Взрывы в Мелитополе. Мэр оценил потери российских военных в 200 человек. Оккупационные «власти» утверждают, что обстреляна база отдыха с гражданскими

10 декабря в оккупированном Мелитополе раздались взрывы, начался пожар. Мэр города Иван Федоров заявил, что под удары попали базы российских военных

Вечером в субботу в оккупированном Мелитополе раздались взрывы, начался пожар. Мэр города Иван Федоров написал, что речь идет об ударах, пришедшихся по базам российских военных, и оценил потери россиян в две сотни человек. Представители оккупационной «администрации» в Запорожской области утверждают, что украинская армия из систем HIMARS обстреляла базу отдыха с гражданскими. Они говорят о двух погибших и десяти пострадавших.

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Мэр Мелитополя Иван Федоров вечером в субботу написал, что в результате ударов по базам российских военных «очень много» раненых и погибших. Потери россиян он оценил в две сотни человек.

Раненых, по его словам, везли в больницы Крыма, потому что мест в Мелитополе уже не хватало. «Скорые» едут из разных частей Мелитополя — не только с восточной, где горит, но и с южной стороны, написал Федоров.

Удары по Мелитополю подтвердил «врио губернатора Запорожской области», назначенный оккупационной российской стороной, Евгений Балицкий. По его словам, накануне примерно в девять вечера по окраине города были нанесены удары из систем HIMARS.

Балицкий утверждает, что ПВО сбила две ракеты, четыре достигли своей цели. Цель, по словам представителя оккупационной «администрации», — «коттеджный поселок на выезде из Мелитополя». «Полностью разрушена база отдыха, где в субботу вечером ужинали люди, мирные граждане, работал персонал базы», — утверждает Балицкий.

Другой представитель оккупационной «администрации» в Запорожской области Владимир Рогов сказал, что под удар попал гостиничный комплекс «Привал охотника». Его цитирует российский государственный портал «РИА Новости».

Как пишет Балицкий, по предварительным данным, двое погибли, десять человек пострадали. «Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают спасатели, продолжается разбор завалов», — говорится в телеграм-канале поставленного РФ в качестве «врио губернатора» в оккупированной части Запорожской области.

В утренней сводке украинского штаба говорится, что за минувшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили три контрольных пункта и три района сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники российских войск. При этом генштаб ВСУ на данный момент не подтверждал удары именно по базам российских военных Мелитополе.

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