Война России против Украины. 288-й день. Онлайн RFI

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Местная жительница Любовь Онищенко в своем доме, сильно пострадавшем от российского ракетного удара в селе Куприяновка Запорожской области Украины 7 декабря 2022 года.

7 декабря — 288-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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12:53 Шестилетняя жительница Херсонской области у ворот своего дома

Шестилетняя Злата гладит собаку, у ворот с дырами от осколков рядом со своим домом в селе Посад-Покровское, Херсонской области. Украина 7 декабря 2022 года. REUTERS - STAFF

12:09 Продолжаются рейды СБУ в Украинской православной церкви.

Проверки Службы безопасности Украины проходят в Коростенском районе Житомирской области. Подозрительных лиц и предметы, угрожающих национальной безопасности и причастных к пророссийской деятельности, ищут в следующих монастырях:

Чоповицкий женский монастырь;

Мужской монастырь Казанской иконы Божией матери;

Скит Силуана Афонского при мужском монастыре Казанской иконы Божией матери.

Фотографии новых обысков опубликовало издание «‎Политика страны», на официальных ресурсах СБУ подтверждающей информации пока нет.‎

11:14 Британская разведка: Россия прорыла 60-километровую траншею между Сватово и российской границей

Министерство обороны Великобритании в утренней сводке сообщает, что Россия прорыла непрерывную систему траншей протяженностью 60 километров от оккупированного Сватово Луганской области Украины до российской границы. Уточняется, что глубина траншей неизвестна.

В сводке британской разведки приводятся сведения о 1-й гвардейской танковой армии РФ, части которой скорее всего развернуты вдоль линии обороны в районе Сватово. По данным британского оборонного ведомства, элитная Первая гвардейская танковая армия понесла тяжелые потери, в том числе в ходе отступления из Харькоской области в сентябре. Однако сейчас, она частично усилена мобилизованными, но все равно не достигает изначальной численности в 25 тысяч военных.

10:29 Центр стратегических коммуникаций ВСУ: на аэродроме «‎Дягилево» под Рязанью резко сократилось число самолетов‎

После атаки беспилотников в минувший понедельник число самолетов на стоянке аэродрома «‎Дягилево» под Рязанью резко сократилось. К такому выводу пришел Центр стратегических коммуникаций ВСУ, проанализировав снимки с воздуха.

В результате атаки дрона 5 декабря оказались повреждены два самолета ТУ-22М.

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10:01 Госдума рассмотрит поправки в УК РФ о диверсионной деятельности

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил агентству ТАСС, что на рассмотрение в Госдуму внесут поправки в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности.

09:40 ФСБ задержала двух «‎украинских шпионов» в Севастополе

РИА Новости со ссылкой на российскую Федеральную службу безопасности пишет о задержании двух человек в оккупированном Севастополе. Их подозревают в шпионаже в пользу Украины. Оба подозреваемых имеют российское гражданство, однако, как отмечается в сообщении, привержены «‎украинской идеологии».‎

ФСБ предполагает, что один из них был завербован СБУ еще в 2016 году и передавал украинской стороне данные о российских военных объектах. По версии спецслужб, летом 2022 он привлек к своей деятельности еще одного жителя Севастополя, который собирал и передавал данные через мессенджер WhatsApp. Против задержанных возбуждено уголовное дело о госизмене.

09:22 Обстрелян поселок Яковлево Белгородской области

Поселок Яковлево Белгородской области, располагающийся в 50 километрах от границы с Украиной, подвергся обстрелу в четверг утром.

По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавших нет, но задета линия электропередач, начался пожар. Местные Telegram-каналы сообщали, что в области работала система ПВО.

09:00 Генштаб ВСУ: Россия ведет оборону на трех направлениях. В Донецкой области сбежало 20 мобилизованных. Россия пытается мобилизовать местное население в Запорожской области

За минувшие сутки подразделения ВСУ отбили атаки российской армии в Луганской и Донецкой области. Россия ведет оборону на Купянском, Новопавловском и Запорожском направлении, а на Бахмутском и Авдеевском направлениях не оставляет попыток идти в наступление.

Россия за прошедшие сутки нанесла 7 ракетных и 16 авиационных ударов, совершила более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Российская армия обстреливала Сумскую, Черниговскую, Харьковскую области из артиллерии, минометов и танков.

На Херсонском направлении Россия ведет оборонительные действия, проводит усиление группировки войск. Зафиксировано артиллерийское поражение более 15 населенных пунктов, расположенных неподалеку от линии фронта в Херсонской области, включая Херсон и Николаев.

По имеющейся у ВСУ информации, в находящемся под российской оккупацией городе Ясиноватая Донецкой области, во время перевозки одного из военных подразделений на боевые позиции сбежали около 20 мобилизованных заключенных, трое из которых были застрелены.

На оккупированной Запорожской области, с целью пополнения текущих потерь, российские оккупационные власти планируют мобилизовать местных жителей . В частности, в Мелитополе Запорожской области отмечена выдача повесток мужчинам призывного возраста с требованием прибыть в военный комиссариат в ближайшее время.

. В частности, в Мелитополе Запорожской области отмечена выдача повесток мужчинам призывного возраста с требованием прибыть в военный комиссариат в ближайшее время. Авиация ВСУ в течение минувших суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения российских военных, вооружения и военной техники, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

по районам сосредоточения российских военных, вооружения и военной техники, а также по позициям зенитно-ракетных комплексов. Украинские войска сбили ударный беспилотник типа «‎Шахед-136»‎ и разведывательный дрон «‎Орлан».‎

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за минувшие сутки поразили шесть пунктов управления, пять районов сосредоточения российских, одну позицию артиллерии и два склада боеприпасов.

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