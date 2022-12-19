Пока Путин не признает свое поражение, он продолжит атаковать. На кону выживание его режима — французский генерал Мишель Яковлев о вероятности нового широкого наступления РФ

Комментарии

Владимир Путин во время посещения, как заявили в Кремле, штаба войск, вовлеченных в войну против Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в недавнем интервью британскому журналу The Economist сказал, что не сомневается в новой попытке России пойти на Киев, добавив, что РФ готовит 200 тысяч новых солдат. Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что российские войска готовятся к повторному широкому наступлению в феврале 2023 года. Предпримет ли Россия еще одно наступление на Киев? Есть ли у нее силы и средства, чтобы преуспеть в таком захватническом проекте? Обсуждаем с французским генералом, бывшим замначальника штаба объединенных сил НАТО в Европе Мишелем Яковлевым (Michel Yakovleff).

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Ксения Гулиа: Украинские представители предупреждают, что Россия готовит новое масштабное наземное наступление в ближайшие месяцы. На ваш взгляд, у России есть силы и средства, чтобы не просто пойти в наступление, но и в какой-то мере преуспеть?

Мишель Яковлев: Россия может возобновить наступление, но она не одержит победу. Они, вероятно, начнут новое наступление, потому что по-другому не могут. Они находятся в режиме «я бью, бью, бью». Они могут только бить, поэтому снова пойдут на штурм. Это в природе режима — желать снова пойти в атаку. Но у новой возможной атаки не больше шансов на успех, чем у предыдущей.

Французский генерал, бывший заместитель начальника ставки командования НАТО в Европе Мишель Яковлев © кадр из эфира France 24

Если Путин отдаст такой приказ, на что будет похожа эта атака? Куда они будут пытаться наступать?

Не исключено, что они снова пойдут на Киев. На кон поставлено выживание его режима. Пока Путин не признает, что потерпел поражение в войне, он надеется остаться при делах. Чтобы не потерпеть поражение в войне, нужно создавать впечатление, что в ней еще можно победить. Поэтому нужно продолжать атаковать.

Сегодня Путин встречается с Лукашенко. Путин, как сообщается, едет в Минск, что само по себе довольно примечательно. Сможет ли он оказать такое давление на Лукашенко, чтобы заставить его отправить белорусскую армию воевать в Украине на стороне российских войск? Или Лукашенко будет уклоняться до последнего?

Я думаю, что Лукашенко будет стараться делать все, чтобы не оказаться напрямую в войне. Потому что в этом случае его режим потерпит крах. И он это знает. Его армия не вступит в войну ради него и свергнет режим. Лукашенко так же хочет вступить в войну, как вы хотите пойти к стоматологу без анастезии. Я думаю, что он будет делать все возможное, чтобы заставить поверить, что он сказал «да», но скажет «нет».

Может ли иметь место попытка России свергнуть неудобного ей Лукашенко?

Это бы ничего не изменило, потому что кем бы ни оказался в этом случае сменщик Лукашенко, у него было бы еще меньше легитимности, чем у Лукашенко. И в этом случае России было бы еще сложнее «удержать» Беларусь.

Война — двусторонний процесс. Украина меж тем сама может начать наступление на юге или востоке и тем самым помешать России предпринять новое большое наступление, потому что РФ будет вынуждена направлять подкрепления на юг или восток. Сможет ли Украина сорвать таким образом российские планы?

Они сделают все возможное, чтобы этого добиться. Они сломят российские планы тем или иным способом.

По вашему мнению, где будет проходить новое потенциальное украинское контрнаступление?

Если у украинцев есть средства для наступления, они направятся к Азовскому морю — где-то. Они постараются перерезать России сухопутный коридор в Крым. Они пойдут в наступление там, где получится. Украинцы в этом смысле проявляют гибкость. Вместо того, чтобы говорить: «мы хотим идти на Бердянск» или «мы хотим идти на Мелитополь», они проведут атаку там, где они сочтут, что она пройдет успешно. И когда появится дыра, они пойдут по линии наименьшего сопротивления до моря. И тогда они перережут линии связи.

Позавчера Кремль показал фотографии Путина, как утверждается, в штабе, координирующим действия войск, вовлеченных в войну с Украиной. Вчера министерство обороны России заявило, что Шойгу посетил передовую. Зачем им сейчас нужна такая коммуникация?

Это нужно, чтобы создать впечатление, что они управляют процессом. Я думаю, потому, что их кампания по массированным ракетным атакам скоро остановится. Я думаю, что их запасы ракет приближаются к концу, поэтому нужно найти что-то новое.

Генерал Мишель Яковлев родился во Франции в 1958 году. Значительную часть своей карьеры служил во французском Иностранном легионе, с 2001 по 2003 гг. командовал 1-м иностранным кавалерийским полком (1er régiment étranger de cavalerie). Был во главе второго эскадрона этого полка в ходе операций «Щит пустыни» и «Буря в пустыне» в Персидском заливе в 1990—1991 гг. По армейской службе находился в миссиях в Саудовской Аравии, Кувейте, Сенегале, Французской Гвиане, почти во всех балканских странах. В 2014—2016 гг. был заместителем начальника штаба объединенных сил НАТО в Европе (SHAPE). Мишель Яковлев — автор книги «Теоретическая тактика» (Tactique théorique), являющейся обязательным чтением французских армейских офицеров.

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