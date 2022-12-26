Киев инициирует процесс с целью исключения России из ООН — МИД Украины

Киев инициирует процесс с целью лишения РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключения России из ООН в целом. Об этом говорится в заявлении МИД Украины от 26 декабря.

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Министерство иностранных дел Украины призывает страны-члены ООН не только лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза ООН, но также исключить Россию из организации в целом.

Киев инициирует «сложный процесс», направленный на достижение этих целей и готов сотрудничать с другими странами «для совместной защиты Устава ООН и международного права от деструктивного влияния Российской Федерации», говорится в заявлении МИД Украины.

«Исходим из того, что исключение Российской Федерации из Совета Безопасности ООН не будет иметь обратной силы для ранее принятых решений этого органа и не повлечет за собой отмену или пересмотр принятых до сих пор резолюций Совета Безопасности», — говорится в заявлении.

После этого Россия, чтобы вернуться в ООН, должна пройти тот же международно-правовой путь, что и другие страны, но возвращение России в ООН должно рассматриваться только в случае ее соответствия критериям членства в организации, подчеркивается в заявлении МИД Украины.

Аргументы Киева

В МИД Украины настаивают, что Россия в 1991 году стала постоянным членом Совбеза ООН в обход процедур Устава ООН.

«Это произошло на основании обычного письма президента РСФСР Бориса Ельцина генеральному секретарю ООН, отправленного 24 декабря, 31 год назад. Действующий Устав ООН не содержит слов „Российская Федерация“. Эти слова отсутствуют, в частности, в статье 23 Устава, где перечислены постоянные члены Совета Безопасности ООН», — говорится в заявлении МИД Украины.

В ведомстве отмечают, что обращение РФ о намерении продлить членство Советского Союза в ООН должны были рассмотреть Совбез и Генассамблея. Ведь Устав ООН предусматривает, что прием миролюбивых государств в ООН осуществляется решением Генассамблеи по рекомендации Совбеза, и только так, продолжает украинское внешнеполитическое ведомство.

«Это был законный путь, по которому, в частности, пошли новообразованные государства-члены ООН Чехия и Словакия после прекращения существования государства-члена ООН под названием „Чехословакия“», — говорят в МИД Украины.

«Российская Федерация так и не прошла юридическую процедуру приема в члены и поэтому незаконно занимает место СССР в Совете Безопасности ООН. (…) Россия является узурпатором места Советского Союза в Совете Безопасности ООН», — настаивают в Киеве.

В заявлении также подчеркивается, что «три десятилетия незаконного присутствия [России] в ООН отмечены войнами и захватом территорий других стран, насильственным изменением международно признанных границ и попытками удовлетворить свои захватнические и неоимперские амбиции».

Ведомство отмечает, что РФ с 1991 года 31 раз применила право вето в Совете Безопасности ООН, почти в два раза больше, чем любой другой постоянный член Совбеза. Одним из ярких примеров «злоупотреблений правом вето» со стороны РФ в Украине называют блокирование резолюции о создании трибунала для расследования катастрофы MH17.

Призывы к реформе СБ ООН

Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов, пятерка постоянных членов Совбеза обладает правом вето. Речь идет о США, Франции, Великобритании, Китае и РФ. К лишению РФ статуса в Совете Безопасности ранее призывал президент Украины Владимир Зеленский. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что следовало бы установить механизм приостановки членства России в Совбезе ООН.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц выступали за реформы и расширение состава Совета Безопасности ООН. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в середине декабря на брифинге, что «если бы был способ исключить России из Совета безопасности ООН, мы бы немедленно

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