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307-й день войны РФ против Украины. Онлайн RFI

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Украинские солдаты из 43-й тяжелой артиллерийской бригады выпускают ракету из самоходной пушки 2S7 «Пион» во время интенсивного обстрела на линии фронта в Бахмуте, Украина, 26 декабря 2022 года.
Украинские солдаты из 43-й тяжелой артиллерийской бригады выпускают ракету из самоходной пушки 2S7 «Пион» во время интенсивного обстрела на линии фронта в Бахмуте, Украина, 26 декабря 2022 года. REUTERS - CLODAGH KILCOYNE
RFI
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27 декабря — 307-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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12:33 Путин позвонил девочке из Запорожской области и попросил прислать ему «огурчиков»

12:22 Путин и Лукашенко провели отдельную встречу в рамках неформального саммита лидеров СНГ

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко в рамках неформального саммита глав государств СНГ в Санкт-Петербурге. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, Россия, 27 декабря 2022 года.
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко в рамках неформального саммита глав государств СНГ в Санкт-Петербурге. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, Россия, 27 декабря 2022 года. via REUTERS - SPUTNIK

11:48 «Скат media»: житель Белгорода оштрафован за плакат «Обними меня, если ты за мир» 

Активисту из Белгорода Андрею Калашникову назначили штраф в 40 тысяч рублей за пикет с плакатом «Обними меня, если ты за мир».

Приговор был основан на протоколе белгородского полицейского, который не являясь экспертом посчитал, что «плакат дискредитирует армию РФ». Просьбу защиты о проведении лингвистической экспертизы судья отклонила. Защита планирует подавать апелляцию.

11:15 «Укрэнерго»: дефицит мощностей энергосистемы Украины сократился

В связи с повышением объемов производства электростанций дефицит энергетической системы страны сократился. «Укрэнерго» сообщает, что блок одной из ТЭС подключен заново после аварийного отключения. 

Тем не менее недостаток энергии сохраняется, что связано в том числе с возросшими потребностями. Восстановление энергетической инфраструктуры на деокупированных от российских военных территориях требует дополнительных мощностей.

10:56 ФСБ отчиталась об убийстве двух россиян,«планировавших поджечь военкомат»

40-летний Мурат Шадов и 55-летний Тимур Маршенкулов были убиты сотрудниками ФСБ при задержании в Кабардино-Балкарии. По версии спецслужбы, подозреваемые планировали поджечь военкомат в Чегеме. Издание Baza сообщает, что задержание происходило в лесу на окраине Нальчика.

ФСБ заявляет, что Шадов и Маршенкулов оказали сопротивление и что у них был обнаружен автомат Калашникова, пистолет Макарова и самодельная взрывчатка.

10:25 СБУ разоблачила во время войны более тысячи двухсот агитаторов, распространявших в интернете фейки о войне в Украине

Специалисты СБУ по кибербезопасности с начала полномасштабного российского вторжения разоблачили более 1200 агитаторов, которые распространяли в интернете фейки и российские нарративы. Почти 600 из них  уже получили официальное уведомление о подозрении. Начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в эфире телеканала «Мы-Украина» заявил: «СБУ выявляет предателей, вражеских агитаторов и коллаборационистов, действующих в интернет-пространстве. Сегодня у нас почти 1200 уголовных производств по ним, 600 фигурантам сообщено о подозрениях и почти 230 приговорены к различным срокам заключения».

Витюк отметил, что урон от информационных диверсий значительно снижен по сравнению с периодом начала вторжения. Кроме того, СБУ стремиться работать на предотвращение таких диверсий и проводит собственные специальные информационные операции, направленные на уменьшение влияния российской пропаганды. По мнению Витюка, высокие результаты киберсопротивления — результат взаимодействия многих людей и организаций, которых он назвал «кибертеробороной».

  • 45 больших ботоферм заблокировано СБУ в течение года
  • закрыто более 2 миллионов фейковых аккаунтов
  • заблокировано более 500 пророссийских Youtube-каналов с аудиторией более 15 млн подписчиков 
  • закрыто около 1000 информационных ресурсов

10:14 Россиянина приговорили к 1 году и 8 месяцам за отказ участвовать в военных действиях

Согласно тексту обвинения, военнослужащий Алексей Бреусов 6 октября отказался участвовать в военных действиях в Украине. Суд Петропавловска-Камчатского признал Бреусова виновным в «в нарушение устава внутренней службы в ВС РФ, а также дисциплинарного права ВС РФ» и приговорил его к 1 году и 8 месяцам колонии-поселения. Осужденный уже подал апелляцию в Тихоокеанский флотский суд.

09:49 Разведка Украины: Россия назначила нового командующего Западного военного округа

Им стал генерал-лейтенант Евгений Никифоров, ранее занимавший должность начальника штаба и первого заместителя командующими войсками восточного ВО. Никифоров заменил на посту командующего Западным ВО снятого с должности генерал-полковника Сергея Кузовлева.

Украинская спецслужба подчеркивает, что формальной причиной увольнения Кузовлева стал провал подготовки наступления на Лиманском направлении, однако по факту — это проявление внутриполитической борьбы в высшем руководстве РФ. Военного из окружения Шойгу Герасимова заменили на кандидата от группы Суровикина и Пригожина.

09:37 Жительница Бахмута держит необходимые для обогрева дрова, нарубленные с дерева, упавшего от российского удара

 

Местная жительница держит необходимые для обогрева дрова, нарубленные с дерева, упавшего от российского удара. Бахмут, Украина, 26 декабря 2022 года.
Местная жительница держит необходимые для обогрева дрова, нарубленные с дерева, упавшего от российского удара. Бахмут, Украина, 26 декабря 2022 года. REUTERS - CLODAGH KILCOYNE

 

09:16 Британская разведка о ситуации на фронте

Из сводки британской разведки следует, что в течение последних 48 часов боевые действия по-прежнему развернуты вокруг Бахмутского сектора Донецкой области и около Сватово — в Луганской. Россия продолжает осуществлять частые небольшие атаки в этих районах, хотя территория фактически не перешла в другие руки.

По предположению Министерства обороны Великобритании, среди российских войск, недавно переброшенных в Беларусь были части 1-й гвардейской танковой армии РФ. Скорее всего, это формирование проводило учения перед отправкой, но вряд ли сопровождалось поддерживающим подразделением, необходимым для обеспечения боеспособности.

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