291-й день войны России против Украины. Онлайн RFI

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11 декабря — 291-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время).

11:55 По данным британской разведки, военные расходы РФ в 2023 году составят треть бюджета

Как отмечается в анализе российского бюджета, который провели в британском оборонном ведомстве, на соответствующие нужды выделят девять триллионов рублей – то есть порядка 143 миллиардов долларов. Это больше, чем в прошлом году – речь идет о трети всего бюджета.

«Бюджет, подписанный Владимиром Путиным, вероятно, излишне оптимистичен в оценке доходов. Поэтому, вероятно, другие части бюджета в 2023 году будут урезаны, чтобы потратить средства на военные расходы», — говорится в сообщении.

11:40 Появились фотографии, на которых, вероятно, запечатлены последствия удара по Мелитополю

Их публикуют государственные СМИ РФ. По данным российских властей, речь идет об обстреле базы отдыха, при котором погибли два мирных жителя.

Украина заявляет, что под удар попала военная база России, а потери составили двести человек.

11:20 В Твери на новогодней елке у здания администрации повесили гирлянду с «врагами народа»

Об этом пишет РБК со ссылкой на телеграм-канал «Закрой за мной Тверь». Гирлянда сделана из фигурок бумажных человечков с лицами мировых лидеров, в том числе Джо Байдена, Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского, а также российских артистов – Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Власти Твери объявили, что гирлянда провисела не более получаса, после ее сняли. Кто именно повесил фотографии, неизвестно.

10:40 В Курской области запретили продажу фейерверков на новогодних праздниках

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Романа Старовойта, продажу фейерверков запретят с 12 декабря до конца января. Он связал такое ограничение с «необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян».

Под запрет также подпадает запуск фейерверков.

Как напомнил Старовойт, в регионе сохраняется «желтый уровень» террористической опасности.

В последние месяцы власти Курской области неоднократно сообщали об обстрелах со стороны Украины. В октябре стало известно, что на ее территории, как и в Белгородской области, строят линии обороны.

10:15 Взрывы в Мелитополе: что известно

Вечером в субботу в Мелитополе, подконтрольном РФ, прогремели взрывы, после которых начался пожар. Мэр города объявил, что речь идет об ударам по российским военным базам, тогда как подконтрольные Москве власти «области» говорят об обстреле базе отдыха с гражданскими,

Главное о взрывах – по ссылке.

09:50 В Одессе начались проблемы с водоснабжением

Об этом сообщает издание «Думская» со ссылкой на местных жителей. По их данным, вода исчезла утром около девяти часов по местному времени.

В ночь на 10 декабря город и часть области остались без электроснабжения после атаки российских дронов. Речь идет об одно из самых масштабных нападений на гражданскую инфраструктуру с начала войны.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, на восстановление энергоснабжения могут понадобиться «не часы, а несколько дней». В энергетической компании ДТЭК говорят, что полностью восстановить энергосистему, вероятно, будет возможно через «два-три месяца».

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