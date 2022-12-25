Как украинские военнослужащие встречают Рождество на фронте: фото
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В Украине все больше людей в последнее время празднуют Рождество по Григорианскому календарю, 25 декабря. В этом году многие верующие в Украине встречают Рождество на фронте.
В районе Бахмута продолжаются ожесточенные бои. На фото — служащий подразделения особого назначения МВД Украины «Днепр-1» рядом с украшенной рождественской елкой в траншее недалеко от Бахмута.
В канун Рождества группа артистов приехала к солдатам Национальной гвардии на позиции в Харьковской области.
Священник Православной церкви Украины отец Александр провел рождественскую службу на передовой в Харьковской области.
Служащий территориальной обороны Украины разговаривает по видеосвязи с семьей во время рождественского ужина в Константиновке, в 25 километрах к западу от Бахмута.
Украинские военнослужащие за рождественским ужином в неназванном месте. Фото предоставлено генштабом ВСУ.
Накануне в своем рождественском приветствии президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы встречают Рождество все вместе, кто бы где ни находился. «Кто-то увидит сегодня первую звезду в небе над Бахмутом, Рубежным, Кременной. Кто-то встретит праздник в чужих домах, но не у чужих людей — у украинцев, приютивших украинцев. Кто-то услышит „Щедрик“ (рождественская украинская народная песня — RFI) на другом языке — в Варшаве, Берлине, Лондоне, Нью-Йорке, Торонто и многих других городах и странах. А кто-то встретит это Рождество в неволе, но пусть помнит, что мы придем за всеми нашими людьми, мы вернем свободу всем украинцам и украинкам», — пообещал глава украинского государства.
«Мы будем отмечать свои праздники, как обычно. Мы будем улыбаться и радоваться. Как обычно. Отличие одно: мы не будем ждать чуда, ведь мы творим его сами», — сказал украинский президент.
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