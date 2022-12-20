Владимир Зеленский посетил Бахмут, за который идут самые интенсивные бои на всем фронте

Президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря съездил в Бахмут Донецкой области, находящийся на линии фронта и ставший эпицентром российских наступательных усилий. За Бахмут уже несколько месяцев идут ожесточенные бои, украинские силы продолжают сдерживать попытки сил РФ захватить город.

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Украинские военные «защищают наши жизни, значит отдают свою. Мы хотя бы иногда должны рисковать своими, чтобы поддержать наших ребят», — сказал глава украинского государства в Бахмуте.

Телеканал FreeДом сообщил, что в Бахмуте президент Зеленский вручил награды защитникам Украины.

Пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров в комментарии «Украинской правде» подтвердил, что Зеленский наградил военных в Бахмуте. По словам Никифророва, президент Украины уже покинул прифронтовой город.

Министерство обороны Украины сообщило, что в Бахмуте побывала и заместитель главы ведомства Анна Маляр и опубликовало ее фотографии с украинскими военными.

Президент Украины не в первый раз посещает опасные районы на передовой, чтобы поддержать силы обороны. Владимир Зеленский в середине ноября посетил Херсон через несколько дней после его освобождения. В середине сентября он прибыл в только освобожденный тогда Изюм. В июне он встретился с украинскими военными в Лисичанске, который тогда постоянно обстреливался российскими войсками.

Активные кровопролитные бои за Бахмут идут с августа, при этом в городе продолжают оставаться мирные жители. Тяжелые бои пока не позволили значительным образом сдвинуть линию фронта в этом районе. С российской стороны немаловажную роль в попытках штурма Бахмута играют наемники военизированной группировки Евгения Пригожина, так называемой «ЧВК Вагнера». Бахмут закрывает пути для дальнейшего российского продвижения в сторону Краматорска и Славянска — крупной жилой аглометрации, не захваченной силами РФ в Донецкой области.

Контраст с Владимиром Путиным, который ни разу не бывал на передовой

Президент РФ Путин с начала полномасштабного российского вторжения ни разу не бывал на фронте.

Известие о посещении Владимиром Зеленским самого опасного участка передовой, Бахмута, пришло через несколько дней после того, как в Кремле заявили, что Путин побывал в «штабе» войск, вовлеченных в войну с Украиной. Где находится «штаб» — неизвестно.

На следующий день в минобороны РФ заявили, что глава ведомства Сергей Шойгу посетил некие «передовые позиции российских подразделений» якобы в зоне боевых действий. Ведомство опубликовало видео, в котором Шойгу летит в вертолете и показало окопы, которые было видно из вертолета.

Как выяснили активисты, которые геолоцировали место, над которым пролетал Шойгу, министр обороны РФ пролетал над Армянском, в оккупированном Крыму, в 80 с лишним километрах от ближайших украинских позиций. Об этом пишет «Радио Свобода».

Неизвестно, осматривал ли Шойгу какие-либо другие позиции российских войск. Из заявления минобороны РФ и опубликованного видео это неясно.

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