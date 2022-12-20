300 дней войны РФ против Украины. Онлайн RFI

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20 декабря — 300-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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17:06 Вашингтон: Раскол в правительстве РФ по поводу зимнего наступления в Украине

Российские лидеры расходятся во мнениях относительно начала крупного зимнего наступления в Украине, — заявил во вторник высокопоставленный представитель США.

«Я думаю, что мнения расходятся», — цитирует агентство France-Presse анонимный источник.

«Очевидно, что есть те, кто, как мне кажется, выступает за продолжение наступления в Украине. Есть и другие, у которых есть реальные вопросы относительно способности России сделать это»,

— сказал журналистам.

По словам чиновника, Россия испытывает «значительную» нехватку боеприпасов, что представляет собой серьезную проблему на фронта, а те, кого Москва призвала в свои боевые силы, зачастую не являются «сплоченными» подразделениями.

Есть всевозможные проблемы, с которыми сталкиваются российские силы в плане наличия необходимого оборудования, наличия необходимых боеприпасов, что накладывает некоторые ограничения на то, что они могут захотеть сделать,

— сказал чиновник.

«В то же время, это очень большая машина», — добавил он.

Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны в среду поставит «задачи на следующий <2023> год», — сообщил во вторник Кремль.

Со слов источника, США «быстро скорректируют и адаптируют» свои цели, если будет принято решение о таком крупном наступлении, на десятом месяце российского вторжения в Украину. Он также сказал, что Вашингтон будет продолжать поддерживать Киев независимо от того, какой сценарий будет реализован.

По словам этого высокопоставленного чиновника, украинцы, со своей стороны не проявляют желания «замедлиться, и я думаю, что РФ должны учитывать это в своих расчетах».

В последние месяцы Россия потерпела крупные военные поражения, что вынудило ее вывести войска из Харьковской области на северо-востоке Украины и города Херсона на юге страны. Владимир Путин признал во вторник, что ситуация «чрезвычайно сложная» в четырех регионах южной и восточной Украины, которые, как утверждает Москва, были аннексированы, но не полностью завоеваны.

С начала октября Россия начала массированные бомбардировки украинской инфраструктуры, что регулярно приводит к отключениям электроэнергии и воды.

16:44 МХГ — под угрозой запрета

Российский минюст потребовал распустить Московскую Хельсинкскую группу, — заявила во вторник старейшая российская правозащитная организация.

«Главное управление Министерства юстиции по г. Москве обратилось в Московский городской суд с требованием ликвидировать МХГ и запретить её деятельность на территории России», — говорится в заявлении НПО.

По словам МХГ, НПО обвиняется в том, что в нарушение своего регионального статуса она ведет деятельность за пределами Московской области, составляет обращения к региональным органам власти, а также участие в мероприятиях региональных партнеров организации (в т. ч. онлайн).

Ходатайство было подано во вторник и находится на рассмотрении, — подтвердила пресс-секретарь Мосгорсуда, которую цитирует агентство «Интерфакс».

Московская Хельсинкская группа была создана в 1976 году для контроля за выполнением СССР обязательств в области прав человека, принятых в 1975 году в Хельсинкском Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

МХГ является старейшей и одной из самых знаковых правозащитных организаций в России. На протяжении десятилетий им руководила Людмила Алексеева, знаковый представитель советского диссидентства, умершая в 2018 году.

Судебные разбирательства против Московской Хельсинкской группы напоминают те, которые привели к роспуску прошлой зимой НПО «Мемориал», еще одного столпа правозащитной деятельности и памяти жертв советских преступлений.

После начала войны в Украине режим Владимира Путина усилил репрессии против своих критиков ввел военную цензуру, например, закон, предусматривающий до 15 лет лишения свободы за публикацию за публикацию «фейков» о российской армии. Большинство оппозиционных деятелей сейчас находятся в изгнании или в тюрьме, включая журналистов.

15:34 Путин наградил Маргариту Симоньян орденом Почета

Владимир Путин наградил руководительницу пропагандистского медиахолдинга Russia Today Маргариту Симоньян орденом Почета «за большой вклад в реализацию государственной информационной политики». Симоньян в патриотичном ярко-синем костюме произнесла воодушевленную речь, поблагодрив президента РФ за то, что еще 20 лет назад он обещал «мочить» врагов [в сортире].

