302 день войны РФ против Украины. Онлайн RFI

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Овации президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его выступления на совместном заседании Конгресса США в Палате представителей. Вашингтон, США, 21 декабря 2022 года.

22 декабря — 302 день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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09:54 Politico: США признают, что «ситуация в Украине намного лучше, чем ожидалось»

Американское издание Politico отметило настойчивость Зеленского в ходе визита в США. «Публичная линия заключается в том, что любое [мирное] соглашение будет определяться и осуществляться украинцами». Однако, очевидно, что военная поддержка «не может продолжаться бесконечно без ощутимых шагов по дипломатическому завершению конфликта».

Politico пишет, что в течение последних нескольких недель высокопоставленные американские чиновники обсуждали с европейскими и украинскими коллегами предложение из 10 пунктов, которое Зеленский изложил в качестве условий для мирного соглашения. С другой стороны, издание отмечает, что Россия не показала признаков серьезного отношения к этому предложению. Более того, Несмотря на тяжелые потери, «Кремль не показывает признаков отказа от своих усилий по завоеванию Украины».

Так или иначе, с новым республиканским составом Конгресса «темпы роста помощи [Украине], скорее всего, замедлятся». От республиканцев слышны предложения и вовсе полностью сократить помощь Украине. Именно поэтому нынешний состав Конгресса планирует подписать пакет помощи на 45 миллиардов долларов в течение ближайших 48 часов.

В своей речи, обращенной к американскому Конгрессу, Владимир Зеленский поблагодарил законодателей за уже предоставленную помощь и подчеркнул: «Ваши деньги — это не благотворительность. Это инвестиции в глобальную безопасность и демократию, которыми мы распоряжаемся самым ответственным образом».

09:25 Владимир Зеленский выступил в Конгрессе США

Овации президенту Украины Владимиру Зеленскому получает во время его выступления на совместном заседании Конгресса США в Палате представителей. Вашингтон, США, 21 декабря 2022 года. REUTERS - JONATHAN ERNST

09:14 Британская разведка оценила итоги встречи Путина и Лукашенко

Министерство обороны Великобритании полагает, что вооруженные силы Беларуси «вероятно, недавно взяли на себя важную, но более скрытую роль в обучении тысяч недавно мобилизованных россиян». Британская разведка считает, что использование белорусских инструкторов является «попыткой частично восполнить нехватку российских военных инструкторов, многие из которых уже находятся в Украине или погибли».

Британское оборонное ведомство приходит к выводу, что это означает перемену ролей между Россией и Беларусью. Обычно белорусские войска рассматривались Россией как «уступающие ей и их использование в качестве инструкторов свидетельствует о перенапряжении российской военной системы».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 December 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/iZQx8cjrBg



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/PiaGNAZZKt — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 22, 2022

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