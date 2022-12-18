Двести девяносто восьмой день войны РФ против Украины. Онлайн RFI

Онлайн

18 декабря — 298-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Реклама Читать далее

► ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter, Facebook.

17:47 Владимир Зеленский призвал Францию передать активы российских олигархов на восстановление Украины

Во Франции, как и в других странах, присуствует недвижимость и счета очень богатых людей из России. Эти средства следует передать Украине, где российская армия каждый день разрушает дома, школы, инфраструктуру. Об этом в интервью французским телеканалам LCI и TF1 сказал глава украинского государства Владимир Зеленский. Подробнее.

17:01 Британская разведка о попытках минобороны РФ повысить моральный дух солдат с помощью музыки и артистов

Британская военная развдка в своей новой краткой сводке напоминает, что 14 декабря минобороны РФ объявило о создании двух «фронтовых творческих бригад» для поднятия боевого духа военнослужащих, дислоцированных в зоне боевых действий в Украине. Сообщалось, что в ряды войск войдут оперные певцы, актеры и артисты цирка. Это следует за недавней кампанией минобороны России, направленной на поощрение населения к передаче музыкальных инструментов солдатам.

Министерство обороны Великобритании отмечает, что военная музыка и организованные развлечения для войск имеют давнюю историю во многих вооруженных силах, «но в России они тесно переплетены с концепцией идеологического политического воспитания советских времен».

«Слабый моральный дух почти наверняка продолжает оставаться серьезной уязвимостью большей части российских сил. Однако опасения солдат в первую очередь связаны с очень высоким уровнем потерь, плохим руководством, проблемами с оплатой труда, нехваткой оснащения и боеприпасов, а также отсутствием ясности в отношении целей войны», — отмечает британская разведка.

По мнению британского оборонного ведомства, усилия творческих бригад вряд ли существенным образом снимут эти опасения.

16:19 Еще одно высказывание Зеленского в интервью французским каналам — о возвращении Крыма:

Сама операция еще не началась. Когда она начнется, вы об этом услышите. Я считаю, что отвоевание Крыма началось в головах людей, и это очень важно. В нашем внутреннем желании, в крепости граждан, в единстве отношения к этому. Не просто на словах Крым — это Украина. Надо быть готовым и идти. Никто просто так Крым не отдаст. Отвоевание всегда начинается с общества, с желания и готовности. Поэтому я считаю, что начало есть,

— сказал Владимир Зеленский.

16:01 В «ДНР» заявили о новом обстреле Донецка со стороны ВСУ. В Украине обвиняют РФ в провокациях против гражданских на оккупированных территориях

Представительство самопровозглашенной «ДНР» 18 декабря заявило, что вооруженные силы Украины начали обстрел центра Донецка из систем «Град». Об этом сообщает российский государственный портал «ТАСС». Ранее сегодня оккупационные «власти» уже сообщали об обстрелах Донецка.

Издание «Политика Страны» отмечает, что вчера представители украинских властей впервые за последнее время прокомментировали информацию об обстрелах Донецка, поступающую со стороны т.н. «ДНР».

«Украинские силы обороны не ведут огонь и не выбирают себе как цель жилые кварталы, объекты гражданской инфраструктуры. Армия РФ, проигрывая на поле боя, использует грязные инструменты: террористические атаки по объектам инфраструктуры, провокации и операции под условно украинским флагом против мирного населения временно оккупированных территорий», — заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

По его словам, в Донецк свозят обломки боеприпасов западного образца, которые должны показать «причастность» Украины к обстрелам города. «И дальше мы видим постановочные фильмы и сюжеты», — сказал Юсов.

15:49 Зеленский о вероятности нового широкого наступления РФ в 2023 году:

Мы понимаем, что они будут хотеть этого, скажем, реваншистских шагов. Они постоянно хотят узурпировать наше государство, хотят оккупировать его и, я думаю, что они еще не оставили такие мысли. Мы сейчас не обсуждаем, способны ли они, способны ли мы отразить. Я не об этом говорю. Я говорю о том, что желание такое у них есть, я абсолютно уверен,

— сказал президент Украины в интвервью французским телеканалам TF1 и LCI.

15:23 Зеленский рассказал о переговорах с Байденом о поставках Украине систем Patriot и отметил, что смотрит на этот вопрос «с большим позитивом»

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал свое интервью французским телеканалам TF1 и LCI.

В нем он в частности сообщил о переговорах с американским президентом Джо Байденом по вопросу передачи Украине систем ПВО Patriot. По словам Владимира Зеленского, он лично вовлечен в этот процесс. «Процесс идет, я этим лично занимаюсь. В принципе, это очень нам нужно (…) Для меня это важно — это мои личные отношения с президентом Байденом», — сказал он, добавив, что смотрит на вопрос о передаче Украине Patriot «с большим позитивом».

Владимир Зеленский также отметил, что договорился с французским президентом Эмманюэлем Макроном о поставках французских ЗРК Crotale, о поставках которых Украине ранее сообщали в Париже. Зеленский сообщил, что применять эти ЗРК украинские военные еще не начали.

