Юг Украины атаковали дроны, средства ПВО вошли в новый пакет военной помощи США Украине. 290-й день войны

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10 декабря — 290-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время).

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16:18 Офис президента Украины: в Херсоне восстановлено электроснабжение

У жителей освобожденного в ноябре Херсона вновь есть электричество и отопление, заявили в офисе президента Украины.

«После деоккупации прошло меньше месяца. Сегодня в городе есть свет и тепло. Это возвращает город и область к нормальной жизни. Работы по восстановлению сетей продолжаются», – написал в Telegram заместитель руководителя офиса Кирилл Тимошенко.

Он также отметил, что Херсон стал первым городом, где власти организовали «пункты несокрушимости» – здания и оборудованные палатки, где жители могут погреться, зарядить телефоны и войти в интернет.

Работа над восстановлением разрушенных дорог продолжается, отметил Кирилл Тимошенко.

15:57 Российские войска обстреляли родильное отделение в Херсоне — замглавы офиса президента Украины

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что российские войска в Херсоне обстреляли медицинское учреждение, снаряды попали в родильное отделение больницы.

По его словам, здание повреждено. Медработники, пациенты и дети не пострадали.

15:24 Украинский омбудсмен: в колонии в оккупированной Еленовке находятся 150 украинцев

150 украинцев находятся в колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области, сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью «Радio Свобода».

По его словам, там содержат не только военных, а представителей Украины туда все еще не допускают. «Судя по всему, доступ к Еленовке мы получим только после того, как ВСУ Еленовку освободят», — сказал Лубинец.

29 июля в еленовской колонии в результате взрыва неустановленной природы погибли более 50 содержавшихся там украинских военнопленных. Большинство жертв были служащими полка «Азов».

14:52 Против задержанного главного редактора «Северной Калмыкии» Валерия Бадмаева возбудили уголовное дело по статье о «дискредитации армии»

Об этом телеканалу «Дождь» сообщила адвокат Бадмаева Гелена Федоррва. Суд в Элисте назначил Бадмаеву запрет определенных действий — запрет пользоваться телефоном и интернетом. Ранее Бадмаева уже штрафовали по административной статье о «дискредитации» российских войск.

13:32 Какую помощь Франция оказала Украине с 24 февраля?

На следующей неделе в Париже состоятся две конференции в поддержку Украины. По этому случаю в Елисейском дворце перечислили виды и объемы помощи, которую Франция оказала Украине с начала полномасштабного российского вторжения.

Что касается военной поддержки, в Елисейском дворце сообщили, что Франция передала Украине 18 самоходных артиллерийских установок Caesar, шесть 155-мм самодвижущихся пушек TRF1, две системы РСЗО LRU, два зенитных ракетных комплекса Crotale. Кроме того, было передано противотанковое оружие, снаряды разных калибров, бронемашины, экипировка для солдат и горючее.

Был создан специальный фонд поддержки Украины, увеличенный до 200 млн евро, который позволяет Украине напрямую закупать оборудование и военную технику у производителей.

На сегодняшний день более 400 украинских военных специалистов прошли обучение во Франции. В первое время Франция планирует обучить две тысячи украинских военных в рамках общеевропейской программы.

Франция также направила 200 миллионов евро гуманитарной помощи Украине и граничащим с ней странам. Более 40 операций были осуществлены с 24 февраля кризисным центром МИД Франции, в рамках которых было отправлено 2600 тонн гуманитарной помощи. В ноябре Франция направила Украине 100 генераторов, сообщили в Елисейском дворце.

Из Украины во Франции были осуществлены 12 санитарных эвакуаций, в рамках которых во Франции поступили на лечение раненые украинские военные и украинские дети, больные раком.

31,6 млн евро Франция мобилизовала в поддержку гуманитарных НКО, еще 140 миллионов евро — на агентства ООН и международные организации, осуществляющие поддержку Украины.

Франция также оказала Украине финансовую помощь на общую сумму в 1,6 млрд евро в различных формах.

Что касается помощи украинскому следствию, Франция в апреле развернула миссию судебно-медицинских экспертов в Буче, в конце сентября — в Харьковской области, а также передала в дар Украине мобильную лабораторию анализа ДНК (вторая будет доставлена в ближайшее время).

Помимо этого, Франция внесла исключительный взнос в размере 500 тысяч евро в дополнение к ежегодному взносу в более чем 13 миллионов евро в Международный уголовный суд (МУС). Франция предоставила судью и несколько следователей в распоряжение офиса прокурора МУС.

Франция приняла более 100 тысяч украинцев, предоставив им временную защиту. 20 тысяч украинцев были записаны во французские образовательные учреждения.

