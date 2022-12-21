Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон и встретился с Джо Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом и встретился там с Джо Байденом. Речь идет о его первом зарубежном визите с начала российского вторжения в Украину.

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«Для меня большая честь быть здесь», — сказал Владимир Зеленский, сообщает издание «Медуза». Джо Байден отметил, что США «поддерживают стремление Украины к справедливому миру».

Президент США также объявил, что Владимир Путин использует зиму как оружие. «Для меня большая честь быть рядом с вами в нашей общей борьбе с жестокой войной, которую ведет Путин», — сказал Байден.

Президент Украины Владимир Зеленский пожимает руку Джо Байдена AP - Patrick Semansky

Джо Байден и Владимир Зеленский на пороге Белого дома AP - Andrew Harnik

В разговоре с Зеленский Байден подчеркнул, что США поставит Украине систему ПВО Patriot. Она может перехватывать в том числе баллистические ракеты. Всего новый пакет помощи, анонсированный американскими властями, достигнет 1,85 миллиардов долларов.

Владимир Зеленский в свою очередь вручил Байдену Крест боевых заслуг — боевую награду — от командира батареи HIMARS, участвующего в боях под Бахмутом.

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