«Мы боремся за системы, которые зависят от решения Италии и Франции. Это SAMP/T и другие зенитные установки», — добавил Зеленский.

15:03 Российские войска устанавливают в Мелитополе защитные сооружения из бетона — т.н. «зубы дракона» — мэр Иван Федоров

Законный мэр Мелитополя, оккупированного на данный момент российскими войсками, опубликовал фото установленных, по его данным, в городе защитных сооружений — так называемых «зубов дракона».

По его данным, такие бетонные конусы российские оккупационные силы второй день размещают в центре Мелитополя: «посреди центральных улиц и жилых районов».

Иван Федоров предположил, что российские войска готовятся к уличным боям в Мелитополе. Он выразил мнение, что это «бетонное лего» не поможет российским войскам.

14:53 Российские войска снова обстреляли Харьковскую область: пострадало здание больницы, ранен фельдшер — глава ОВА

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате очередного российского удара по Купянскому районе пострадало здание больницы, где выбило окна. Осколками ранен 31-летний фельдшер, ему оказывает помощь, сообщил Синегубов.

14:27 «Агора»: в этом году московские суды приняли рекордное число исков против военкоматов

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что в 2022 году суды в Москве приняли рекордное число исков против военкоматов. По его словам, за два последних года число административных исков москвичей к военным комиссариатам выросло в 3,6 раза: с 416 в 2020 году до 1495 в 2022 году (по состоянию на 18 декабря).

Павел Чиков отмечает, что рост числа судебных претензий к военкоматам начался в 2021 году, задолго до полномасштабного вторжения в Украину. Только с начала мобилизации (21 сентября) за три месяца суды приняли 292 иска к военкоматам, что сравнимо с показателем за весь 2017 год.

По информации Павла Чикова, суды отказывают в удовлетворении почти половины исков, это примерно 47% (578 дел). В 12% (146 дел) иски были удовлетворены полностью либо частично.

14:14 Арестович подтвердил, что ВСУ пытались убить главу российского генштаба Герасимова, когда тот был в Изюме

ВСУ нанесли удар по штабу в Изюме, в котором находился начальник генерального штаба РФ Валерий Герасимов, рассказал в эфире канала «Фейгин Live» советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

По словам Арестовича, это произошло во второй половине апреля или в мае. «Мы накрыли штаб, в котором он (Герасимов) был, разнесли его к чертовой матери. Там и без Герасимова погибло достаточное количество старших офицеров, охраны и так далее. Но он успел отъехать чуть раньше. Не успели», — сказал Алексей Арестович.

Недавно газета The New Yort Times опубликовала расследование, посвященное неудачам российской армии на первых этапах полномасштабного вторжения в Украину. Там среди прочего говорится, что американские власти знали о планах Валерия Герасимова посетить передовую, но держали эту информацию в секрете от Украины, опасаясь, что ВСУ нанесут удар по главе российского генштаба, что могло бы привести к эскалации конфликта.

Как пишет издание, украинская сторона сама знала о планах Герасимова посетить фронт, а высокопоставленные американские чиновники просили Украину «отменить атаку». Но сообщение пришло слишком поздно: украинские военные передали американцам, что они уже начали атаку на место, где находился генерал. По данным американских официальных лиц, в результате удара десятки российских военных были убиты, и после этого российские военачальники сократили свои визиты на фронт.

«Обычно вооруженные силы Украины не спрашивают, можно им стрелять или нельзя», — подчеркнул Алексей Арестович в эфире «Фейгин Live». По его словам, украинская армия неоднократно била по российским высоким военным начальникам, заезжавшим на территорию Украины.

В ответ на вопрос, могут ли ВСУ нанесли удар по Минску во время анонсированного визита в белорусскую столицу Владимира Путина, Арестович сказал, что Украина не делает «ничего, чтобы втянуть Беларусь в войну, чтобы дать повод».

13:16 В Белгородской области погиб один и ранены восемь человек, написал губернатор. Он упомянул о «прилете снаряда» в Белгороде. Ранее он говорил о работе ПВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что в регионе погиб один человек, еще восемь пострадали. Семеро пострадавших находятся в больнице, один из них — в реанимации. Из сообщений Гладкова невозможно сделать однозначный вывод о том, что стало причинами.

Гладков упомянул о «прилете снаряда» в Белгороде. Ранее он написал, что над городом и районом сработала система ПВО, и о «последствиях на земле». Губернатор также сообщил о повреждениях многоквартирных домов в одном из микрорайонов и повреждениях в частном секторе, не упомянув причин.

По его словам, в окрестностях Белгорода на птицефабрике погиб один человек, работавший на ней, и еще один пострадал. На этой птицефабрике поврежден один корпус и несколько машин спецтехники, написал Гладков. О причинах он снова не упомянул.

11:44 Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом и подтвердил «последствия на земле»

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Есть последствия на земле», — написал в телеграме губернатор области Вячеслав Гладков.

По его словам, на данный момент известно о четырех пострадавших. «Бригады медиков отправляют их в больницу», — сообщил Гладков, пообещав предоставить более подробную информацию позже.

