306 день войны РФ против Украины. Онлайн RFI

Рождественские колядки в киевском метро во время воздушной тревоги. 25 декабря, 2022.

26 декабря — 306-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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13:41 Казахстан передал 41 генератор для больниц Украины

Украинский Минздрав подтвердил получение 41 генератора медицинских учреждений от Казахстана. Агрегаты планируется направить в Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую области. «Каждый генератор — это гарантия бесперебойной работы операционных, реанимаций и кислородных станций», — подчеркнул министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

13:20 ФСБ отчиталась об убийстве четырех украинских «диверсантов»

Федеральная служба безопасности заявила, что пресекла попытку четырех украинских «диверсантов» пересечь границу с РФ в районе Брянской области. По утверждению силовиков, украинцы имели при себе «немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и боеприпасы к ним, приборы связи и навигации» и «четыре самодельных взрывных устройства общей мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте».

ФСБ при этом заявил «ликвидации», то есть убийстве диверсантов. На видео, опубликованном спецслужбой видны тела четырех человек в камуфляже.

12:58 В Днепре снесли памятники Максиму Горькому и Валерию Чкалову

В Днепре продолжается снос памятников российским и советским историческим фигурам. Уже демонтированы монументы поэту Александру Пушкину и пионеру Володе Дубинину. За сегодняшний день снесены памятники писателю Максиму Горькому и летчику Валерию Чкалову.

По сведениям Dneprcity, далее городские власти планируют убрать монументы стрелка Александра Матросова и советского генерала Ефима Пушкина.

12:31 Жительница Екатеринбурга получила повестку на умершего в двухлетнем возрасте сына

Издание «Е1» написало о том, что жительница Екатеринбурга получила повестку на имя умершего в младенчестве сына. Двухлетний Сергей умер в 2009 году от водянки головного мозга. Однако местный военкомат считает, что ему нужно явиться на призывной пункт 26 января к восьми утра, и предупреждает об ответсвенности за нарушение правил воинского учета.

12:14 Кадры боев в Бахмуте — самой горячей точке противостояния сил РФ и Украины

11:47 Российское наступление на Лиман провалилось

Глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай заявил, что контрнаступательные действия ВСУ помешали российским планам атаковать Лиман в Донецкой области со стороны Луганска. По словам Гайдая, украинское командование вовремя вычислило планы противника и пресекло их.

11:12 «Можем объяснить»: на похороны бойца ЧВК «Вагнер» набирали массовку

По сведениям телеграм-канала «Можем объяснить», 50 человек присутствовавших на похоронах убитого наемника из ЧВК «Вагнер», являлись нанятой массовкой. Издание ссылается на комментарии петербуржца, который получил за посещение церемонии деньги.

Похороны Дмитрия Меньшикова, 31-летнего заключенного, отбывавшего наказание за сбыт наркотиков, прошли на Белоостровском кладбище в Санкт-Петербурге. На мероприятии присуствовал лично Пригожин. Глава ЧВК «Вагнер» настаивал, чтобы захоронение было осуществлено на аллее героев, однако власти Петербурга заверили его, что такой аллеи не существует. Тем не менее кадры в некоторых фотоагентствах подписаны именно так. Пригожин продолжает конфликтовать с губернатором Петербурга Бегловым, в том числе и по поводу проведения похорон бойца его военизированного банформирования.

10:55 «Укрэнерго»: аварийные отключения сохраняются в Киеве и 5 областях Украины

Энергетическая система Украины продолжает испытывать существенный дефицит мощностей из-за повреждения магистральных сетей российскими обстрелами. Аварийные отключения действуют в тех областях, которые превышают установленные лимиты — Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Львовской, Киевской областях и в Киеве.

10:35 Дело по поджогу военкомата переквалифицировали в терроризм

Два жителя Нижневартовска, подозреваемые в поджоге военкомата, теперь проходят по делу о терроризме.

Следствие решило ужесточить обвинение Владиславу Борисенко и Василию Гаврилишену.

Ранее подозрение заключалось в умышленном уничтожении имущества и хулиганстве. Теперь Центральный окружной военный суд подозревает мужчин в «теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору». Наказание предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

10:04 Похороны наемника ЧВК «Вагнер»

Курсанты военной академии на похоронах Дмитрия Меньшикова, наемника ЧВК «Вагнер», погибшего на территории Украины, на кладбище в Санкт-Петербурге, Россия 24 декабря 2022 года. REUTERS - IGOR RUSSAK

09:44 Следственный комитет РФ сообщил о задержании «вербовщиков», искавших наемников для военных действий в Сирии и Украине

СК РФ заявил, что в Ханты-Мансийском автономном округе задержаны участники «террористического сообщества», которые занимались вербовкой и отправкой граждан России для участия в военных действиях против российских вооруженных сил на территории Сирии и Украины. Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям о терроризме.

Следствие предполагает, что всего сообщество функционировало на протяжении двенадцати лет и в него входило 19 человек. При этом восемь человек продолжают находиться в международном розыске, остальных задерживали на протяжении последнего года.

09:27 Генштаб ВСУ: в Горловке медперсонал обязали сдавать кровь для раненых российских военных

За прошедшие сутки Россия нанесла 1 авиационный и 5 ракетных ударов, совершила более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

из реактивных систем залпового огня. Подразделения ВСУ отбили российские атаки в Луганской и Донецкой областях.

Российская армия вела обстрелы Сумской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях Россия обстреляла позиции ВСУ в районах более 20 населенных пунктов Донецкой области .

. Российские военные продолжают вести артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсонской области и Херсона.

Армия РФ продолжает нести потери. В Старобельске Луганской области, в оборудованный оккупантами военный госпиталь, за последнее время доставлено около 50 тяжелораненых военнослужащих. В Горловке Донецкой области, из-за недостатка донорской крови, всех работников медицинских учреждений обязали сдавать кровь в соответствии с составленным графиком .

. Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения российских военных и техники. Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 9 пунктов управления, 2 района сосредоточения российских военнослужащих и 2 других важных объекта.

09:09 Российский военный аэродром в Энгельсе снова атакован дронами

По данным Министерства обороны России, опубликованного сегодня утром, 26 декабря в 01:35 по московскому времени на малой высоте был сбит беспилотный аппарат. Погибли трое военнослужащих. Атака на авиабазу стратегической авиации в Энгельсе происходит уже второй раз за месяц.

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