Работая под Вашим руководством, всегда хотела Вам сказать [...] спасибо Вам за то, что вы мочите людоедов Вы 20 лет назад не дали оторвать наш Кавказ, Вы не дали разгореться кровавой бане межнациональной резни. [...] Сейчас каждый день видя, что происходит в Донецке, невозможно не волноваться и не переживать. Спасибо что Вы с болью, с кровью, но вырываете из кровавой пасти этих людоедов наших людей, что Вы решились на это. Маргарита Симоньян

15:15 Кремль: Путин проведет расширенное заседание Коллегии Минобороны РФ

На сайте Кремля появился анонс уже второго за эту неделю совещания президента РФ с военным руководством страны. Сообщается, что с основным докладом выступит министр обороны Сергей Шойгу.

В расширенном заседании Коллегии Минобороны РФ примут участие «командования военных округов, видов и родов войск Вооруженных Сил, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти». Планируется, что в режиме видеоконференции в мероприятии примут участие около 15 тысяч должностных лиц ВС РФ.

14:52 SOTA: в Краснодарском крае обнаружено огромное кладбище бойцов ЧВК «Вагнер»

Издание SOTA опубликовала фотографии телеграм-канала «Титушки в Краснодаре», на котором запечатлены, захоронения боевиков ЧВК «Вагнер».

Кладбище располагается в станице Бакинская вблизи хутора Молькино. Кроме того SOTA опубликовала крупный снимок одной из могил, на которой видны венки с надписью от «От братвы». А на прижизненных фотографиях убитого видны татуировки с воровской символикой.

14:34 Фотогалерея. Зеленский вручает награды защитникам Бахмута

Зеленский вручает награды солдатам в Бахмуте {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

14:15 SpaceX отправит в Украину более 10 тысяч антенн Starlink

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, компания SpaceX намерена выделить стране более 10 тысяч антенн Starlink для спутникового интернета.

«Маск заверил нас, что продолжит поддерживать Украину. Когда у нас было мощное отключение электроэнергии, я написал ему в тот день, и он моментально отреагировал и уже сделал несколько шагов. Он понимает ситуацию», — приводит слова Федорова агентство Bloomberg.

Как отмечает Bloomberg, Starlink сыграл важнейшую роль в начале полномасштабного российского вторжения. Именно благодаря этим антеннам украинские войска могли поддерживать связь между собой.

Фигура гендиректора компании SpaceX Илона Маска сначала воспринималась в украинском обществе крайне положительно. Однако, в октябре Маск написал в твиттере, что Украина должна уступить России ради мирного соглашения. Тогда заявление бизнесмена вызвало грандиозный скандал.

13:48 Макрон посетил авианосец «Шарль де Голль» и пообщался с военными

Президент Франции прибыл на авианосец «Шарль де Голль», который следует из Средиземного моря в Индийский океан. Каждый Макрон по традиции приезжает поздравлять военных с Рождеством. В интервью France Info он подчеркнул, что «серьезность момента требует, чтобы мы были на стороне наших армий» в контекте войны в Украине.

Макрон обратил внимание на важность финансовых вложений в армию: «Это выбор, который я сделал пять лет назад, реинвестировав огромные средства в наши вооруженные силы через закон о военном планировании. Мы готовим новый закон, в котором мы продвинемся еще дальше», — сказал он в комментарии для France Info.

Президент Франции подчеркнул важность сохранения безопасного воздушного пространства ЕС и НАТО. «Война, возвращение войны в Европу, игра держав, явно требует от нас оснащения, реальной стратегии», — отметил Макрон.

13:15 The Bell: Exxon отказывается взаимодействовать с танкерами, ранее перевозившими российскую нефть

Издание The Bell со ссылкой на Bloomberg сообщает, что американская нефтегазовая компания ExxonMobil отказывается иметь дело с танкерами, возившими российскую нефть. Такое же решение уже приняла компания Shell. Exxon вслед за Shell отказывается фрахтовать танкеры, ранее транспортировавшие российскую нефть.

Запрет довольно обширный: он касается не только российской нефти, танкеров ее перевозивших, но и любых связей с лицами, имеющими отношение к России. Отдельным пунктом прописано единственное исключение: транзит казахской нефти КТК через Новороссийск. Но он действует только в том случае, если компания имеет сертификат Казахстана, а продавец не связан с Россией.

По оценке The Bell, такой шаг крупного игрока нефтегазовой отрасли «еще больше маргинализирует танкерный флот», пытающийся доставлять российскую нефть в обход принятого ценового ограничения в 60 долларов за баррель. Издание приходит к выводу, что «фрахт для российской нефти станет дороже, а доступных судов станет меньше».

12:56 Местная жительница убирает битое стекло в больнице оккупированного Донецка после российских обстрелов

Местная жительница убирает битое стекло в больнице, пострадавшей от недавнего обстрела в Донецке, находящемся под котролем России. Украина, 20 декабря 2022 года. REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO

12:41 Апелляционный суд Тюмени признал Алису Климентову виновной в «дискредитации» российской армии

Жительницу Тюмени судили за надпись на асфальте «Нет в***е». В ходе первого судебного заседания обвиняемая доказала суду, что надпись означала «Нет вобле». Ситуация породила множество антивоенных мемов, где люди признавались в своей острой неприязни к вобле.

