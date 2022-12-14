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Двести девяносто четвертый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Павло, украинский солдат, стоит на крыше поврежденного университета после недавней ракетной атаки в Краматорске, Украина, 13 декабря 2022 года.
Павло, украинский солдат, стоит на крыше поврежденного университета после недавней ракетной атаки в Краматорске, Украина, 13 декабря 2022 года. REUTERS - SHANNON STAPLETON
RFI
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14 декабря — 294-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости. 

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09:11 Британская разведка: среди российских силовиков растет внутренняя напряженность

Утренняя сводка британской разведки посвящена росту напряженности среди российских силовиков. Министерство обороны Великобритании напоминает о том, что вернувшийся «с передовой» главарь ДНР и бывший офицер военной разведки Игорь Гиркин отметил «кризис стратегического планирования» среди российского командования.

После предполагаемого пребывания в батальоне ДНР Гиркин осудил нынешнее внимание российских военных к строительству обширных позиционных оборонительных сооружений, поставив под сомнение их полезность в современной войне. По оценке британской разведки, такие комментарии подчеркивают напряженную дискуссию о методах ведения войны, которая продолжается среди российских силовиков.

Распространившиеся за последние двое суток слухи о том, что ‎начальник Генерального штаба России генерал Валерий Герасимов мог быть уволен, не подтвердились. Однако межведомственная напряженность, вероятно, распространяется на верхушку российской военной иерархии.

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