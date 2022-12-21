301 день войны РФ против Украины. Онлайн RFI

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21 декабря — 301 день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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18:10 Лидер республиканцев в Сенате США Макконнел заявил о важности поддержки Украины

Как подчеркнул сенатор Митч Макконнел, помощь Украине остается одним из приоритетов внешней политики США. Об этом он заявил во время выступления в верхней палате американского парламента. Его слова приводит русская служба Би-би-си.

Президент Зеленский - вдохновляющий лидер. Но основная причина, по которой мы помогаем Украине разбить и победить захватчиков - практична. Это просто интересы США, - сказал Макконнел

В Сенате по итогам «промежуточных» выборов заседают 49 народных избранников от Республиканской партии. Контроль за этой палатой Конгресса сохранили демократы, но поддержка республиканцев при одобрении того или иного законопроекта позволит ускорить его одобрение. Речь идет в том числе о новых пакетах помощи Украине.

Ранее до «промежуточных» выборов лидер республиканцев в Палате представителей Кевин МакКарти обещал, что Украина не будет получать «белые» чеки от Соединённых Штатов. Поддержку Украины он назвал «не единственной задачей» в американской повестке дня, призвав ограничить объем помощи Киеву.

17:45 За самолетом, в котором, вероятно, находится Владимир Зеленский, онлайн следят более 11 тысяч человек

Об этом следует из данных сервиса Flightradar24.

Речь идет о самолете Boeing C-40B, принадлежащий властям США. Он вылетел из аэропорта Жешув-Ясенка в Польше сегодня рано утром. Приземлится в военном аэропорту Камп Спринг в Вашингтоне около полудня по местному времени.

17:00 В колонию, где находится Навальный, приезжал Пригожин. Он вербовал заключенных

Об этом сообщил сам Алексей Навальный, который находится сейчас в колонии сторого режима ИК-6 во Владимирской области, в своем инстаграме. Политик сослался на другого заключенного.

«После этого человек 80-90 пошли в штаб оформляться, а потом была еще вторая волна вербовки… И вот сейчас 100% этой публики, законопослушность которой мы так отчаянно хотим повысить, точно знает: никакого закона нет, никаких судов нет, нет никаких правил. Все это фикция — это вранье про воспитательную работу и исправление как возможность освободиться досрочно», — сказал Навальный.

По словам Навального, Евгений Пригожин прилетел на вертолете и пообещал всем, кто устроится в его ЧВК, помилование через полгода.

Ранее СМИ неоднократно сообщали, что Пригожин участвует в вербовке заключенных для участия в военных действиях в Украине. В интернете также появилось видео с человеком, похожим на Пригожина, выступающим перед заключенными. После компания Пригожина подтвердила, что на видео действительно был он.

15:50 На фронт вместе с заключенными-«вагнеровцами» могут отправиться «вагнеровки»

«ЧВК Вагнер», возможно, начнет вербовать заключенных женщин. Об этом пишет «Медуза», ссылаясь на пресс-службу Пригожина.

«Не только медсестрами и связистами, а также в диверсионных группах и снайперских парах. Всем известно, что это широко применялось. Работаем в этом направлении. Есть сопротивление, но думаю дожмем», — цитирует издание основателя военнизированной организации наемников.

15:20 В Луганской области погиб, защищая украину, бывший российский политзаключенный Геннадий Афанасьев

Об этом сообщил в своем фейсбуке Олег Сенцов.

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Ахтем Чийгоз подтвердил «Украинской правде», что Афанасьев воевал в составе 130 батальона ТРО 241 бригады и погиб под Белогоровкой.

Геннадий Афанасьев был задержан в Симферополе в мае 2014 года по обвинению в подготовке террористических актов.

14 июня 2016 года его вместе с Юрием Солошенко вернули по обмену в Украину.

14:50 С начала действия потолка цен экспорт российской нефти сократился на 54%

Таковы выводы Bloomberg после подсчета экспорта российской нефти с момента начала действия потолка цен на российскую нефть и запрета на ее перевозку по морю.

За первую неделю действия запрета объемы поставок нефти из России упали на 1,86 миллиона баррелей в сутки.

Bloomberg отмечает, что такое сокращение может поставить под угрозу топливную безопасность некоторых государств, но предупреждает, что данные могут очень отличаться от недели к неделе.

14:15 Шойгу предложил увеличить призывной возраст

Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил на коллегии министерства обороны поэтапно увеличивать призывной возраст и брать на срочную службу с 21 до 30 лет, а не с 18 до 27.

Кроме того, он предложил разрешить солдатам-срочникам заключать контракт с первого дня службы.

Шойгу также хотел бы довести численность армии до 1,5 млн. Сейчас численность вооруженных сил РФ у определена в 1 150 626 человек с 1 января 2023 года. Это означает, что в армию собираются призвать еще около 350 тысяч человек..

Путин после выступления Шойгу сказал, что согласен с его предложениями.

13:36 Глава МАГАТЭ обсудит в Москве положение на Запорожской АЭС

Рафаэль Гросси намерен в четверг посетить Россию и обсуждить вопрос о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщает ВВС, ссылаясь на российские источники. По информации Кремля, встреча главы агентства Гросси с российским президентом Владимиром Путиным не запланирована.

В сообщении подчеркивается, что ситуация на ЗАЭС, захваченной российскими войсками, грозит международной радиактивной катастрофой. В частности, Россия завезла на территорию станции тяжелые орудийные установки и ведет строительство сооружений возле блока-хранилища отработанного ядерного топлива.

Несколько месяцев назад МАГАТЭ добилось допуска своих экспертов на территорию атомной станции.

13:00 ООН выделит дополнительно $20 млн из Украинского гуманитарного фонда (UHF) для поддержки более 300 организаций гражданского общества

Гуманитарный координатор в Украине Дениз Браун объявила о выделении этих средств общественным организациям и волонтерским группам, помогающим пострадавшим в войне в Украине:

Они находятся на передовой, рискуя собой, и делают все, чтобы люди, чьи жизни разрушила война, получали все необходимое - воду, еду, лекарства, крышу над головой. Работа, которую они выполняют, впечатляет. Прошло 10 месяцев войны, их ресурсы исчерпаны, и им нужна помощь, чтобы продолжать оказывать жизненно важную помощь народу Украины.

Организациям, оказывающим помощь больницам и центрам для перемещенных лиц ранее было выделено более 55 миллионов долларов.

12:30 В результате обстрела российскими войсками города Очакова Николаевской области ранены женщина и ребенок

О раненых в результате российского обстрела из РСЗО сообщил глава Николаевской области Виталий Ким,

12:20 В селе Правдино Херсонской области обнаружено массовое захоронение гражданских жертв российских военных

30 ноября в селе Правдино (Херсонская область) было обнаружено массовое захоронение жертв российской оккупации: 7 гражданских лиц, среди которых девочка-подросток Министр обороны Украины Алексей Резников

On November 30, in the village of Pravdyne (Kherson region),a mass burial of victims of the rus occupation was discovered: 7 civilians,including a teenage girl. They disregarded the 4th Geneva Convention which prohibits violence to civilians. They just kill. #tribunal4russia

2/13 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 21, 2022

11:45 На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

В 12:24 по киевскому времени сирены начали звучать в столице, затем в Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Житомирской, Киевской, Полтавской областях и, через несколько минут, по всей стране.

Беларускі Гаюн сообщил о поднятии в Беларуси в воздух истребителей и самолета дальнего радиолокационного слежения.

11:00 Херсон снова подвергся российской бомбардировке

Об этом сообщает «Суспильне». В сообщении говорится, что в городе раздаются звуки взрывов.

10:40 Наемники «ЧВК Вагнер» в Украине ранее были задержаны в Беларуси и переданы России

«Украинская правда» провела расследование, позволившее идентифицировать наемников «ЧВК Вагнер», которые воюют против Украины.

Среди них 41-летний Максим Кошман по прозвищу «Коршун», а также Геннадий Фетисов, бывший сотрудник подразделения «Беркут» украинской милиции, и Владимир Селихов. Все трое в числе 33 наемников в 2020 году были задержаны в Беларуси и переданы России.

УП также идентифицировала других членов «ЧВК Вагнер», в частности, совершавших преступления против гражданских лиц в Украине.

10:10 Дмитрий Медведев встретился в Пекине с лидером КНР Си Цзиньпином

Как передают итайские СМИ, Китай выразил надежду, что обе стороны «украинского конфликта проявят сдержанность и решат проблемы политическим путем».

Ранее Китай неоднократно призывал решить конфликт путем переговоров.

Российские СМИ сообщают, что Медведев передал главе КНР «послание» от Владимира Путина. Его содержание не раскрывается.

09:45 Госдума приняла закон, предусматривающий пожизненное заключение за диверсии

Также устанавливается уголовная ответственность вплоть до пожизненнлго срока за склонение к диверсии и вербовку .

Ранее пожизненный срок был возможен только если диверсионные дествия влекли за собой гибель людей.

09:15 Британская разведка считает, что российские войска в Бахмуте не способны вести уличные бои.

Об этом пишет ССВ, ссылаясь на Минобороны Великобритании.

В сводке говорится, что за последнюю неделю российские военные и наемники-вагнеровцы немного продвинулись на восточной окраине Бахмута и предпринимают попытки приблизиться к жилым кварталам.

Однако, «учитывая, что такой тип ведения боевых действий требует высококвалифицированной пехоты и большого профессионализма младшего командного состава, плохо обученные бойцы "ЧВК Вагнер" и мобилизованные резервисты российской армии вряд ли могут справляться с такими задачами».

09:00 Во время визита в США Зеленский передаст западным партнерам подарок от защитников Бахмута

Владимир Зеленский отвезет в США украинский флаг, который защитники Бахмута попросили передать западным партнерам, помогающим Украине оружием.

Я прошу всех наших людей: где бы вы ни были, пожалуйста, поддерживайте украинских героев, которые держатся против самых жестких атак оккупантов, против наиболее безумных российских ударов. Поддерживайте наш Бахмут — разорванный, но непокоренный — и его защитников. Наши бойцы дали мне сегодня наш флаг и попросили передать его тем, чьи решения очень важны для Украины, для всех наших воинов. Обязательно мы это сделаем. Мы обязательно выстоим. Обязательно получим для Украины необходимую поддержку! Владимир Зеленский

08:40 Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Вашингтон на встречу с главой Белого дома Джо Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о своем визите в Вашингтон.

Направился в США, чтобы укрепить стойкость и обороноспособность Украины. В частности, с Джо Байденом обсудим сотрудничество Украины и США. Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч Владимир Зеленский

Зеленский выступит перед Конгрессом и встретится с президентом США Джо Байденом.

Это первая зарубежная поездка украинского лидера с начала пойны.

Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності 🇺🇦. Зокрема, із @POTUS обговоримо співпрацю 🇺🇦 та 🇺🇸. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 21, 2022

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