Ранее в российских телеграм-каналах публиковали кадры дыма в жилом квартале Белгорода и сообщали о взрывах. Также сообщали об обломках, упавших с неба.

11:14 Удар по центру Херсона: три человека получили осколочные ранения — Кирилл Тимошенко

В результате сегодняшнего удара по центру Херсона три человека получили осколочные ранения, одни из раненых в тяжелом состоянии. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

10:59 В Херсонской и Донецкой областях от российских обстрелов за сутки погибли четверо мирных жителей — власти

За минувшие сутки в результате российских обстрелов на контролируемой Украиной части Херсонской области погибли три человека, шесть местных жителей получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич. По его словам, российские военные за сутки обстреляли Херсонскую область 54 раза из разных видов вооружения.

Тем временем глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко написал, что в Донецкой области в результате российских обстрелов 17 декабря погиб мирный житель Часового Яра, еще один человек на подктрольной Украине территории Донецкой области пострадал.

Тем временем назначенный РФ в качестве «мэра» оккупированного Донецка Алексей Кулемзин заявил, что ВСУ обстреляли здание стадиона «Донбасс Арена» в Донецке. По его словам, пострадали также здания детского сада, дом детского творчества и две многоэтажки. О пострадавших он не сообщил.

10:44 Минобороны Великобритании подтвердило отправку Украине высокоточных самонаводящихся ракет Brimstone 2

«В рамках пакета помощи Великобритания предоставила вооруженным силам Украины высокоточные самонаводящиеся ракеты Brimstone 2. Эта помощь сыграла ключевую роль в сдерживании российского продвижения», — говорится в твиттере британского министерства обороны. О количестве переданных ракет не сообщается.

Британское ведомство отмечает, что самонаводящиеся ракеты Brimstone изначально разрабатывались для ударов по земле с самолетов. «Украинские сухопутные войска успешно используют их для ударов по таким целям, как бронемашины и танки», — сообщает министерство.

🎬 As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.



This aid has played a crucial role in stalling Russian advances.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦pic.twitter.com/SpVnWqeiVm — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 17, 2022

10:30 ISW: Кремль пытается изобразить Путина компетентным лидером военного времени и реабилитировать имидж минобороны РФ

В своем новом отчете американский институт изучения войны (ISW) комментирует сообщение Кремля о посещении Путиным военного штаба. Кремль, вероятно, объявил об этом, чтобы представить Путина как активно вовлеченного в планирование и ведение войны против Украины. ISW отмечает, что недавно среди российских ультранационалистов-сторонников войны прозвучала резкая критика роли Путина в руководстве военными усилиями.

Кремль, вероятно, обнародовал информацию о посещении Путиным военного штаба, и чтобы восстановить имидж министерства обороны в ответ на рутинную критику провоенного сообщества, полагают в ISW. Фотографии, где вместе с Путиным присуствуют Шойгу, Герасимов и Суровикин, были обнародованы, чтобы представить министерство обороны как организованный, единый и эффективный военный институт и оградить высшее командование ВС РФ от дальнейшей критики, полагают эксперты.

Кремлю необходимо улучшать имидж минобороны, чтобы уравновесить растущее влияние Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина и их параллельных военизированных структур, считают аналитик ISW.

Обнародованная Кремлем фотография министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы российского генштаба Валерия Герасимова в военном штабе, координирующем действий российских войск в войне против Украины © Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS

10:07 Минобороны РФ заявило, что Шойгу побывал на передовой

Министерство обороны РФ этой ночью объявило, что глава ведомства Сергей Шойгу лично «проинспектировал российскую группировку войск» на передовой. Где именно побывал Шойгу — не уточняется.

Ведомство заявило, что Шойгу облетел на вертолете «районы дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений», пообщался с военными, заслушал доклады командующих.

На кадрах, обнародованных министерством обороны, Шойгу летит в вертолете, после чего выходит из него. Никаких кадров посещения Шойгу передовой и его общения с солдатами минобороны не публиковало.

Информация о поездке Шойгу на передовую появилась через день после сообщения Кремля о том, что президент РФ Владимир Путин посетил штаб, координирующий действия разных родов войск в войне против Украины. В Кремле заявили, что Путин провел в штабе всю пятницу. На кадрах, распространенных российскими государственными СМИ, в этом помещении вместе с Путиным был также Шойгу. Где находится вышеуказанный штаб — не уточнялось.

09:49 В Киеве полностью восстановлено теплоснабжение, половина столичного региона все еще без света

Мэр Киева Виталий Кличко написал, что после недавних обстрелов город «возврашает работу всех сервисов». В частности, полностно восстановлена работа системы теплоснабжения.

«В течение дня коммунальщики будут работать по отдельным домам, где могут возникать локальные проблемы с теплом», — добавил Кличко.

Тем временем глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба сообщил, что около половины столичного региона все еще без света, применяются аварийные перебои в подаче электричества. «Мы работаем над тем, чтобы выйти на запланированные отключения в ближайшие дни», — написал он.

По его словам, в результате последнего массированного обстрела в Киевской области больше всего пострадал город Белая Церковь. Там, по словам Кулебы, уже восстановлено электричество, ночью дается отопление.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться