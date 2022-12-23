Триста третий день войны России против Украины. Онлайн RFI

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23 декабря наступил 303-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время).

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09:57 Владимир Зеленский вернулся в Киев и опубликовал видео из своего рабочего кабинета

Президент Украины сообщил, что после визита в США и приступил к выполнению своих обязанностей.

09:34 «Росавиация» в 50-й раз продлила запрет на полеты в приграничные с Украиной аэропорты

В этот раз ограничения продлены до 2 января 2023 года. Закрытыми останутся аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты, а также аэропорт Симферополя в аннексированном Крыму.

Авиакомпаниям предложено организовать перевозку по альтернативным маршрутам — в Сочи, Минеральные воды, Волгоград, Ставрополь и Москву.

09:03 Утренняя сводка Генштаба ВСУ

Главное:

За прошедшие сутки противник нанес шесть ракетных и шесть авиационных ударов, в частности, по гражданским объектам в Харьковской и Днепропетровской областях. Также враг совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В то же время подразделения ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов в Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Верхнекаменское, Белогоровка, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелов по реактивной и ствольной артиллерии подверглись Марганец Днепропетровской области и Херсон.

На территории республики Беларусь военные комиссариаты проводят проверку приписного состава. Особое внимание уделяется старшим офицерам, состоящим в запасе.

В оккупированном Крыму вражеские подразделения осуществляют инженерное оборудование оборонных позиций вдоль автодороги Красноперекопск — Джанкой.

Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, уничтожила три зенитно-ракетных комплекса и один центр БПЛА противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили три пункта управления, три состава боеприпасов и восемь районов сосредоточения живой силы противника.

08:45 Американский Институт изучения войны: Путин пытается снять с себя ответственность за затяжную войну в Украине

В своем ежедневном обзоре эксперты американского Института изучения войны (ISW) обращают внимание на ряд недавних заявлений Владимира Путина о том, что Россия якобы хочет как можно скорее закончить войну в Украине и не собирается активизировать боевые действия, чтобы избежать «неоправданных потерь».

По мнению аналитиков ISW, эти заявления являются частью консолидированных усилий Кремля по оправданию дорогостоящей войны, которую ведет Путин, перед внутренней российской аудиторией, которой все чаще приходится идти на большие жертвы для достижения нереалистичных целей Кремля.

Российские военные не добились каких-либо значительных побед в Украине с момента захвата Лисичанска 3 июля. Одним из тех, на кого Путин пытается переложить ответственность, считают в ISW, является начальник Генштаба Валерий Герасимов, которого недавно впервые после долгого перерыва показали в телеэфире.

08:22 В Мариуполе начался снос драмтеатра, разрушенного российским авиаударом

Видео сноса накануне опубликовал телеграм-канал «Мариуполь сейчас».

По информации советника законного мэра Мариуполя Петра Андрющенко, демонтажу подлежит задняя и центральная часть театра, однако фронтальную оставят целой как «основу реконструкции». «То есть, демонтируется только те части здания, которые доказывают бомбардировку, а не вымышленный пропагандой подрыв изнутри», — написал он.

Драматический театр Мариуполя, в котором мирные жители укрывались от обстрелов, подвергся российскому авиаудару 16 марта.

ОБСЕ возложила ответственность за взрыв драмтеатра на российскую армию, назвав это военным преступлением. Правозащитная организация Amnesty International в июне также заявила, что театр атаковали российские войска, по всей видимости, намеренно.

По разным оценкам, жертвами атаки стали от нескольких десятков до нескольких сотен человек.

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