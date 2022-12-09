Война России против Украины. 289-й день. Онлайн RFI

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Колокола в обломках разрушенной православной церкви в освобожденном от российской оккупации селе Богородское Донецкой области, Украина, 8 декабря 2022 года.

9 декабря — 289-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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17:42 Канада вводит санкции против Ирана, России и Бирмы за «грубые нарушения» прав человека

В пятницу Канада объявила о введении санкций против 67 физических и девяти юридических лиц за «грубые и систематические нарушения» прав человека в нескольких странах, включая Иран.

«Достоинство, свобода и справедливость — это столпы внешней политики Канады», — говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Когда мир становится свидетелем попрания прав человека в таких местах, как Россия, Иран и Мьянма, нам напоминают, что мы можем добиться перемен, только встав и защищая ценности, которыми мы дорожим,

— добавила она.

Эти меры были объявлены по случаю Всемирного дня прав человека и борьбы с коррупцией.

Среди тех, на кого наложены санкционные ограничения, 22 высокопоставленных иранских сотрудника судебных, тюремных и правоохранительных органов. Высокопоставленные помощники верховного лидера Али Хаменеи и некоторые государственные СМИ также подвергнуты ограничениям.

Санкции также распространяются на Россию и Бирму.

Шесть организаций и 33 действующих и бывших должностных лица в России попали под санкции за репрессии против граждан, протестовавших против «незаконного вторжения России в Украину и недемократической политики российского режима».

Наконец, 12 физических и три юридических лица в Бирме были подвергнуты санкциям за то, что позволяли хунте нападать на гражданских лиц и способствовали поставкам оружия режиму.

17:26 «Ценовой потолок»: Путин угрожает Западу «сократить производство» российской нефти

Владимир Путин в пятницу пригрозил Западу «сократить производство» российской нефти «в случае необходимости». Таким образом он отреагировал соглашение ЕС, G7 и Австралии о введении предельной цены на российскую нефть в размере 60 долларов.

Мы подумаем о возможном сокращении производства, если это будет необходимо,

— сказал Путин на пресс-конференции в Бишкеке в рамках регионального саммита.

Механизм, которого Запад добивался в течение нескольких месяцев и который был введен в действие 5 декабря, является «глупым решением», — заявил Путин. .

Предлагаемое ограничение (на уровне $60) соответствует ценам, по которым мы продаем нефть сегодня. В этом смысле это никак не влияет на нас,

— сказал он журналистам.

Цена барреля российской нефти (Urals crude) на самом деле составляет около 65 долларов, что едва превышает введенный «потолок цен».

Для стран, импортирующих российскую нефть, «следовать этому вредному „нерыночному“ решению было бы глупо для всех», — заявил Путин прессе в пятницу.

Такой механизм «касается всех», сказал Путин, «поскольку если кто-то однажды согласится с тем, что потребитель будет определять цену, это приведет к краху (нефтяной) отрасли, потому что потребитель всегда будет настаивать на максимально низкой цене», — сказал он.

Мы не проиграем ни при каких обстоятельствах,

— сказал он.

В пятницу 27 стран Европейского Союза, «Большая семерка» и Австралия договорились о максимальной цене в 60 долларов США на российскую сырую нефть, транспортируемую по морю, чтобы ограничить доходы Москвы для финансирования ее военного наступления в Украине.

Таким образом, продолжение поставок может теперь осуществляться только для нефти, продаваемой Москвой по цене 60 долларов или ниже. За пределами этого потолка компаниям будет запрещено предоставлять услуги, необходимые для морского транспорта (фрахт, страхование, перестрахование и т. д.).

16:50 Хорватия купит французскую систему ПВО Mistral за 72 млн евро

Правительство Хорватии в пятницу заявило, что купит французскую систему ПВО Mistral за 72 млн. евро ($75,84 млн.) в рамках усилий члена НАТО по модернизации своих военно-воздушных сил.

Это решение последовало за покупкой в прошлом году 12 французских истребителей Dassault Rafale в рамках сделки стоимостью 999 миллионов евро, чтобы заменить эскадрилью самолетов МиГ-21 российского производства времен бывшей Югославии, некоторые из которых все еще находятся в эксплуатации.

Обстоятельства, возникшие в связи с российской агрессией на Украине и крушением беспилотника в Загребе, показали, что важно и необходимо скорректировать приоритеты и планы по оснащению хорватской армии,

— сказал министр обороны Марио Банозич коллегам-министрам.

Он не уточнил, когда будет завершена сделка.

В марте советский разведывательный беспилотник с авиабомбой упал в Загребе после того, как вошел в воздушное пространство Хорватии со стороны соседней Венгрии. В результате инцидента никто не пострадал.

