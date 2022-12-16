Двести девяносто шестой день войны России против Украины. Онлайн RFI

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16 декабря — 296-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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13:56 В Госдуме подготовили законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за повторное нарушение запрета «пропаганды» ЛГБТ, педофилии и «смены пола»

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина предложила ввести новые наказания: за пропаганду ЛГБТ и смены пола в СМИ или интернете — в виде исправительных или принудительных работ на срок до 2 лет, ареста на срок до 4 месяцев или лишения свободы на срок до 2 лет. За распространение пропаганды среди детей — до 4 лет принудительных работ или лишение свободы на срок до 5 лет.

За повторное нарушение запрета на распространение среди несовершеннолетних информации, «содержащей пропаганду ЛГБТ», предлагается ввести уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до 6 месяцев. В случае распространения в СМИ или интернете — принудительные работы сроком до 2 лет или лишение свободы до 2 лет.

13:47 Евгений Пригожин потребовал признать Францию государством – спонсором терроризма после того, как глава Русского дома в ЦАР получил посылку со взрывчаткой

Заявлению Пригожина предшествовало покушение на главу Русского дома в Центральноафриканской Республике Дмитрия Сытого. Сообщалось, что он получил анонимную посылку, при вскрытии которой произошел взрыв. Сытый был госпитализирован в Банги, его состояние оценивается как тяжелое, но его жизни ничто не угрожает. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов назвал случившееся с Сытым терактом.

Из заявления Пригожина, распространенного его пресс-службой, следует, что в середине ноября Сытый получил посылку, в которой была фотография его сына, проживающего во Франции. К посылке прилагалась записка, в которой, как пишет пресс-служба Пригожина, говорилось, что в следующий раз глава Русского дома в ЦАР получит голову сына, если «русские не уберутся с африканского континента и не распахнут двери для французов». К посылке со взрывчаткой, присланной 16 декабря, прилагалась записка со словами «Это тебе от всех французов, русские уберутся из Африки», пишет Пригожин.

«Я уже обратился в Министерство иностранных дел РФ с тем, чтобы оно инициировало процедуру объявления Франции государством — спонсором терроризма, а также проведение досконального расследования террористических методов Франции и ее западных союзников — США и других», — заявил он.

13:30 CNN: ФИФА отклонила просьбу о выступлении Владимира Зеленского перед болельщиками на чемпионате мира по футболу

Американский телеканал ссылается на собственный источник, по словам которого, администрация украинского президента обращалась в ФИФА с просьбой о том, чтобы Зеленский обратился к болельщикам по видеосвязи перед началом финального матча чемпионата мира в Катаре 18 декабря. При этом источник добавил, что переговоры между украинской стороной и федерацей продолжаются.

Финал Чемпионата мира пройдет в воскресенье, 18 декабря, в нем сыграют команды Франции и Аргентины.

►В Париже болельщики отпраздновали выход сборной Франции в финал ЧМ по футболу

13:21 Главнокомандующий ВСУ: Россия выпустила по Украине 76 ракет

16 декабря Россия выпустила по территрии Украины 76 (72 крылатых и 4 управляемых авиационных) ракет, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Запуск производился из районов Каспийского и Черного морей. 60 из 76 ракет были уничтожены, по словам Залужного.

13:08 Банк России сохранил ключевую ставку и не исключила роста нехватки рабочей силы

Совет директоров Центрального банка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. В ЦБ это объяснили умеренным темпом роста цен.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания также спрогнозировала рост нехватки рабочей силы в стране. В материалах, опубликованных по итогам заседания, также говорится, что из-за мобилизации в России «во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы».

13:00 ЕС согласовал девятый пакет санкций против России и помощь Украине. ПОДРОБНОСТИ

Последний в этом году саммит ЕС был в значительной степени посвящен Украине и помощи ЕС Киеву. Главы европейских государств договорились о глобальном пакете помощи Украине в размере 18 миллиардов евро в 2023 году.

12:17 «Укрэнерго» объявило режим чрезвычайной ситуации

Оператор электроэнергетической системы Украины зафиксировал потерю более половины объема потребления по стране. В таких условиях, «в соответствии с Правилами рынка (Раздел 9 пп. 9.1.2), сообщаем о наступлении чрезвычайной ситуации, начиная с расчетного периода с 09:00 16.12.2022 года», - говорится в заявлении оператора.