О возникновении новых мемов на примере надписи «Нет вобле» можно почитать в колонке профессора Свободного университета Гасана Гусейнова на RFI.

Всего по делу состоялось три заседания с тремя разными судьями. На первом заседании состава преступления не нашли. На втором — решение было отменено и «состав» найдет. А на третьем — Климентовой присужден штраф в размере 30 тысяч рублей.

12:25 Зеленский вручил награды защитникам Бахмута

12:12 Без электричества остается 80% Киевской области. Ситуация критическая

По данным главы областной военной администрации Алексея Кулебы, самая сложная ситуация складывается в Бучанском, Вышгородском, Обуховском и частично Фастовском районах. Приоритет в ремонте и аварийных работах отдается больницам и объектам тепло- и водоснабжения.

По сведениям Генштаба Украины, накануне Россия нанесла 4 ракетных и 60 авиационных ударов, а также совершила более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Отключения электричества являются последствиями систематических российских ударов по критической инфраструктуре Украины.

11:39 Зеленский посетил Бахмут

Информацию о визите президента на передовую, который не был анонсирован заранее, уже подтвердили его пресс-секретарь Сергей Никифоров и замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Владимир Зеленский посетил передовые позиции и провел награждение украинских военных. Самые ожесточенные бои за последние месяцы идут именно в районе Бахмута.

11:15 The Insider: Шойгу посетил «передовые позиции» в 75км от фронта

Издание The Insider со ссылкой на данные проекта GeoConfirmed обратило внимание на то, что «передовые позиции российских подразделений», которые посетил Сергей Шойгу, находятся в 75 км от линии фронта.

В отчете Минобороны РФ заявлено, что Шойгу «облетел районы дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений». По данным, которые проанализировали активисты проекта GeoConfirmed получается, что на самом деле министр обороны РФ находился вблизи Армянска в Крыму на значительном удалении от позиций ВСУ.

10:46 Город Шебекино Белгородской области находится под обстрелом

Российские СМИ пишут о 10 «прилетах» в Шебекино Белгородской области. Из-за попадания в электроподстанцию город оказался обесточен. Информацию об атаке подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков: «Есть раненый, нарушено электроснабжение, снаряды попали по складским помещениям на территории промзоны».

10:33 «Самые токсичные люди на планете» встретились в Минске

►►► Репортаж RFI о встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко, прошедшей накануне в Беларуси.

Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Минске 19 декабря, 2022. AP - Pavel Bednyakov

09:43 Зеленский подписал указ о создании Новокаховской городской военной администрации

Новая Каховка Херсонской области находится под контролем российских войск. Однако, президент Украины подписал приказ о создании Новокаховской ОВА, назначив главой председателя Каховского райсовета Валерия Брусенского.

Как сообщает издание «Политика страны» со ссылкой на офис президента Украины, за последнее время в регионе Зеленским были созданы несколько военных администраций поселкового и сельского уровня: Белозерская, Музыковская, Присивашская и Тавричанская.

09:22 Днепропетровская область обстреляна трижды за ночь

В ночь на 20 декабря две громады Никопольского района Днепропетровской области трижды подверглись российскому обстрелу. По данным главы областной военной администрации Валентина Резниченко, атака по Мировской и Покровской громадам велась из тяжелой артиллерии.

Всего Россия выпустила не менее 20 снарядов. Жертв нет. Однако, повреждены десятки частных домов и хозяйственных построек, газопроводы и линия электропередач.

09:12 Британская разведка проанализировала визит Путина в Объединенный штаб «специальной военной операции»

На видеозаписи 16 декабря видно, что Путин при посещении Объединенного штаба «специальной военной операции» встретился с рядом старших офицеров, включая начальника Генерального штаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.

Путин предложил внести предложения по дальнейшим шагам специальной военной операции. Командующий Группой российских войск на Украине генерал Сергей Суровикин был одним из тех, кто представил доклад. Целью этой «постановки» по мнению британской разведки, является демонстрация коллективной ответственности за «специальную военную операцию».

По оценке Минобороны Великобритании, такие показные встречи направлены на то, чтобы снять с Путина ответственность за «военные неудачи, высокий уровень смертности и растущее недовольство населения мобилизацией». К тому же эти кадры развеят слухи в социальных сетях об отставке генерала Герасимова.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 December 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/Id2wCoGJlm



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/fOrx2Lr4Ad — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 20, 2022

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