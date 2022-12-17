Тело полуторогодовалого ребенка нашли под завалами дома, разрушенного российской ракетой в Кривом Роге — глава ОВА

В ночь на субботу спасатели извлекли тело полуторогодовалого мальчика из-под обломков дома, разрушенного российской ракетой в Кривом Роге. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Реклама Читать далее

Погибший ребенок — сын молодой пары, о гибели которой сообщалось ранее. Таким образом, вчерашний обстрел Кривого Рога унес жизни четырех человек: 64-летней женщины и пары с маленьким ребенком. Еще 13 человек пострадали, среди них четверо детей, добавил Резниченко.

Накануне российские войска нанесли девятый по счету с октября массированный ракетный удар по Украине, в результате которого были повреждены объекты энергетики. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что 60 из 76 запущенных Россией ракет были сбиты. В Кривом Роге одна из ракет попала в жилой дом, в результате чего был разрушен один из подьездов.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться