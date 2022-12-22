Президент Украины Владимир Зеленский в среду совершил свою первую зарубежную поездку с начала российской агрессии против Киева. Политик посетил Вашингтон и встретился там со своим американским коллегой Джо Байденом, а также обратился к Конгрессу США. Главный итог поездки, планирование которой проходило в режиме строжайшей секретности, — новый пакет военной помощи, который, по мнению части экспертов, может действительно повлиять на ход войны.

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Поездку Владимира Зеленского уже называют исторической. Он выехал за пределы Украины впервые с начала российского вторжения — в первые дни войны он отказался покинуть страну, хотя западные партнеры и предлагали ему эвакуироваться в целях безопасности.

О визите заранее не сообщалось. Как утверждают американские СМИ, из-за угрозы безопасности о графике визита не информировали даже высокопоставленных чиновников. Предполагается, что Зеленский прилетел в Вашингтон на самолете, принадлежащем ВВС США, а вылетел из польского аэропорта Жешув недалеко от границы с Украиной.

Президент США Джо Байден не приехал встречать Владимира Зеленского в аэропорт. Украинский политик встретился с ним уже в Белом доме.

В рамках открытой части встречи Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку Украины и передал ему воинскую награду, принадлежащую украинскому капитану батареи HIMARS. Сам Байден заявил, что для него и США — честь быть на стороне Украины, а речь идет в том числе о борьбе против атак на демократию и ключевые принципы территориальной целостности.

Уже во время первого разговора с Зеленским Байден подтвердил передачу Украине системы ПВО Patriot. Это один из наиболее совершенных комплексов противовоздушной обороны, находящихся на вооружении США. Стоимость одной ракеты, запущенной из этого комплекса, составляет около трех миллионов долларов — а одна батарея может нести до 128 ракет. Кроме того, Patriot может сбивать баллистические ракеты на больших высотах до 20 километров. Ранее в Украине заявляли, что не имеют технической возможности сбивать подобные цели.

Общий объем пакета военной помощи Украине — 1,85 миллиарда долларов. Это больше, чем недавние предыдущие пакеты. Так, в ноябре США выделили Киеву 400 миллионов долларов. Однако в мае речь шла о больше сумме — почти 40 миллиардов долларов.

Вторая важная часть визита Зеленского в Вашингтон — выступление перед членами Конгресса.

«Ваши деньги — не благотворительность, а инвестиции в глобальную безопасность и демократию», — обратился Владимир Зеленский к конгрессменам в рамках совместного заседания обоих палат парламента США — Палаты представителей и Сената.

Речь Зеленского перед парламентариями прозвучала на фоне того, как демократическая партия, представители которой чаще высказываются в защиту поддержки Украины, потеряла контроль над Палатой представителей. Это произошло на так называемых «промежуточных» выборах.

Как сообщает «Голос Америки», за несколько часов до визита Зеленского в Вашингтон республиканец Энди Биггс написал в твиттере, что выступает против «карт-бланша» Украине. Он — один из представителей «Кокуса Свободы», консервативной фракции республиканцев в Палате представителей. Еще несколько конгрессменов от Республиканской партии также заявили журналистам, что не будут поддерживать выделение помощи Украине.

«Голос Америки» пишет, что республиканская партия, вероятно, не будет полностью блокировать получение помощи Киевом — но может сократить ее объемы и использовать этот вопрос в качестве рычага. Их цель — добиться уступок от демократов по республиканским приоритетам, в том числе усиления контроля на границе с Мексикой.

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