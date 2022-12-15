Двести девяносто пятый день войны России против Украины. Онлайн RFI

Здание налоговой инспекции, пострадавшее от российского обстрела, Киев, Украина, среда, 14 декабря 2022 года.

15 декабря — 295 день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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09:30 Конгрессмены США призывают исключить Россию из Совета Безопасности ООН

Два американских конгрессмена, члены Хельсинской комиссии Конгресса США (двухпартийной независимой организации по надзору за соблюдением прав человека), внесли в Конгресс резолюцию, призывающую президента Байдена предпринять шаги по исключению России из Совета Безопасности ООН. Об этом пишет Русская служба ВВС, ссылаясь на американское издание Foreign Policy.

Ранее Хельсинкская комиссия уже призывала госсекретаря США Энтони Блинкена выразить протест против постоянного статуса России в Совета Безопасности.

В резолюции говорится, что Россия грубо нарушила устав ООН. Резолюция носит рекомендательный характер. Foreign Policy пишет, что устав международной организации не предполагает исключения из Совбеза одного из его членов, но что с юридической точки зрения можно оспорить преемственность членства между СССР и Россией.

09:10 Из утренней сводки Генштаба ВСУ

Российская армия вновь предпринимает попытки наступления под Бахмутом и Авдеевкой. На Купянском, Лиманском и Запорожском направлениях силы РФ стараются улучшить тактическое положение. На остальных направлениях обороняются.

Также нанесен 31 авиационный и восемь ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Донецкой области и совершен 61 обстрел из реактивных систем залпового огня.

Украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и пять ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов российской армии.

Поражены два пункта управления, восемь районов сосредоточения личного состава противника и состав горюче-смазочных материалов.

09:00 Канада возобновила санкции в отношении оборудования для «Северного потока»

Ранее санкции были отменены, а вместо этого было выдано временное разрешение, позволившее отремонтировать в Монреале турбину Siemens для ветки «Северный поток-1» и вернуть ее в Германию.

Шесть турбин для «Северного потока» были выведены из-под канадских санкций в июле. Однако российская сторона, которая до этого ссылалась на неисправность турбины как причину недопоставок газа в Европу, отказалась принимать отремонтированный агрегат.

Возобновляя санкции, правительство Канадыпришло к выводу, что Владимир Путин «никогда не собирался возвращать трубопровод к эксплуатации», пишет Reuters.

В совместном заявлении министра иностранных дел Канады Мелани Джоли и министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона говорится, что правительство приняло решение о возобновлении санкций после тесного сотрудничества с Украиной, Германией и другими европейскими странами.

08:40 В Донецке заявили о массированном ударе из «Градов»

Оккупационные власти Донецка заявили, что город был обстрелян из установок БМ-21 «Град». Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на «руководство» аннексированного Донецка..

В телеграм-канале Алексея Кулемзина, которого Россия назначила «мэром» оккупированного города, удар назван «самым массированным» с 2014 года. кулемзин сообщил о пяти пострадавших.

Украинские власти не комментируют это сообщение.

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