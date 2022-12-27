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В прошлое воскресенье, 25 декабря, христиане по всему миру отметили Рождество по григорианскому календарю. Отпраздновали его в эту дату в том числе и в Украине, хотя раньше верующие в стране предпочитали другой день — 7 января. В этом году на фоне российской агрессии Православная церковь Украины специальным решением позволила своим прихожанам праздновать Рождество по «западному» стилю. Формально речь идет лишь о «битве календарей» — григорианского и юлианского. Но причина такого изменения — прежде всего политическая, констатируют СМИ.

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Рождество в Украине в этом году отметили в контексте военной агрессии России. Солдаты отмечали один из главных христианских праздников в окопах, а жителям Киева сделали подарок энергетики. Свет в столице Украины, несмотря на обстрелы, пообещали не выключать целые сутки. Позже это объяснили тем, что в системе хватало мощности — ведь 24 и 25 декабря в стране были выходные, и промышленность не работала.

За несколько дней до 25 декабря украинские власти провели опрос населения в приложении Дия — когда именно нужно праздновать Рождество. Около 60% — 383 тысячи человек — выбрали 25 декабря, а 7 января оказалось на втором месте.

Украинские власти даже провели опрос населения, чтобы понять, какую дату предпочитают украинцы. Проголосовать можно было в приложении Дiа. Около 60% — 383 тысячи человек — выбрали 25 декабря, а 7 января оказалось на втором месте. За обе даты высказались 12% украинцев, еще три — вообще решили Рождество не праздновать.

Исторически Русская Православная Церковь вместе с рядом других церквей отмечают Рождество почти на две недели позже, чем в остальном мире, из-за разницы календарей. Григорианский календарь, введенный в 1582 году папой римским Григорием XIII, «обгоняет» юлианский — введенный Юлием Цезарем — на 13 дней. Дело в том, что в РПЦ не приняли григорианскую реформу, которая сделала календарь более точным, и продолжают жить по «старому стилю» — тогда как в РСФСР с юлианского календаря на григорианский перешли в 1918 году.

Главная разница между юлианским и григорианским календарями — в средней продолжительности года, включая високосные. В юлианском календаре она примерно на десять минут короче, чем продолжительность солнечного года. Из-за этого юлианский календарь отстает от григорианского на 13 дней — и в будущем этот разрыв будет расти. Правда, не слишком значительно — в 2500 году разрыв составит 17 дней.

Нередко в СМИ пишут, что 25 декабря отмечается «католическое Рождество», а 7 — «православное». На самом деле это неточно — в частности, греко-католики отмечают Рождество 7 января, а 25 декабря — протестанты и лютеране.

В этом году службы в украинских храмах провели 25 декабря — но повторятся они и в январе. Обе даты являются государственными выходными с 2017 года. Тогда это был «своеобразный шаг навстречу украинским католикам и протестантским конфессиям», отмечает РБК-Украина.

Украинский «Пятый канал» пишет со ссылкой на вице-президента Украинской ассоциации религиоведов Людмилу Филиппович, что для жителей страны переход на 25 декабря — это прежде всего решение «дистанцироваться от постоветщины» и попытка идентифицировать себя с европейскими традициями и культурой.

Отношение к Российской православной церкви с начала войны в Украине ожидаемо ухудшилось. Патриарх Кирилл открыто заявил, что смерть на войне против Киева «смывает все грехи», что вызвало гнев и неприязнь в украинском обществе. В ноябре в Верховную Раду внесли законопроект, который предложил запретить деятельность РПЦ на территории Украины.

Однако на практике переход в 25 декабря, который поддерживает большинство украинцев, вызывает сложности. Ведь менять придется не только день празднования Рождества, но и даты всех религиозных праздников. В православной церкви Украины объявили, что такой сценарий возможен — но решение еще не принято.

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