Во вторник двухместный самолет МИГ-21 разбился во время военных учений в безлюдном лесном массиве на северо-востоке Хорватии. Оба пилота были спасены.

Хорватия — член НАТО с 2009 и ЕС — с 2013-го.

16:50

Сотрудник министерства чрезвычайных ситуаций в здании местного университета экономики и торговли, пострадавшего в результате недавнего обстрела в оккупированном Донецке, Украина, 9 декабря 2022 года. REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO

16:40 Российские каналы, транслируемые Eutelsat: высший французский апелляционный орган выносит решение в пользу «Репортеров без границ»

Может ли Arcom обязать спутникового оператора Eutelsat прекратить трансляцию на Россию трех российских каналов, обвиняемых в «пропаганде войны»?

В своем решении высший административный суд Франции «предписывает Управлению по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций (Arcom) повторно рассмотреть запрос «Репортеров без границ».

RSF требует от Arcom обязать Eutelsat прекратить трансляцию каналов «Россия 1», «Первый канал» и НТВ в России, Украине и странах Балтии.

По мнению RSF, причиной этого является распространение «заявлений, которые, согласно французскому законодательству, представляют собой подстрекательство к ненависти и насилию против украинского населения <…> или даже подстрекательство к геноциду».

Целью иска RSF является распространение через спутникового оператора Eutelsat на Россию и оккупированную Украину «российских букетов НТВ+ и Триколор», которые транслируют три канала 15-ти миллионам абонентов, то есть четверти российских домохозяйств.

16:29 Путин: для прекращения конфликта в Украине «в конце концов» потребуется сделка

Путин заявил об этом в пятницу, выразив при этом сомнения в «доверии», которое, по его мнению, Москва может оказать своим собеседникам.

В конце концов, необходимо будет найти соглашение. Я уже несколько раз говорил, что мы готовы к этим договоренностям, мы открыты, —

сказал Путин в кулуарах регионального саммита в Кыргызстане.

Глава РФ отреагировал на недавние комментарии бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которая заявила, что Минское соглашение 2014 года между Москвой и Киевом, подписанное под эгидой ОБСЕ, дало Украине время укрепиться в случае вооруженного конфликта с Россией.

Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время. Она воспользовалась этим, что мы и видим сегодня. Украина 2014/2015 годов — это не Украина сегодняшнего дня. <…> Путин мог легко подавить ее тогда,

— сказала она газете Die Zeit.

Владимир Путин сказал, что он «разочарован» этими высказываниями.

«Это, очевидно, поднимает вопрос о доверии. А доверие почти на нуле, и после таких заявлений вопрос, конечно, стоит так: Как найти соглашение? И можем ли мы с кем-нибудь договориться? И с какими гарантиями?»

Возможно, нам следовало начать все это раньше (наступление в Украине). Но на самом деле мы рассчитывали на возможность нахождения соглашения в рамках Минских соглашений,

— добавил он.

15:41 В Белгородской области обстрелян хутор Панков

Об обстреле хутор Панков сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.

15:22 Лауреаты Нобелевской премии мира прибыли в Осло

Представители Нобелевского комитета встретили в Осло лауреатов премии мира. В Норвегию прибыли:

глава украинского Центра Гражданских Свобод Олександра Матвийчук;

Олександра Матвийчук; председатель Правления Международного Мемориала Ян Рачинский;

Ян Рачинский; супруга основателя белорусского правозащитного движения «Весна» и политзаключенного Алеся Беляцкого Наталья Пинчук.

14:47 Потери России составляют 10 002 военнослужащих

По подсчетам «Русской службы Би-би-си», «Медиазоны» и волонтеров с начала российского вторжения в Украину уже погибло 10 002 солдата и офицера вооруженных сил РФ. Речь идет только о подтвержденных случаях гибели. Настоящее число потерь явно выше, и по самым скромным оценкам составляет 20 000 человек.

Подсчеты ведутся на основе открытых данных, захоронениях, заявлениях глав российских регионов и публикаций местных СМИ.

В это число входят и мобилизованные россияне, 394 из которых погибло на территории Украины, а 36 — на территории России. Причем только за последние две недели погибло 104 мобилизованных.

Потери по регионам

По количеству подтвержденных потерь лидируют следующие регионы:

Краснодарский край — 428 человек

Дагестан — 363 человека

Бурятия — 356 человек

Социологи, проанализировавшие данные «Русской службы Би-би-си», «Медиазоны» и волонтеров, пришли к выводу, что несмотря на то, что представители этнических меньшинств РФ погибают на фронте чаще, большинство погибших все равно составляют этнические русские. Основной причиной диспропорции аналитики называют межрегиональное неравенство, а отнюдь не сознательную политику дискриминации.

