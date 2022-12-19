Двести девяносто девятый день войны РФ против Украины. Онлайн RFI

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19 декабря — 299-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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09:31 Генштаб ВСУ: сбиты 30 российских беспилотников. В Мелитопольском районе растет число российских военных. В некоторых областях идут обыски мирного населения

За минувшие сутки подразделения ВСУ отбили российские атаки в Луганской и Донецкой областях.

Р оссия нанесла 4 ракетных и 7 авиационных ударов с помощью беспилотников типа «Шахед-136» , а также осуществила 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Повреждена гражданская инфраструктура, пострадало мирное население Украины.

, а также осуществила 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Повреждена гражданская инфраструктура, пострадало мирное население Украины. Текущие сутки Россия начала с запуска 35 беспилотников «Шахед-131/136» . *По последним данным Генштаба ВСУ, 30 из них сбито.

. *По последним данным Генштаба ВСУ, 30 из них сбито. Российские военные обстреливали Черниговскую, Харьковскую и Луганскую област и. На Бахмутском направлении Россия обстреливала из танков и реактивной артиллерии десятки населенных пунктов Донецкой области , в том числе и со стороны Авдеевского направления.

и. На Бахмутском направлении Россия обстреливала из танков и реактивной артиллерии , в том числе и со стороны Авдеевского направления. На Запорожском и Херсонском направлениях Россия обстреливала из реактивной и ствольной артиллерии Запорожскую, Днепропетровскую и Херсонскую области . Есть пострадавшие среди мирных жителей.

. Есть пострадавшие среди мирных жителей. Российские военные продолжают обыски населения на захваченных территориях Донецкой и Запорожской областей , уделяя особое внимание мобильным телефонам и смартфонам.

, уделяя особое внимание мобильным телефонам и смартфонам. Увеличилось число российских военнослужащих в Мелитопольском районе . Кроме того, российское командование рассматривает возможность привлечения к участию в боевых действиях бывших полицейских, перешедших на сторону России.

. Кроме того, российское командование рассматривает возможность привлечения к участию в боевых действиях бывших полицейских, перешедших на сторону России. Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения российских военных, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

по районам сосредоточения российских военных, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. По обновленным данным Генштаба ВСУ, удалось сбить 30 российских беспилотников иранского производства «Шахед-131/136».

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления, район сосредоточения российских военных, 2 склада боеприпасов противника, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы «Зоопарк».

09:05 Британская разведка проанализировала методы наступления ЧВК «Вагнер»

Утренняя сводка Министерства обороны Великобритании посвящена ЧВК «Вагнер». По данным разведки, эта «российская военная марионеточная группа» продолжает играть важную роль в затяжных боях в Бахмуте Донецкой области. В последние месяцы ЧВК «Вагнер» разработала наступательную тактику, чтобы использовать большое количество плохо обученных осужденных, которых она набрала.

По предположению британского оборонного ведомства, отдельным бойцам «Вагнера», скорее всего, выдается смартфон или планшет, на котором на спутниковых снимках намечена ось продвижения и цель нападения. Тем временем, командиры старшего и среднего звена, скорее всего, остаются в укрытии и отдают приказы по радиосвязи, получая информацию с небольших беспилотников.

Отдельные бойцы и отряды «Вагнера» получают приказ следовать по заранее спланированному маршруту, часто при огневой поддержке, но реже при поддержке бронетехники. По оценке британской разведки, оперативникам «Вагнера», отклоняющимся от маршрута штурма без разрешения, скорее всего, угрожает казнь. Такая жестокая тактика направлена на сохранение редких активов «Вагнера», опытных командиров и бронетехники, за счет более доступных новобранцев, которых ЧВК оценивает как расходный материал.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 December 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/E7U3CGkr8J



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RkWjJWTZgF — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 19, 2022

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