12:02 Песков: Путин пока не планирует телефонных переговоров с Макроном

11:55 Брифинг Минобороны РФ:

11:36 Минобороны Греции готово отправить С-300 на Украину

Министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что Афины готовы передать Киеву С-300 при условии, что США поставит Греции комплексы Patriot. Об этом сообщает Pronews.gr.

11:10 Жители Киева укрываются от ракетных ударов в метро

Киевское метро, 16 декабря REUTERS - VIACHESLAV RATYNSKYI

Киевское метро, 16 декабря REUTERS - VIACHESLAV RATYNSKYI

Киевское метро, 16 декабря REUTERS - STRINGER

10:47 Владимир Путин 19 декабря посетит Беларусь

По приглашению Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко Владимир Путин посетит Белоруссию 19 декабря с рабочим визитом. В ходе переговоров планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня,

— сообщает пресс-служба президента РФ. Беларусские СМИ передают, что Путин и Лукашенко проведут переговоры один на один, а по итогу встречи ответят на вопросы журналистов.

10:10 В воздушных силах ВСУ рассказали о ракетах, выпущенных по Украине:

Выпущенные традиционно из самолетов Ту-95 — это ракеты Х-555 и Х-101. Есть пуски «Калибров» с Черного моря, есть — ракет С-300. Также есть работа бомбардировщиков Ту-22 М3, которые пускают ракеты Х -22. Также в небе отмечена работа Миг-31К, носителей «Кинжалов».

9:45 Зампред Собеза РФ Дмитрий Медведев назвал «законные военные цели»

Об этом он написал в телеграме:

Что же считать законными военными целями сегодня? В рамках названных правил войны это: 1. Любые войска противника (законные комбатанты и незаконные комбатанты), которые официально не выведены из состава его вооружённых сил. 2. Любая военная и вспомогательная техника противника. 3. Любые объекты, относящиеся к военной инфраструктуре, равно как и к гражданской инфраструктуре, способствующей достижению военных целей (мосты, транспортные станции, дороги, объекты энергетики, заводы и мастерские, хотя бы частично исполняющие военные заказы, и пр.). 4. Военно-политическое руководство страны-противника. 5. Вооружённые силы других стран, официально вступивших в войну, которые являются союзниками страны-противника, и расположенные на их территории объекты, упомянутые в пп.1–4. Сегодня, однако, существует главный вопрос: может ли гибридная война, де-факто объявленная нашей стране НАТО, считаться вступлением Альянса в войну против России? Можно ли считать поставку огромного объёма вооружений Украине нападением на Россию? И соответственно, являются ли законными военные цели Североатлантического блока, перечисленные в пп. 1–4 этой заметки? Руководители натовских стран в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией. Но все-то хорошо понимают, что всё иначе…

9:23 «Украинская правда»: к 9 часам по киевскому времени по территории Украины было запущено 72 ракеты

Украинские телеграм-каналаы сообщают, что взрывы слышны в Киеве, Кривом Роге, Виннице, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях. В Киеве движение метро остановлено, станции используются в качестве укрытий. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что во всех районах города есть перебои с водоснабжением.

В результате ракетных ударов Харьков остался без света, также в городе нет мобильной связи. Полтавская область лишилась электроэнергии. В Кривом Роге снаряд попал в жилой дом. В Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточены несколько участков железной дороги.

Секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев сообщил о не менее 12 ракетных ударах, нанесенных по городу.

9:10 «Верстка»: сотрудникам компаний нефтегазового сектора РФ запретили выезжать за границу

Об этом «Верстке» рассказали источники в «Газпроме» и «Роснефти». Ранее стало известно, что до конца осенней сессии Госдума РФ планирует принять закон, который запретит удалённую работу из-за границы. По данным «Верстки», запрет коснётся сотрудников госсектора, специалистов по информационной безопасности компаний, а также некоторых других сфер.

9:00 Утром в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога

По словам главы военной администрации Николаевской области Виталия Кима, по территории Украины выпущено не менее 60 ракет.

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