Потери элитных войск

В отчете отдельно отмечаются потери среди элитных войск. Так, гибель 9 военных пилотов является для российской армии существенной потерей, так как на обучение боевого пилота уходит не менее 10 лет и миллионы долларов.

Подтверждена смерть четырех сотрудников спецназа ГРУ, включая одного старшего офицера. С 24 февраля, спецназ ГРУ потерял более 250 человек, каждый четвертый из которых — офицер. По оценке авторов доклада, уровень потерь сопоставим или превышает совокупные потери за 10 лет войны в Чечне.

Смертность командиров

15% из общего числа потерь составили офицеры — всего 1509 человек, из которых 49 полковников и четыре генерала. Такие высокие цифры объясняются изначальной нехваткой обученного личного состава в российской армии.

Потери ДНР и ЛНР

Если причислить к общей цифре потери самопровозглашенной ДНР (4001 погибший) и ЛНР (как минимум 1000), но число вырастет до 25 тысяч военных.

14:14 Путин решил построить новый город к северо-востоку от Крыма

Планами российского президента о строительстве нового города поделился глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо во время встречи с жителями региона.

На Арабатской стрелке — полосе земли к северо-востоке от Крыма Путин собирается возвести «правительственный квартал». По словам Сальдо, проектные работы уже ведутся.

13:36 Яшин: [судебный] процесс превратился в антивоенную трибуну. Навальный: [Яшин] все сделал правильно и все выдержит

Яшин в Мещанском суде во время вынесения приговора. 9 декабря, 2022. REUTERS - POOL

В Telegram-канале Яшина появилось его обращение после приговора:

У нас нет повода для грусти, потому что мы с вами выиграли этот суд, друзья. Процесс задумывался как обличение «врага народа» в моем лице, но превратился в антивоенную трибуну. Мы говорили правду о военных преступлениях и призывали остановить кровопролитие. А в ответ слышали мешанину из лозунгов времён холодной войны, которую сбивчиво озвучивал прокурор Перемены не за горами, и скоро нам с вами предстоит большая работа по восстановлению справедливости и гуманизма в своей стране.

Отец Ильи Яшина поблагодарил прессу за объективное освещение процесса и всех, кто поддерживал его сына.

Алексей Навальный выразил поддержку своему давнему другу и соратнику:

Зная Яшина так давно, даже не буду пытаться писать что-то вроде: «Держись, Илья». И так знаю, что он все сделал правильно и все выдержит.

13:15 Илью Яшина приговорили к 8,5 годам колонии общего режима

Илья Яшин признан виновным за распространение «‎фейков» о российской армии в ходе прямого эфира на своем Youtube-канале под названием «Путину готовят трибунал, ад встречает Жириновского. Хинштейн строчит доносы», который он провел 7 апреля 2022 года.

В обвинительном заключении подчеркивается, что Яшин «‎испытывает ненависть к российским государственным институтам».

Приговор прокомментировала адвокат проекта «Первый отдел» Валерия Ветошкина:

Сегодня мы наблюдаем очередную деградацию российского правосудия. Что это, если не военная цензура при необъявленной войне? Как только законы о «фейках» и «дискредитации» были приняты, стало понятно, что их применение обернется показательными порками: не говорите о Мариуполе и Буче, иначе окажетесь за решеткой. Государство монополизировало право на правду. Логика ст. 207.3 УК РФ такова: если информация не соответствует официальной позиции Министерства обороны — то это фейк, это неправда. И никакие доклады и фиксации военных преступлений со стороны международных организаций не помогут. Никакой состязательности на процессах при этих условиях быть не может. Приговор в 8,5 лет — самый строгий по этой статье. Просто потому, что это Илья Яшин.

Яшин не признал свою вину и в последнем слове, которое он произнес 5 декабря, призвал Владимира Путина к выводу войск из Украины:

Клянусь, я ни о чем не жалею. Я мог убежать, я мог замолчать. Но я делал то, что должен делать. Лучше провести десять лет за решеткой, оставаясь честным человеком, чем молча сгорать от стыда от того, что творится от твоего имени. [...] Я призываю вас, Владимир Владимирович, немедленно остановить это. Вывести войска с территории Украины и начать мирные переговоры. Илья Яшин

12:41 В Архангельске судят экоактивистку Елену Калинину за «дискредитацию» российской армии

Сегодня в Ломоносовском суде Архангельска проходит слушание по делу экоактивистки Елены Калининой за «‎дискредитацию» армии.

