Джозеф Байден и Владимир Зеленский рассказали об итогах переговоров на пресс-конференции

«Война может закончиться в тот день, когда Путин будет иметь достоинство вывести войска» из Украины, — заявил президент США Джозеф Байден 21 декабря на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с Владимиром Зеленским. Для президента Украины визит в Соединенные Штаты стал первой зарубежной поездкой после начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

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После переговоров президенты США и Украины дали совместную пресс-конференцию в Белом доме. На ней Джозеф Байден подтвердил решимость США и союзников продолжать поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии.

300 дней Путин ведет эту несправделивую и неспровоцированную войну против народа Украины. 300 дней украинский народ демонстрирует России и всему миру свою стальную волю, любовь к своей стране, несгибаемую решимость и стремление к самоопределению. Я обращаюсь ко всему украинскому народу: вы неоднократно продемонстрировали вашу храбрость и стойкость перед лицом агрессии, этих имперских аппетитов, автократов, и они не добьются своего, они не добились своего, им не удалось сломить вашу волю. Вы добились серьезных успехов в этой войне, и вы никогда не останентесь одни, мы всегда будет поддерживать вас,

— сказал Байден в начале пресс-конференции, отметив, что речь идет «не только о борьбе Украины», а о противостоянии атакам на демократию и ключевые принципы территориальной целостности и суверенитета.

Президент США напомнил о военной помощи союзников, выделенной Украине с начала войны: более 2000 единиц бронетехники, более 800 артиллерийских систем, боеприпасы и ракетные системы и системы ПВО. Байден отметил миллиарды долларов финансовой помощи Киеву, гуманитарную помощь и прием беженцев. Он сообщил, что США приняли в рамках специальной программы более 220 тысяч беженцев из Украины.

Джозеф Байден подчеркнул «готовность Украины к заключению мира на справедливых условиях», указав, что «у Путина нет никакого желания и намерения заканчивать эту жестокую войну».

Мы оба хотим, чтобы эта война закончилась. И она может закончиться в тот день, когда Путин будет иметь достоинство сделать правильную вещь: вывести войска (из Украины). Но этого не может произойти сейчас,

— сказал Байден, отметив, что в этой ситуации обсуждал с Зеленским, чем США могут помочь Украине в обретении успеха на поле боя, с тем чтобы к будущим мирным переговорам Киев пришел «в сильной позиции». Он указал на ошибки Путина, который считал, что Украина не сможет противостоять его агрессии, а Запад будет неспособен ему противостоять. Путин продолжает ошибаться и не сможет выиграть эту войну, считает Байден. Поэтому необходимо время для того, чтобы Киев оказался в той позиции, в которой он мог бы сам решить, как эта война должна закончиться, подчеркнул американский лидер.

На вопрос журналистов о том, какой мир с РФ он счел бы справедливым, украинский президент Владимир Зеленский ответил:

Вы говорите о справедливом мире. Я вам хочу сказать как отец. Вы знаете, как у нас родители потеряли своих сынов на фронте. Или своих дочерей, которые были медсестрами. А что для них справедливый мир? Для них все эти деньги – nothing (ничего). Их не интересуют никакие компенсации. Все, чем они живут, — это по-английски "revenge" – месть. Они живут местью. Чем дольше идет эта война, чем дольше идет эта агрессия Российской Федерации, тем больше будет таких родителей, которые будут жить местью. Потому что другого смысла жизни у них больше нет. Нет никакого справедливого мира в войне, которую нам принесли эти… Даже не могу найти слово, потому что мы просто в Белом доме, не могу. Эти нелюди. Владимир Зеленский

Зеленский также сказал, что основное условие Украины в мирных переговорах — это возвращение территорий и возмещение убытков. «Для меня как для президента справедливый мир — это отсутствие компромиссов по нашей территории и возмещение всех убытков. Россия должна ответить за все, что сделала против нас, Европы и всего цивилизованного мира, мы предложили США шаги, которые могут привести в итоге к миру»,— сказал украинский лидер.

На пресс-конференции президент США выразил надежду на скорейшее одобрение Конгрессом будущей помощи Украине на сумму 45 млрд долларов. Он подтвердил также выделение очередного транша военной помощи Киеву на сумму 1,85 млрд долларов. В этот пакет войдет и поставка батареи ПВО Patriot. Байден также сообщил о выделении 2,2 млрд долларов на оказание гуманитарной помощи украинскому населению.

Ракетные удары РФ по украинской критической инфраструктуре и объектам энергетики Байден назвал «последним примером ужасных зверств, совершаемых российскими силами в отношении невинных мирных жителей Украины».

Главный вопрос всех моих переговоров сегодня — это укрепление Украины, это следующий год и наше движение к победе в войне за независимость. Есть прекрасные новости, с которыми я возвращаюсь домой. Президент Байден сегодня объявил о новом пакете военной помощи Украине объемом 1 млрд 800 миллионов долларов. Самый сильный элемент этого пакета — это комплекс Patriot — то, что существенно усилит нашу противовоздушную оборону. Только так мы лишим государство-террориста его главного инструмента террора – возможности бить по нашим городам, по нашей энергетике. Владимир Зеленский

На вопрос, какое послание он мог бы передать Путину, президент Зеленский ответил, что сейчас он стоит на одной трибуне вместе с Джозефом Байденом, и для него это исторический момент. «Я могу послать сигнал Байдену, что нам нужно больше „Патриотов“. Что же касается Путина, он человек с больным отношением к миру. Зачем отправлять ему послания? Это он должен быть заинтересован в том, чтобы сохранить что-то от культуры его страны», — сказал Зеленский.

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