Двести девяносто третий день войны России против Украины. Онлайн RFI

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13 декабря — 293-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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11:30 На территории завода «Звезда» в Санкт-Петербурге произошел пожар. Там производят двигатели для военно-морского флота

Как отмечает УНИАН, пожар произошел рано утром и распространился на 200 квадратных метров.

В пресс-службе завода отметили, что возгорание произошло не на территории завода, а рядом с ним. Сгоревшая двухэтажная пристройка, уверены в «Звезде», не имеет никакого отношения к заводу.

11:15 Китай запретил поставки России «стратегически важных» процессоров: СМИ

Об этом пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на источники. По данным издания, речь идет о процессорах Loongson. Запрет объяснили тем, что технология является стратегически важной для страны и используется в военно-промышленном комплексе.

Собеседники журналистов уверены, что запрет распространится и на другие страны, но в случае с РФ вопрос «более чувствительный». Источники, близкие к российскому правительству, отмечают, что официально приобрести эти чипы сейчас невозможно.

10:50 Страны Балтии не поддержали предоставление гарантий безопасности Украине. С такой инициативой выступила Франция

10:30 Министерство обороны Великобритании: пресс-конференцию Путина отменили из-за вопросов про войну

Как утверждает британская разведка, в Кремле, вероятно, опасаются «несанкционированного» обсуждения военных действий в прямом эфире.

«Пресс-конференция стала важной частью путинского календаря общественных мероприятий и часто использовалась как возможность продемонстрировать предполагаемую честность Путина. Хотя вопросы почти наверняка проверяются заранее, отмена (конференции – RFI), вероятно, связана с растущими опасениями по поводу преобладания антивоенных настроений в России. Кремлевские чиновники почти наверняка крайне болезненно относятся к возможности того, что любое мероприятие, на котором будет присутствовать Путин, может быть захвачено несанкционированным обсуждением «специальной военной операции»

10:15 В Беларуси началась внезапная проверка боеготовности армии

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Беларуси. Как утверждается в официальном коммюнике, «мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина».

В рамках «проверки» в Беларуси запланировали провести «передвижение военной техники и личного состава».

Ранее ВСУ сообщали, что не видят признаков формирования наступательной группы со стороны Беларуси.

09:55 Послание Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря: источник РИА Новости

Ранее СМИ неоднократно сообщали о переносе обращения к депутатам и сенаторам. Накануне стало известно, что ежегодная пресс-конференция президента в 2022 году не состоится.

09:30 Генштаб ВСУ опубликовал утреннюю сводку. В ней говорится о семи ракетных ударах РФ за сутки

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