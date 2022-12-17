Йенс Столтенберг: Путин готовится к затяжной войне против Украины

Россия готовится к затяжной войне против Украины, союзники Киева в НАТО должны продолжать снабжать Украину оружием, пока президент РФ Владимир Путин не осознает, что «не может выиграть на поле боя», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству France-Pressе.

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Генеральный секретань НАТО предупредил, что нет никаких признаков того, что Путин «отказался от своей общей цели по установлению контроля над Украиной».

«Мы не должны недооценивать Россию. Россия планирует долгую войну (…) Мы должны понимать, что президент Путин готов долго находиться в этой войне и начинать новые наступления», — сказал Столтенберг.

«Мы видим, что они мобилизуют больше сил, что они готовы нести большие потери, что они пытаются получить доступ к большему количеству оружия и боеприпасов», — добавил он.

Это заявление перекликается с недавним заявлением главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В интервью британскому журналу The Economist он сказал, что не сомневается, что Россия предпримет новое наступление на Киев. По словам Залужного, в РФ готовят 200 тысяч новых солдат. Он подчеркнул, что Украине для освобождения своих территорий от оккупации требуется наступательные вооружения, в том числе еще сотни танков и гаубиц.

По мнению Столтенберга, эта война, скорее всего «завершится за столом переговоров, как и большинство войн». При этом любое решение должно обеспечить «сохранение Украины как суверенного, независимого государства». «Самый быстрый способ добиться этого — оказать им военную поддержку, чтобы президент Путин понял, что он не может победить на поле боя, а должен сесть и вести переговоры в духе доброй воли», — сказал генеральный секретарь НАТО.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса отметил, что страны НАТО наращивают производство оружия, чтобы пополнять собственные запасы вооружений для сдерживания и обороны, и чтобы оказывать поддержку Украине в долгосрочной перспективе. По его словам, в краткосрочной перспективе это означает увеличение количества смен на заводах, а со временем — поддержку совместных закупок оружия и предоставление промышленникам «долгосрочных сигналов спроса, чтобы они могли больше инвестировать».

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