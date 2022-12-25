305 день войны РФ против Украины. Онлайн RFI

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Украинский танк наносит удары по российским позициям под Харьковом 24 декабря

25 декабря — 305-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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10:00 В Киеве пообещали поставить электричество во все районы города в Рождество

Об этом сообщает директор по коммуникациям компании СКМ Наталья Емченко, слова которой приводит УНИАН.

«В Киеве сегодня все районы должны быть более менее с электричеством. Не на 100%, но при современных условиях - его должно быть достаточно», – рассказала она.

Впрочем, аварийных отключений 25 декабря не исключается.

Напомним, ранее после массированных российских авиаударов по критической инфраструктуре Украины в Киеве не хватало до 50% необходимых мощностей. Сообщалось о приостановке движения наземного электротранспорта.

09:30 По всей Украине сегодня утром объявлена воздушная тревога. Она может быть связана с взлетом истребителей в Беларуси

Об этом сообщают украинские СМИ. Как уточняет УНИАН, речь идет о взлете в том числе МиГ – 31, которые могут нести ракеты «Кинжал».

Воздушная тревога была объявлена в 9:28 утра по местному времени.

Telegram-канал «Беларускі Гаюн» утверждает, что позже – около 10 утра – в Беларуси взлет совершил также истребитель сопровождения.

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