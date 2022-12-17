Украина восстанавливает от очередной массированной атаки. 297-й день войны. Онлайн RFI

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Мужчина везет дрова для печи в подвал жилого дома, использующийся как бомбоубежище в Авдеевке, Донецкая область Украины, 8 декабря 2022 г.

17 декабря — 297-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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09:15: Институт изучения войны о том, зачем Путин едет в Беларусь на встречу с Лукашенко

Президент РФ Владимир Путин, вероятно, окажет давление на Александра Лукашенко, чтобы добиться уступок по российско-белорусской интеграции на анонсированной встрече 19 декабря в Минске, указывает американский Институт изучения войны (ISW). В аналитическом центре отмечают, что речь идет о первой встрече Путина с Лукашенко в Минске с 2019 года.

«Неясно, удастся ли Путину добиться желаемых уступок от Лукашенко. Лукашенко до сих пор в значительной степени сопротивлялся интенсифицированным требования России об интеграции и отказывался задействовать белорусские силы для участия в российском вторжении в Украину», — указывают в ISW.

В институте не исключают, что визит Путина в Минск может указывать на то, что Путин пытается создать условия для потенциального возобновления широкого наступления на Украину, возможно, на север Украины или Киев зимой 2023 года.

В настоящее время ISW оценивает сценарий нового вторжения России в Украину из Беларуси как маловероятный, но возможный. Как подчеркивают эксперты, пока нет признаков того, что российские войска формируют ударную группировку в Беларуси. «Крайне маловероятно», что белорусские силы вторгнутся в Украину без российской ударной группировки, и далеко не очевидно, что Лукашенко отправить белорусские войска воевать в Украину даже вместе с российскими войсками, считают в ISW.

Однако встреча Путина и Лукашенко подкрепит российскую информационную кампанию, направленную на то, чтобы убедить украинцев и Запад в том, что Россия может атаковать Украину из Беларуси, указывают эксперты ISW.

Они подчеркивают, что Кремль, вероятно, пытается убедить Запад признать как свершившийся факт ложную идею о том, что Украина не может существенно изменить нынешнюю линию фронта, и что война фактически зашла в тупик. В ISW не согласны с таким выводом и считают, что у Украины есть хорошие шансы отвоевать значительные территории в ближайшие же месяцы.

08:19 Российские госСМИ сообщили, что Путин побывал в штабе войск, задействованных в войне против Украины

Ранним утром в субботу российские государственные медиа сообщили, что президент РФ Владимир Путин посетил объединенный штаб родов войск, задействованных в войне против Украины. Где располагается штаб — не уточняется.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин провел в штабе всю пятницу. По словам Пескова, Путин изучил работу штаба, заслушал доклад о ходе войны, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими.

На снимках совещания, показанных российскими агентствами, присуствуют министр обороны Сергей Шойгу, глава генштаба Валерий Герасимов, а также генерал Сергей Суровикин, назначенный командующим российской группировкой в войне с Украиной.

В отличие от президента Украины Владимира Зеленского, Путин еще ни разу не посещал зону боевых действий. 5 декабря он проехал по Крымскому мосту за рулем автомобиля Mercedes.

08:05 В Киеве возобновило работу метро, восстановлено водоснабжение — мэр

Утром в Киеве метро возобновило работу, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Водоснабжение вернули всем жителям. Половина киевлян уже с теплом, и мы работаем над тем, чтобы восстановить его всем жителям города. В настоящее время две трети киевлян обеспечены электроснабжением. Но применяются графики аварийных отключений», — написал мэр Киева.

Тем временем подача электричества восстановлена в Харьковской области, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. «Вся Харьковская область и Харьков были обесточены. Сейчас электроснабжение восстановлено на всей территории области и города», — написал он.

07:53 В Кривом Роге ночью спасатели извлекли тело полуторогодовалого мальчика из-под обломков разрушенного российской ракетой дома — глава ОВА

После полуночи спасатели извлекли тело полуторогодовалого мальчика из-под обломков дома, разрушенного российской ракетой. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Это сын молодой пары, о гибели которой сообщалось ранее. Таким образом, вчерашний обстрел Кривого Рога унес жизни четырех человек: 64-летней женщины и пары с маленьким ребенком. Еще 13 человек пострадали, среди них четверо детей, добавил Резниченко.

07:39 Российские силы отводят часть своих войск с левобережья Херсонской области — генштаб ВСУ

Российские силы передислоцируют отдельные подразделения и выводят часть своих войск из Каховки и Новой Каховки на восток, в район населенного пункта Нижние Серогозы, говорится в утренней сводке украинского генштаба.

В сводке отмечается, что российские военные распространяют среди местных жителей информацию о том, что Каховку они покинут до конца года. Тем, кто лояльно относится к российским оккупационным силам, они предлагают переехать в оккупированный Крым, сообщает генштаб ВСУ.

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