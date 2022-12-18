Зеленский призвал Францию передать активы российских олигархов на восстановление Украины

Во Франции, как и в других странах, присуствуют авуары очень богатых людей из России. Эти средства следует передать Украине, где российская армия каждый день разрушает дома, школы, инфраструктуру. Об этом в интервью французским телеканалам LCI и TF1 сказал глава украинского государства Владимир Зеленский.

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Интервьюер Дариюс Рошбен (Darius Rochebin) отметил, что на Лазурном берегу, к примеру, есть особняки, принадлежащие российским олигархам. Он задал вопрос Владимиру Зеленскому, следует ли в условиях войны забрать эту недвижимость и передать соответствующие денежные средства Украине.

Владимир Зеленский отметил, что считает это целесообразным:

Во время войны происходят разрушения у нас. Вчера они (россияне) обстреляли еще одну школу, позавчера разрушили институт. Я благодарен Франции, когда она помогает нам. Но у меня вопрос: Франция поддерживает нас, потому что поддерживает демократию, защищая наши общие ценности, но есть счета очень богатых людей, так дайте нам эти деньги. Зачем вы берете из бюджета? Мне кажется, что это выход. Эта недвижимость стоит миллионы, почему не продать эту недвижимость, заморозить активы и отдать деньги, помочь Украине? Я считаю, это справедливо. Они забирают у нас дома, они забрали сотни тысяч домов, сотни тысяч квартир разрушены.

По его словам, российские активы могут представлять собой не только недвижимость олигархов, но также счета, скрытые счета, счета юридических лиц, зарегистрированных в других юрисдикциях и так далее.

21 ноября французское издание L’Express со ссылкой на министерство экономики Франции сообщило, что во Франции было «заморожено» только имущества россиян (речь идет о финансах, виллах, яхтах и так далее) на 1,3 млрд евро.

По данным Еврокомиссии, страны-члены ЕС «заморозили» авуары российских олигархов на 19 миллиардов евро. Было заблокировано еще 300 миллиардов евро резервов российского Центрального банка в ЕС и странах-партрерах по G7.

В Еврокомиссии уже предложили конфисковать замороженные активы и направить их в пользу Украины. В краткосрочной перспективе предлагается создать структуру, которая управляла бы замороженными активами, инвестировала их и использовала доход от этих инвестиций на поддержку Украины.

Активы предлагается вернуть их владельцам после снятия санкций, что может быть частью мирного соглашения, которое обеспечит Украине компенсацию за ущерб.

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