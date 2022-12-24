Триста четвертый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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24 декабря — 304-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время).

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11:35 35 человек пострадали при утреннем обстреле Херсона

В результате утреннего обстрела Херсона ранения получили 35 человек, 16 из них находятся в тяжелом состоянии. «Соцсети, скорее всего, обозначат эти фото, как «чувствительный контент». Но это не чувствительный контент — это реальная жизнь Украины и украинцев. Страна-террорист продолжает нести «русский мир» в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийство ради устрашения и удовольствия», — прокомментировал обстрел Владимир Зеленский, приложив к записи фотографии обстрелянного города.

11:10 The Moscow Times: администрация президента РФ запретила провластным СМИ писать о мобилизации

Об этом издание сообщает со ссылкой на собственные источники. По данным журналистов, негласное указание было дано перед новогодними праздниками и может быть связано со слухами о новой волне мобилизации.

До этого мы могли писать и про текущую мобилизацию, и про возможные сценарии и прогнозы. Теперь все прогнозы поставлены на стоп. В требовании говорится, что нельзя цитировать, даже если заявление сделал депутат Госдумы или сенатор, — один из собеседников The Moscow Times.

10:50 Воздушная тревога на юге и востоке Украины

10:47 Министр вооруженных сил Франции 28 декабря посетит Киев

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню 28 декабря отправится в Киев, где встретится с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

10:27 В аннексированной «ЛНР» сообщили о задержании «бывшего боевика „Азова“», готовившего теракты

Как пишет РИА-Новости, задержанный собирал информацию о местах расположении подразделений ВС РФ и местах нахождения чиновников оккупационных администраций. У мужчины было самодельное взрывное устройство.

10:01 Решение о переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола может быть принято до конца года

На заседании исполкома РФС обсудили возможность перехода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола. На фоне российского вторжения в Украину УЕФА наложил запрет на выступление российских сборных и клубов. в случае принятия решения о переходе РФС сначала должен покинуть UEFA. Если будет принято решение о присоединении к Азиатской конфедерации, РФС сперва предстоит выйти из УЕФА, уведомление об этом должно быть подано до 31 декабря. В противном случае сборная России рискует пропустить чемпионат мира-2026.

9:33 Японские компании прекратят страховать суда в водах России и Украины от военного ущерба

С 1 января японские компании перестанут страховать суда в российских и украинских водах от возможного военного ущерба. Об этом сообщает издание «Никкэй». Ожидается, что этот шаг может сказаться на поставках в Японию сжиженного природного газа в рамках проекта «Сахалин-2», который обеспечивает Японии около 9% этого ресурса.

9:16 Роскомнадзор заблокировал новый сайт телеканала «Дождь»

Новый сайт телеканала tvrain.tv доступен в России только с vpn. Не сообщается, по запросу какого органа он доступ был ограничен. Старый сайт телеканала был заблокирован в марте 2022 года по требованию Генпрокуратуры.

9:04 В Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии

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