всем мире. Журнал напоминает, что 141 страна-участница ООН осудила российское вторжение, Россию же поддержали только диктаторские государства — Северная Корея, Сирия, Эритрея и Беларусь. А украинский флаг развевался в этом году повсюду от Токио до штата Огайо.

Под «духом Украины» Time подразумевает самых разных людей внутри страны и за ее пределами, которые по мере своих сил оказывали помощь украинской стороне. Речь идет в том числе и об иностранцах, запускавших различные проекты в поддержку Украины.

Time не обошел стороной и критические оценки в адрес Зеленского. Президент Украины в разговоре с корреспондентом издания Саймоном Шустером заключил: «Оценивать нас будут позже».

TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa — TIME (@TIME) December 7, 2022

13:21 Украинские дипломаты продолжают получать подозрительные посылки

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уточнил, что на сегодняшний день зафиксирован уже 31 случай получения подозрительных пакетов в 15 странах. Только за последние два дня посылки были отправлены в посольства и представительства Украины в Италии, Польше, Португалии, Румынии и Дании, а также консульство в Гданске.

Уточняется, что на конвертах не удалось обнаружить следов ДНК отправителей, а отправка происходила из почтовых отделений, не оборудованных камерами видеонаблюдения. В качестве отправителя на посылках указан один и тот же адрес: автосалон Tesla в немецком городе Зиндельфинген.

12:43 Financial Times: Украина теперь не ограничена дальностью ударов по РФ

Анонимный источник в правительстве Украины признал, что скоро «у России не будет безопасных зон».

Cкоро мы сможем достичь всех целей на территории России — в том числе в Сибири. Анонимный советник по вопросам обороны правительства Украины

Правительство Украины официально не брало ответственность за атаки беспилотников по российским аэродромам и комбинату, которые за последние два дня случились уже четырежды. Как отмечает FT, «последние атаки Украины отличаются от других тем, что они проникают через российскую противовоздушную оборону и наносят удары по стратегическим военным базам, которые ранее считались неуязвимыми».

12:05 Алексей Навальный выразил поддержку телеканалу «Дождь» в связи лишением лицензии в Латвии

Заявление Алексея Навального о поддержке телеканала «Дождь» опубликовано в твиттере.

Я хочу выразить свою поддержку @tvrain. Это честное независимое СМИ, с которым я работаю с момента его основания. Их работа в этом году, когда они, бескомпромиссно осудив войну Путина против Украины, стали источником правды об этой войне для миллионов россиян, восхищает меня. Решение властей Латвии о лишении «Дождя» лицензии мне кажется ошибочным и основанным на недостатке информации. Безусловно, Латвия вольна принимать любые решения в интересах своих граждан, и я не думаю, что они видят угрозу в СМИ, ведущий которого допустил оговорку в эфире. Я верю в европейскую демократию и судебную систему и не сомневаюсь, что в итоге с учетом всех факторов будет принято справедливое решение. Алексей Навальный

1/3 Я хочу выразить свою поддержку @tvrain. Это честное независимое СМИ, с которым я работаю с момента его основания. Их работа в этом году, когда они, бескомпромиссно осудив войну Путина против Украины, стали источником правды об этой войне для миллионов россиян, восхищает меня. — Alexey Navalny (@navalny) December 7, 2022

11:22 СБУ продолжает рейды в епархиях УПЦ. Обыски идут в трех областях

Служба безопасности Украины проводит проверки в монастырях и приходах УПЦ в Черкасской, Волынской и Херсонской областях.

Среди 13 объектов, в которых проходят обыски:

Крестовоздвиженский Чарторыйский мужской монастырь Волынской епархии УПЦ (МП);

Николаевский Милецкий мужской монастырь Владимир-Волынской епархии УПЦ (МП);

Успенский собор Украинской православной церкви в Херсоне;

Управление Черкасской епархии УПЦ (МП);

Свято-Михайловский кафедральный собор в городе Черкассы;

Воскресная школа и библиотека Черкасской епархии УПЦ в городе Черкассы;

Управление Уманско-Звенигородской епархии в городе Умань;

Георгиевский женский монастырь в Уманском районе;

Храм Андрея Первозванного в городе Черкассы;

Свято-Троицкий Мотронинский женский монастырь в Черкасском районе;

Красногорский Свято-Покровский женский монастырь в Золотоношском районе;

Религиозная община — Приход святителя Софрония епископа Иркутского в городе Черкассы;

Каневский Успенский собор в городе Канев Черкасского района.

