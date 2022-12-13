Под Мелитополем в результате взрывов поврежден автомобильный мост

Под Мелитополем в Запорожской области прогремели взрывы, в результате которых поврежден автомобильный мост, соединяющий город с селом Константиновка. Об этом сообщают оккупационные «власти».

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В результате взрыва просели два пролета моста, движение по нему закрыто, заявил представитель оккупационной администрации в Запорожской области Владимир Рогов.

На кадрах после взрывов видно, что мост значительно осел. Причины взрывов не установлены.

В интервью российскому госпорталу «РИА Новости» Рогов заявил, что речь идет о подрыве, за которым стоят украинские диверсанты. По его словам, по предварительным данным, у опоры моста была заложена взрывчатка.

Мэр Мелитополя Иван Федоров в своем телеграм канале написал: «В Мелитополе „устал“ мост, который соединял город с селом Константиновка». По его словам, это один из стратегически важных мостов, через который российские войска перевозили военную технику с восточного направления.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, сказал, что речь идет об «изоляции театра боевых действий». «Мы не даем им возможности перебрасывать вооружение и боевую технику своевременно. Теперь им придется ехать в объезд, и это очень хорошо, потому что современная война не про тонны, а про ритмы», — сказал Арестович в эфире «Фейгин Live».

Трасса, на которой произошел взрыв, соединяет оккупированные Мелитополь и Бердянск. От места взрывов до линии фронта около 90 километров, отмечает «Би-би-си». Город Мелитополь служит перевалочным пунктом российских войск.

Издание «РИА Мелитополь» пишет, что после взрывов на мосту в отдельных частях города оккупационные «власти» начали глушить связь и интернет.

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