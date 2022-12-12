Двести девяносто второй день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Женщина на фоне жилого дома в Бахмуте, пострадавшего в результате обстрелов, Донецкая область, 11 декабря 2022 года.

12 декабря — 292-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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12:30 Новая Зеландия ввела санкции против 23 россиян за поддержку войны в Украине

В санкционные списки попали министр цифрового развития и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, а также «ключевые сотрудники российских СМИ».

Как пояснила глава новозеландской дипломатии Наная Махута, под ограничения попали россияне, которые несут ответственность за распространение дезинформации о войне.

12:10 Посольство Украины в Греции получило по почте окровавленный пакет

Об этом со ссылкой на представителя МИД Украины Олега Николенко сообщает «Европейская правда».

По его словам, посылка пришла утром 12 декабря и стала 28-й по счету среди таких же пакетов, пришедших в другие дипмиссии.

«Адрес отправителя такой же как и на остальных конвертах, которые ранее поступили в украинские посольства и консульства: автосалон Tesla в немецком городке Sindelfingen. Греческая полиция начала следственные действия. Ожидаем также ускорения расследования со стороны немецких правоохранителей», — заявил представитель украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее окровавленные пакеты получили украинские посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, а также консульство в Брно. 30 ноября в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв. По почте на имя посла прислали пакет, в котором оказалось взрывное устройство.

Всего за последнее время МИД Украины зафиксировал 33 случая угроз своим дипломатам в 17 странах.

11:50 В Польше начинаются учения украинских медиков по воздушной эвакуации

Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера в своем твиттере.

Он отметил, что в Польшу уже прибыла группа украинских медиков, которые с сегодняшнего дня приступят к тренировкам по воздушной эвакуации раненых солдат и мирных жителей из зоны боевых действий. Учения пройдут в рамках инициативы первых леди Польши и Украины.

11:20 В Париже 13 декабря пройдет конференция в поддержку Украины. В ней примет участие премьер-министр Денис Шмыгаль

Цель мероприятия — помочь украинцам пережить зиму и подготовиться к послевоенному восстановлению страны. Конференция, которую организует МИД Франции, будет состоять из двух частей.

Первая часть будет посвящена срочной международной помощи, направленной на поддержку критической инфраструктуры: в частности, в отношении доступа к электричеству, отоплению и водоснабжению.

Вторая соберет около 500 французских компаний, которые помогут Украине, как в поддержке критической инфраструктуры, так и в содействии в восстановлении страны, и будут инвестировать«в долгосрочный потенциал украинской экономики».

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в обеих частях конференции по видеосвязи.

Накануне Зеленский обсудил проведение конференции вместе со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

«Зима уже наступила, температуры крайне отрицательные, поэтому действовать нужно немедленно», — заявили в Елисейском дворце. Франция также обещает выделить дополнительную финансовую или материальную поддержку Украине до середины марта.

10:35 Евросоюз пока не согласовал новый пакет санкций в отношении России

Об этом утром в понедельник, 12 декабря, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в начале встречи министров иностранных дел в Брюсселе. По его словам, есть вероятность, что решение по девятому пакету санкций будет принято сегодня вечером.

Решение об очередном пакете ограничительных мер против Москвы было принято Еврокомиссией 7 декабря. В санкционный список предлагается внести около 200 физических лиц и компаний.

10:15 Оксимирона оштрафовали на 45 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил рэперу Оксюморону (настоящее имя Мирон Федоров) 45 тысяч рублей штрафа из-за ролика в социальной сети «ВКонтакте». В этом видео, опубликованном 24 февраля, в первый день российского вторжения в Украину, Оксимирон высказался против войны.

«Я конкретно против той войны, которую прямо сейчас развязывает Россия против народа Украины. Я считаю, что это катастрофа и преступление», — заявил в видео Оксимирон.

09:55 Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры

Президенты Украины и США обсудили помощь Киеву и предложенную украинской стороной «формулу мира».

Зеленский поблагодарил своего американского коллегу за «беспрецедентную» помощь, предоставленную Украине.

Я поблагодарил его за беспрецедентную оборонную и финансовую помощь, которую США оказывают Украине. Эта помощь не только способствует нашим успехам на поле боя, но и поддерживает стабильность украинской экономики. Мы также ценим помощь, которую США оказывают для восстановления энергосистемы Украины. Надеюсь на дальнейшее углубление сотрудничества в этой сфере. Указал на важность формирования эффективной противовоздушной обороны для Украины. Следует сделать все возможное для защиты мирного населения Украины и ее критической инфраструктуры. Это особенно важно именно сейчас, когда на Украине начался зимний период,

— написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Президент Украины также сообщил, что Киев и Вашингтон скоординировали свои позиции перед открытием онлайн-саммита G7, в котором он примет участие.

«Был рад почувствовать в разговоре, что наша формула мира воспринимается положительно. И это придает оптимизм. Чем быстрее будут реализованы пункты формулы, тем прочнее гарантии безопасности для Украины и всех в Европе», — подчеркнул Владимир Зеленский.

В заявлении Белого дома говорится об обещанной Украине американской помощи: 53 миллиона долларов на энергетическую инфраструктуру, о которых было объявлено в ноябре; и пакет в размере 275 миллионов долларов в виде боеприпасов и военной техники, о котором было объявлено в декабре.

09:25 Американский Институт изучения войны (ISW): Беларусь вряд ли вторгнется в Украину в обозримом будущем

Как отмечают аналитики ISW в своем ежедневном обзоре, давление Москвы на Минск привело к обратным результатам и прямое участие военных из Беларуси в войне против Украины крайне маловероятно.

09:10 Киев ввел санкции против семи иерархов Украинской православной церкви

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции сроком на пять лет в отношении семи представителей УПЦ Московского патриархата. Соответствующий указ подписал накануне, 11 декабря, президент Украины Владимир Зеленский.

В списке четыре митрополита: Запорожский и Мелитопольский Лука (Андрей Коваленко), Луганский и Алчевский Пантелеймон (Василий Поворознюк), Бориспольский и Броварской Антоний (Иван Паканич), Черновецкий и Буковинский Мелетий (Валентин Егоренко), архиепископ Константиновский Паисий (Виктор Шинкарев), настоятель Свято-Успенского кафедрального собора в Херсоне Александр Федоров и настоятель Мелитопольского Свято-Савинского мужского монастыря Александр Прокопенко.

Как отмечает издание «Украинская правда», митрополита Бориспольского и Броварского Антония считают неформальным лидером пророссийского крыла УПЦ МП.

Митрополит Луганский и Алчевский Пантелеймон и священник Александр Федоров из Херсона присутствовали в Москве на церемонии по случаю аннексии четырех областей Украины. Настоятель Мелитопольского монастыря Александр Прокопенко сотрудничает с оккупационными властями в Мелитополе.

«Мы делаем все для того, чтобы государство-агрессор не имело ни одной ниточки, за которую оно могло бы дергать украинское общество», — прокомментировал Зеленский решение Совета СНБО.

Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, «аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации», 2 декабря.

В последние недели СБУ провела ряд обысков в учреждениях УПЦ МП по всей территории Украины.

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