Украинская православная церковь (УПЦ) формально все еще является частью Московского патриархата. Однако, 1 декабря СНБО принял решения, которыми фактически открывается путь к запрету УПЦ.

10:57 SOTA: в Коми задержан школьный учитель за «повторную дискредитацию армии»

Бывший школьный учитель Никита Тушканов задержан по обвинению в «повторной дискредитации» и оправдании терроризма. Его уже дважды штрафовали за «дискредитацию».

26-летнего Тушканова уволили из школы еще в январе 2021 года за пикет в поддержку Алексея Навального с плакатом «Молчи или умри». После чего, на работу устроиться он так и не смог и давал частные уроки.

Накануне страница Тушканова в соцсети «Вконтакте» была заблокирована по требованию Генпрокуратуры.

10:34 Путин посмертно наградил «‎депутата ДНР» Марию Пирогову Орденом Мужества

‎Пирогова погибла вчера при обстреле Донецка.

10:16 Военный корреспондент медиахолдинга «‎Известия», открывший стрельбу в Петербурге‎, задержан

Военный корреспондент телеканала «78», входящего в медиахолдинг «Известия», Родион Северьянов накануне выстрелил из газового пистолета в голову дорожного рабочего Сегодня его задержали в Кронштадте и предъявили обвинения по части 2 статьи 213 УК РФ за «‎хулиганство с применением оружия», по которой ему грозит до 5 лет лишения свободы.‎

Северьянов делает репортажи о войне в Украине с самого начала российского полномасштабного вторжения, был ранен и получил Орден Мужества лично из рук Владимира Путина.

«Известия» не комментируют произошедшее, однако начали удалять материалы с фамилией Северьянова со своих сайтов. Как отмечает издание «‎Ротонда», последний сюжет корреспондента на «‎Пятом канале»‎ датирован 13 сентября, а потом переопубликован на «‎78 канале» в октябре.‎‎

09:47 Беларусь проводит «‎антитеррористические» учения и передвижение военной техники‎

Издание «‎Белта» со ссылкой на‎ Госсекретариат Совета безопасности Беларуси пишет о том, что в ближайшие два дня 7 и 8 декабря в стране будет проводиться «проверка государственной системы реагирования на акты терроризма‎»‎.

Мероприятия подразумевают передвижение военной техники и личного состава сил обеспечения национальной безопасности, временное ограничение движения транспорта и граждан «‎по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности»‎, применение «‎имитационных средств поражения»‎ в учебных целях.

Александр Лукашенко после переговоров с Владимиром Путиным еще в начале октября объявил о начале формирования региональной группировки войск. Как отмечает Русская служба Би-би-си, «‎антитеррористические» учения могут свидетельствовать о подготовке к совместному с российской армией вторжению через северную границу Украины. Именно об этих рисках неоднократно предупреждали украинские власти.‎

09:24 В российском Новошахтинске задержан дезертир, открывший огонь по полицейским

38-летний Павел Николин отправился на территорию Украины воевать в составе ЧВК «‎Вагнер» прямо из уфимской колонии ИК-4, где он отбывал наказание за ограбление офисов микрозаймов.

Пока неизвестно, как ему удалось покинуть территорию военных действий и оказаться в Ростовской области. Однако вчера дезертир открыл огонь по полицейским из пулемета, ранив одного из сотрудников, и сегодня утром был задержан, как сообщает Telegram-канал Baza.‎ Поиски продолжались почти сутки, Николина нашли на заброшенной свиноферме. При задержании он оказывал сопротивление.

09:00 Британская разведка: возведение Россией оборонительных конструкций на границе свидетельствует о стратегической слабости российского командования

Утренняя сводка британского Министерства обороны посвящена оборонительным конструкциям, которые Россия продолжает расширять на российско-украинской границе и на территории Белгородской области. Строительство сооружений сопровождается формированием местных «‎отрядов самообороны», о котором вчера объявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По оценке британской разведки, новые сооружения представляют из себя гораздо более сложные системы, чем те конструкции, которые были возведены в начале российского вторжения. Нынешняя система действительно предназначена для отражения наземного нападения.

Несмотря на то, что причиной такой активности может быть лишь «‎разжигание патриотических чувств», в британском оборонном ведомстве уверены, что это иллюстрирует «‎искреннюю (но ложную) уверенность некоторых российских руководителей в том, что существует реальная угроза вторжения украинских войск»‎.‎ Это говорит о критическом недостатке «‎стратегической оценки» и мышления, характерным для российской власти, которая «‎склонна к групповому мышлению».‎‎

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 December 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/9mTBxnDJgn



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/yZiVwexzFV — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 7, 2022

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