На суде будет избрана мера пресечения. Накануне у активистки прошел обыск. Калинину уже дважды штрафовали по статье о «дискредитации ВС РФ» из-за антивоенных комментариев в социальной сети «ВКонтакте». Ранее активистка боролась против строительства мусорного полигона на Шиесе в 2018-2020 годах

12:10 Бывшего школьного учителя внесли в список экстремистов и террористов за посты «дискредитации» российской армии

Школьный учитель из Коми Никита Тушканов внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. На него уже заведены два уголовных дела: по статье об «оправдании терроризма» и по статье «дискредитации ВС РФ», а вчера его отправили в СИЗО.

11:45 В Мещанском суде Москвы началось оглашение приговора Илье Яшину за стрим о преступлениях российских военных в Буче

11:33 Ситуация с подачей электроэнергии в Одессе остается сложной

После массированных российских ударов по критической инфрасруктуре на сегодняшний день многие районы Одессы по нескольку дней остаются без электроэнергии, а многие дома — без воды и отопления. По данным корреспондентов издания «Политика страны» и сообщениям местных жителей, особенно тяжелое положение сложилось в микрорайонах с новостройками, где проживают более 60 тысяч человек.

В новые высотки не проведен газ и возможность приготовления пищи полностью зависит от подачи электричества. Кроме того, в таких домах в случае отключения электричества сразу прекращается подача отопления и воды. В городских чатах обсуждаются акции протеста против медленной работы ремонтных служб.

Однако, в большинство районов Одессы электричество стали подавать по нескольку часов в сутки. Тем не менее остается проблема с передами напряжения, которые иногда вызывают аварии и пожары на подстанциях.

11:02 Харьковская прокуратура опубликовала фото последствий обстрелов села Котляры.

Россия обстреляла село Котляры накануне в девять вечера. Известно об одном погибшем мирном жителе и двух раненых. По предварительным данным Харьковской прокуратуры, обстрел велся из РСЗО «Смерч».

Последствия обстрелов Харьковской области {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

10:28 Освобожденное от российской оккупации село Богородичное Донецкой области

09:50 СБУ проводит обыски в соборе Борисполя

Служба безопасности Украины продолжает серию рейдов по монастырям и приходам Украинской православной церкви, формально все еще относящейся к Московскому патриархату. Сегодня СБУ проверяет Свято-Покровский кафедральный собор Борисполя в Киевской области.

09:36 Генштаб ВСУ: Россия продолжает обороняться на трех и пытается наступать на двух направлениях

За минувшие сутки подразделения ВСУ отбили российские атаки в районах Белогоровки Луганской области и Клищеевки и Марьинки Донецкой области.

Россия нанесла 5 ракетных и 3 авиационных удара , а также совершила 54 обстрела из реактивных систем залпового огня за прошедшие сутки.

Российская армия обстреливала Сумскую и Харьковскую область из минометов и ствольной артиллерии.

Россия обороняется на трех направлениях : Купянском, совершая обстрелы из танков и разнотипной артиллерии Харьковской и Луганской областей, и на Новопавловском, обстреливая Донецкую область, и на Херсонском.

Продолжаются российские артиллерийские обстрелы Луганской области и Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском Россия пытается наступать и подвергла мощному обстрелу 25 населенных пунктов Донецкой области.

На Запорожском направлении Россия обстреляла 14 населенных пунктов Донецкой и Запорожской области.

По оценке ВСУ, потери российских военных за последние сутки составили 240 человек ранеными . Предполагается, что госпиталь на базе «‎Токмакского противотуберкулезного диспансера»‎ заполнен полностью.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 8 пунктов управления, 11 районов сосредоточения российских солдат и военной техники и 2 склада боеприпасов. Украинская армия уничтожила три склада боеприпасов и около 20 единиц военной техники различных типов.

09:00 Британская разведка: Россия, вероятно, получила новую партию иранских беспилотников

Британская разведка в утренней сводке обращает внимание на то, что впервые за три недели появились сообщения о российских атаках беспилотными летательными аппаратами с односторонней атакой, предоставленных Ираном.

Министерство обороны Великобритании предполагает, что Россия скорее всего исчерпала свой предыдущий запас из нескольких сотен «Шахед-131» и «Шахед-136» и теперь получила новую партию.

Три дня назад 6 декабря украинский Генштаб сообщил о сбитых 17 российских беспилотниках, включая 14 «Шахед-136». А 7 декабря украинские официальные лица сообщили об использовании предоставленных Ираном беспилотника с односторонней атакой, направлявшегося в Запорожскую и Днепровскую области.

Последнее сообщение о сбитых иранских «Шахед-136» в Украине ранее поступало почти месяц назад, 17 ноября. Если информация подтвердится, то Россия возобновила атаки с помощью недавно поставленных систем беспилотников с односторонней атакой.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 09 December 2022



Find out more about the UK government's response:

https://t.co/8lSxWhSXeO



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/C9RUY80d8v — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 9, 2022

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