12:30 Азербайджан передал Украине электрооборудование в качестве гуманитарной помощи

МИД Азербайджана сообщил, что первая автоколонна с 45 трансформаторами и 50 генераторами, предоставленными ОАО «Азерэнержи», сегодня отбыла из Азербайджана. В ближайшие дни в Украину отбудет еще одна автоколонна. Общая стоимость отправляемого электрооборудования составляет 1 млн 422 тысячи манатов (около 800 тысяч евро).

Общая сумма гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Украине с начала полномасштабной войны приблизилась к 30 миллионам манатам (примерно к 17 миллионам евро), указывает азербайджанский МИД.

Azərbaycan Respublikasının Ukraynaya növbəti humanitar yardımı barədə mətbuat məlumatı

➡️https://t.co/g2UKYHxIT6 pic.twitter.com/UNLFn3waWv — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) December 10, 2022

11:44 Минобороны РФ заявило, что на лиманском направлении российские войска в результате наступления заняли «более выгодные рубежи»

Российское министерство обороны в новой сводке заявило, что на двух направлениях — лиманском и донецком — российские войска «продолжали наступательные действия».

Минобороны РФ утверждает, что на лиманском направлении российские войска в результате наступления заняли «более выгодные рубежи».

Генштаб ВСУ в своих сводках сегодня утром и вчера вечером заявлял о российских обстрелах ряда населенных пунктов на лиманском направлении, о каком-либо продвижении сил РФ в районе Лимана украинский штаб не сообщал.

Лиман — важный транспортный узел в Донецкой области. В конце мая город был оккупирован российскими войсками. В начале октября украинские силы обороны его освободили, что эксперты оценили как важный успех ВСУ, который может дать украинской армии возможность дальнейшего продвижения в Луганской области.

11:35 Двое человек погибли, еще восемь пострадали из-за российских обстрелов Херсонской области за минувшие сутки — замруководителя офиса президента Украины

За сутки российские войска 51 раз обстреляли Херсонскую область из минометов, РСЗО, ствольной артиллерии. В результате двое человек погибли, еще восемь получили ранения. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в телеграм-канале.

По его словам, от российских ударов пострадали жилые кварталы, больница, магазины, складские помещения, ущерб нанесен также объектам инфраструктуры.

10:30 ISW: Путин публично рассуждает о переговорах с Украиной, чтобы внести раскол между Киевом и его союзниками

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) обращают внимание на заявления президента РФ Путина, сделанные им на пресс-конференции после саммита ЕАЭС в Бишкеке.

Вероятно, Путин продолжает публично рассуждать о переговорах с Украиной в рамках «информационной операции», направленной на ухудшение отношений между Киевом и его западными союзниками, считают аналитики ISW. В этих целях Путин рисует Украину как сторону, не желающую идти на компромисс или даже вступать в серьезные переговоры, отмечают в институте.

При этом маловероятно, что Путин верит в скорое прекращение боевых действий — с учетом его собственной риторики и заявлений лидеров Украины и стран Запада, о которых Путину хорошо известно, полагают аналитики.

Накануне в Бишкеке Путин, комментируя свое предыдущее заявление о «длительном процессе результатов СВО» (российский режим и пропаганда этой аббревиатурой называют нападение РФ на Украину и российско-украинскую войну), заявил, что имел в виду «длительность процесса урегулирования».

Путин заявил, что «в конечном итоге договариваться придется», и что РФ «готова к договоренностям». При этом Путин сказал, что «всем участникам этого процесса придется согласится с реалиями, которые складываются на земле». Речь, вероятно, идет о претензиях РФ на аннексию украинских территорий.

Ранее в Украине на законодательном уровне был введен в действие запрет на переговоры с Путиным. Власти Украины неоднократно подчеркивали, что никогда не согласятся на претензии относительно захваченных РФ украинских территорий. Одним их условий переговоров с РФ в Украине называют полный вывод российских войск из Украины.

09:57 Сотрудники СБУ пришли с обысками в храмы УПЦ МП в Харьковской области

Сотрудники СБУ проводят «контрразведывательные мероприятия» на ряде объектов УПЦ МП в Харьковской области, сообщил спикер областного управления СБУ Владислав Абдула.

Речь идет, в частности, о Свято-Покровском мужском монастыре, Благовещенском кафедральном соборе, Свято-Казанском храме и других объектах Харьковской епархии.

По словам Абдулы, эти действия проводятся совместно с национальной гвардией и пограничной службой Украины в рамках работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб».

«При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, возможно причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению», — заявил Абдула.

