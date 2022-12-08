Война России против Украины. 288-й день. Онлайн RFI
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7 декабря — 288-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.
►ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время).
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12:53 Шестилетняя жительница Херсонской области у ворот своего дома
12:09 Продолжаются рейды СБУ в Украинской православной церкви.
Проверки Службы безопасности Украины проходят в Коростенском районе Житомирской области. Подозрительных лиц и предметы, угрожающих национальной безопасности и причастных к пророссийской деятельности, ищут в следующих монастырях:
- Чоповицкий женский монастырь;
- Мужской монастырь Казанской иконы Божией матери;
- Скит Силуана Афонского при мужском монастыре Казанской иконы Божией матери.
Фотографии новых обысков опубликовало издание «Политика страны», на официальных ресурсах СБУ подтверждающей информации пока нет.
11:14 Британская разведка: Россия прорыла 60-километровую траншею между Сватово и российской границей
Министерство обороны Великобритании в утренней сводке сообщает, что Россия прорыла непрерывную систему траншей протяженностью 60 километров от оккупированного Сватово Луганской области Украины до российской границы. Уточняется, что глубина траншей неизвестна.
В сводке британской разведки приводятся сведения о 1-й гвардейской танковой армии РФ, части которой скорее всего развернуты вдоль линии обороны в районе Сватово. По данным британского оборонного ведомства, элитная Первая гвардейская танковая армия понесла тяжелые потери, в том числе в ходе отступления из Харькоской области в сентябре. Однако сейчас, она частично усилена мобилизованными, но все равно не достигает изначальной численности в 25 тысяч военных.
10:29 Центр стратегических коммуникаций ВСУ: на аэродроме «Дягилево» под Рязанью резко сократилось число самолетов
После атаки беспилотников в минувший понедельник число самолетов на стоянке аэродрома «Дягилево» под Рязанью резко сократилось. К такому выводу пришел Центр стратегических коммуникаций ВСУ, проанализировав снимки с воздуха.
В результате атаки дрона 5 декабря оказались повреждены два самолета ТУ-22М.
10:01 Госдума рассмотрит поправки в УК РФ о диверсионной деятельности
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил агентству ТАСС, что на рассмотрение в Госдуму внесут поправки в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности.
09:40 ФСБ задержала двух «украинских шпионов» в Севастополе
РИА Новости со ссылкой на российскую Федеральную службу безопасности пишет о задержании двух человек в оккупированном Севастополе. Их подозревают в шпионаже в пользу Украины. Оба подозреваемых имеют российское гражданство, однако, как отмечается в сообщении, привержены «украинской идеологии».
ФСБ предполагает, что один из них был завербован СБУ еще в 2016 году и передавал украинской стороне данные о российских военных объектах. По версии спецслужб, летом 2022 он привлек к своей деятельности еще одного жителя Севастополя, который собирал и передавал данные через мессенджер WhatsApp. Против задержанных возбуждено уголовное дело о госизмене.
09:22 Обстрелян поселок Яковлево Белгородской области
Поселок Яковлево Белгородской области, располагающийся в 50 километрах от границы с Украиной, подвергся обстрелу в четверг утром.
По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавших нет, но задета линия электропередач, начался пожар. Местные Telegram-каналы сообщали, что в области работала система ПВО.
09:00 Генштаб ВСУ: Россия ведет оборону на трех направлениях. В Донецкой области сбежало 20 мобилизованных. Россия пытается мобилизовать местное население в Запорожской области
- За минувшие сутки подразделения ВСУ отбили атаки российской армии в Луганской и Донецкой области. Россия ведет оборону на Купянском, Новопавловском и Запорожском направлении, а на Бахмутском и Авдеевском направлениях не оставляет попыток идти в наступление.
- Россия за прошедшие сутки нанесла 7 ракетных и 16 авиационных ударов, совершила более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- Российская армия обстреливала Сумскую, Черниговскую, Харьковскую области из артиллерии, минометов и танков.
- На Херсонском направлении Россия ведет оборонительные действия, проводит усиление группировки войск. Зафиксировано артиллерийское поражение более 15 населенных пунктов, расположенных неподалеку от линии фронта в Херсонской области, включая Херсон и Николаев.
- По имеющейся у ВСУ информации, в находящемся под российской оккупацией городе Ясиноватая Донецкой области, во время перевозки одного из военных подразделений на боевые позиции сбежали около 20 мобилизованных заключенных, трое из которых были застрелены.
- На оккупированной Запорожской области, с целью пополнения текущих потерь, российские оккупационные власти планируют мобилизовать местных жителей. В частности, в Мелитополе Запорожской области отмечена выдача повесток мужчинам призывного возраста с требованием прибыть в военный комиссариат в ближайшее время.
- Авиация ВСУ в течение минувших суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения российских военных, вооружения и военной техники, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
- Украинские войска сбили ударный беспилотник типа «Шахед-136» и разведывательный дрон «Орлан».
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за минувшие сутки поразили шесть пунктов управления, пять районов сосредоточения российских, одну позицию артиллерии и два склада боеприпасов.
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