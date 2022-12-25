Папа Франциск в послании «Граду и миру» снова призвал положить конец российско-украинской войне

В своем традиционном рождественском послании Urbi et Orbi («Граду и миру») Папа римский Франциск в очередной раз призвал к немедленному прекращению российско-украинской войны.

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«Да просветит [Господь] разум имеющих власть заставить замолчать оружие и немедленно положить конец этой бессмысленной войне», — сказал Папа Франциск 25 декабря, обращаясь с рождественским посланием с балкона собора Святого Петра в Ватикане (цитата по Vatican News).

Глава Римской католической церкви в своем послании напомнил о том, что украинцы «проживают это Рождество в темноте, на холоде и вдали от своих домов из-за разрушений, вызванных десятью месяцами войны». Понтифик призвал помочь страдающим «конкретными жестами солидарности».

Папа римский также напомнил о проблеме голода в ряде регионов мира, которую еще больше обострила война России против Украины. «Как известно, любая война провоцирует голод и использует саму пищу как оружие, препятствуя её распределению среди уже страдающего населения», — сказал он, призвав приложить усилия к тому, чтобы «продовольствие стало лишь инструментом мира».

В своем рождественском послании Папа Франциск упомянул о других конфликтах, например в Сирии и Йемене, призвал к «примирению» в Бирме (Мьянме) и Иране.

Папа Франциск снова напрямую не осудил Россию за вторжение

В своем рождественском обращении понтифик, как и множество раз ранее, призвал к прекращению военных действий в Украине, но не осудил напрямую Россию, не обозначил роль России как агрессора, за что его неоднократно подвергали критике. В послании «Граду и миру», значительная часть которого была посвящена войне РФ против Украины, Россия и вовсе не упоминается ни разу.

К Путину понтифик ранее публично обращался с призывом «остановить спираль насилия и смерти, в том числе и ради собственного народа». Одновременно он направил президенту Украины Владимиру Зеленскому призыв «быть открытым к серьезным мирным предложениям».

В ноябре этого года корреспондент американского журнала America в Ватикане Джерард О’Коннелл, задавая вопрос Папе Франциску, отметил, что многие «были сбиты с толку» кажущимся нежеланием понтифика критиковать Россию за ее агрессию против Украины и использованием вместо этого общих слов о необходимости прекращения войны.

Папа Римский на это ответил: «Иногда я стараюсь не уточнять, а скорее осудить в целом, чтобы не обидеть, хотя и так известно, кого я осуждаю. Не обязательно, чтобы я называл имя и фамилию». Также Папа Франциск отметил, что когда он говорит об украинцах, он говорит о народе-мученике. «Если есть народ-мученик, значит есть тот, что его мучает», — сказал он в том интервью журналу America.

Ранее в Ватикане заявляли, что готовы стать площадкой для проведения переговоров между РФ и Украиной.

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