Двести девяносто четвертый день войны России против Украины. Онлайн RFI

онлайн

Павло, украинский солдат, стоит на крыше поврежденного университета после недавней ракетной атаки в Краматорске, Украина, 13 декабря 2022 года.

14 декабря — 294-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Реклама Читать далее

► ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter.

09:11 Британская разведка: среди российских силовиков растет внутренняя напряженность

Утренняя сводка британской разведки посвящена росту напряженности среди российских силовиков. Министерство обороны Великобритании напоминает о том, что вернувшийся «с передовой» главарь ДНР и бывший офицер военной разведки Игорь Гиркин отметил «кризис стратегического планирования» среди российского командования.

После предполагаемого пребывания в батальоне ДНР Гиркин осудил нынешнее внимание российских военных к строительству обширных позиционных оборонительных сооружений, поставив под сомнение их полезность в современной войне. По оценке британской разведки, такие комментарии подчеркивают напряженную дискуссию о методах ведения войны, которая продолжается среди российских силовиков.

Распространившиеся за последние двое суток слухи о том, что ‎начальник Генерального штаба России генерал Валерий Герасимов мог быть уволен, не подтвердились. Однако межведомственная напряженность, вероятно, распространяется на верхушку российской военной иерархии.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 December 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/lPmMUTJFOp



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/SK0nu7xwyh — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 14, 2022

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться