Развертывание ЗРК Patriot в Украине — почему это важно

Украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме поблагодарил США за решение поставить в Украину зенитно-ракетные комплексы Patriot («Патриот») и заявил, что эти поставки значительно усилят систему ПВО страны. Передача даже одного комплекса Patriot не переломит ход войны, но имеет важное символическое значение и говорит о решимости Запада увеличивать военную помощь Украине.

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Информация о том, что Украина скорее всего получит от США Patriot, стала появляться в СМИ и соцсетях еще в середине декабря. А 21 декабря Белый дом официально подтвердил, что Patriot отправится в Украину.

Сколько именно комплексов получит Украина, и когда, точно не известно. Судя по размеру нового пакета помощи, выделенной в США (1,85 млрд доларов), речь пока идет об одной установке. Кроме того, украинским военным понадобится несколько месяцев, чтобы научиться ею управлять. Возможно, обучение уже началось — в США или Германии, — но, скорее всего, американский технический персонал не будет принимать в этом участие на территории Украины. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что «передача столь сложного вооружения, обращение с которым требует многомесячной подготовки, будет означать расширение вовлеченности кадровых американских военных в боевые действия».

В Москве уже и раньше выражали недовольство по поводу возможной передачи Украине самой мощной и дорогостоящей системы противоракетной обороны, существующей на данный момент, и назвали ее «провокацией». Что, впрочем, не заставило США отказаться от своего решения.

Что такое Patriot?

ЗРК Patriot — зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны, предназначенный для поражения целей на средних высотах и призванный защищать от нападения крылатых и баллистических ракет, самолетов, вертолетов и беспилотников. Однако высокая стоимость каждой ракеты (3 млн долларов) делает бессмысленным использование комплексов не только против такого дешевого оружия, как дроны, но и против российских крылатых ракет, чья стоимость не превышает 250 000 долларов. Исключением является защита стратегических центров.

С середины 1980-х годов ЗРК Patriot производит американская фирма Raytheon, а уже в начале 1990-х комплексы были использованы в реальных боевых условиях во время войны в Персидском заливе. За двадцать пять лет комплекс был значительно усовершенствован и сегодня развернут в 18 странах (19, если считать Украину).

Неизвестно, какую именно модель Patriot поставят в Украину. Комплексы второго и третьего поколений Patriot PAC-2 и Patriot PAC-3 способны, в отличие от предыдущей модели, перехватывать баллистические ракеты.

«Рatriot PAC-3 может работать по „Искандерам“ (российские баллистические ракеты), по „Кинжалу“ (гиперзвуковая авиационная ракета), по „Циркону“ (гиперзвуковая противокорабельная ракета). Из того, что нам предоставили, это было бы лучшим решением на текущее время», — объяснил в интервью BBC генерал запаса Игорь Романенко, отвечавший за противовоздушную оборону Украины в 2006-2010 годах.

Patriot как символ увеличения западной помощи Украине

Батарея MIM-104 Patriot стоит около 1 млрд долларов США и включает восемь пусковых установок, каждая из которых содержит по 4 или по 16 управляемых ракет. Один комплекс Patriot не сможет переломить ход войны, радиус его действия (до 20 км) в лучшем случае поможет «закрыть» один город. Однако поставка комплекса важна, в первую очередь, потому что Patriot встроится в многоэшелонированную систему ПВО, которую создает Украина. До сих пор в ней не существовало установок, способных защитить города от баллистических ракет.

Кроме того, развертывание ЗРК Patriot имеет большое символическое значение. Оно доказывает, что Запад не намерен отказываться от помощи Украине, и наоборот, наращивает ее в ответ на использование Россией иранского вооружения и массированные обстрелы украинской энергетической инфраструктуры.

Включение Patriot в новый пакет помощи может также стать примером для европейских партнеров. Как пишет украинский «Обозреватель», «западные партнеры прямым текстом говорят, что готовы увеличить объемы военной помощи, но только в рамках текущего ассортимента. Теперь Patriot станет частью этого ассортимента».

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