Обыски и проверки в епархиях УПЦ МП начались в октябре этого года. Самым громким стал обыск в Киево-Печерской лавре.

09:47 Почти повсюду в Одесской области нет света после атаки дронов-камикадзе — глава ОВА Марченко

В результате атаки дронов-камикадзе, совершенной этой ночью российскими войсками, почти во всех районах и громадах Одесской области отсутствует свет. Об этом сообщил глава Одесской военной администрации Максим Марченко. По его словам, энергетики работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры.

Ранее командование воздушных сил ВСУ сообщило, что украинские силы ПВО сбили 10 из 15 дронов «Шахед» иранского производства, выпущенных Россией по ряду областей юга Украины.

В результате российских обстрелов, имевших место ночью и утром, света нет и в части Херсона, сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.

09:25 Пентагон опубликовал детали нового пакета военной помощи Украине

В новый американский пакет военной помощи Украине на 275 миллионов долларов вошли дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, 80 тысяч снарядов для артиллерийских орудий калибра 155 мм, полевое снаряжение.

В Пентагоне заявили, что в рамках этого пакета Украине предоставят также «оборудование для борьбы с беспилотными летательными аппаратами» и «средства ПВО» (counter air defense capability).

08:33 Британская развека: военная поддержка РФ со стороны Ирана, вероятно, возрастет в ближайшие месяцы

Военная поддержка РФ со стороны Ирана, вероятно, возрастет в ближайшие месяцы, говорится в новой краткой сводке британской военной разведки.

Россия пытается получить больше вооружений от Ирана, включая сотни баллистических ракет. В обмен Россия с большой долей вероятности предлагает Ирану «беспрецедентный уровень военной и технической поддержки», что трансформирует их отношения в сфере обороны, отмечает минобороны Великобритании.

Россия, вероятно, израсхододовала большую часть своих ракет малой дальности «Искандер» с 500-килограммовой боеголовкой и дальностью до 500 км. Если России удастся поставить на вооружение большое число иранских баллистических ракет, она, вероятно, будет использовать их для продолжения и расширения кампании ударов по украинской критической инфраструктуре, полагает британская разведка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 December 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/32IwfHj0a1



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/gT1KKRBrap — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 10, 2022

08:06 Ночью юг Украины подвергся атакам «Шахедов», ПВО Украины сбила 10 из 15 дронов — командование воздушных сил ВСУ

Этой ночью российские войска нанесли удары по югу Украины дронами-камикадзе иранского производства «Shahed-136/131», сообщает командование воздушных сил ВСУ. В сводке говорится, что 10 из 15 беспилотников были сбиты украинскими силами ПВО над Николаевской, Херсонской и Одесской областями.

В оперативном командовании «Юг» сообщили, что в Одесской области в результате российских дроновых атак без электричества остались тысячи человек.

Информации о пострадавших на данный момент нет, продолжается работа спасательных и ремонтных служб, добавили в ОК «Юг».

07:46 В результате российских обстрелов этой ночью в Никополе пострадали четверо человек — глава Днепропетровской ОВА

Этой ночью российские войска снова обстреливали Никопольскую и Марганецкую громады, сообщил глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко.

В Никополе ранены четверо пожилых людей, сообщил глава администрации. По его словам, супружескую пару спасатели «вывели из горящей квартиры», они проходят лечение на дому. Еще два человека — 72-летний мужчина и 86-летняя женщина — госпитализированы с минно-взрывными травмами. Состояние последних — средней тяжести, добавил Резниченко.

Глава областной администрации также сообщил, что в Никополе из-за обстрелов повреждены 11 многоэтажных и частных домов, детский сад, административные и офисные здания, несколько автомобилей, автомойка, автостоянка, газопровод и линии электропередач.

В Марганецкой громаде обошлось без жертв.

07:27 Из утренней сводки украинского генштаба:

За минувшие сутки силы обороны Украины отразили атаки российских войск в ряде населенных пунктов Луганской и Донецкой области, в том числе в районе Белогоровки, Бахмута, Опытного, Курдюмовки, отмечается в утренней сводке генерального штаба ВСУ.

За сутки войска РФ нанесли пять ракетных и около 20 авиаударов по территории Украины, а также осуществили более 60 ударов из РСЗО. Самые активные бои по-прежнему идут в районе Бахмута, там под огонь российских войск попали более 20 населенных пунктов.

Как сообщает украинский штаб, за сутки подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили четыре контрольных пункта и пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских сил.

Однако россияне несут потери и от так называемого «дружественного огня». Это последствие низкой подготовки таковых и артиллерийских расчетов, а также отсутствия взаимодействия и связи между подразделениями, указывает генеральный штаб ВСУ.

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