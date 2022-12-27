307-й день войны РФ против Украины. Онлайн RFI

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Украинские солдаты из 43-й тяжелой артиллерийской бригады выпускают ракету из самоходной пушки 2S7 «Пион» во время интенсивного обстрела на линии фронта в Бахмуте, Украина, 26 декабря 2022 года.

27 декабря — 307-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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12:33 Путин позвонил девочке из Запорожской области и попросил прислать ему «огурчиков»

12:22 Путин и Лукашенко провели отдельную встречу в рамках неформального саммита лидеров СНГ

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко в рамках неформального саммита глав государств СНГ в Санкт-Петербурге. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, Россия, 27 декабря 2022 года. via REUTERS - SPUTNIK

11:48 «Скат media»: житель Белгорода оштрафован за плакат «Обними меня, если ты за мир»

Активисту из Белгорода Андрею Калашникову назначили штраф в 40 тысяч рублей за пикет с плакатом «Обними меня, если ты за мир».

Приговор был основан на протоколе белгородского полицейского, который не являясь экспертом посчитал, что «плакат дискредитирует армию РФ». Просьбу защиты о проведении лингвистической экспертизы судья отклонила. Защита планирует подавать апелляцию.

11:15 «Укрэнерго»: дефицит мощностей энергосистемы Украины сократился

В связи с повышением объемов производства электростанций дефицит энергетической системы страны сократился. «Укрэнерго» сообщает, что блок одной из ТЭС подключен заново после аварийного отключения.

Тем не менее недостаток энергии сохраняется, что связано в том числе с возросшими потребностями. Восстановление энергетической инфраструктуры на деокупированных от российских военных территориях требует дополнительных мощностей.

10:56 ФСБ отчиталась об убийстве двух россиян,«планировавших поджечь военкомат»

40-летний Мурат Шадов и 55-летний Тимур Маршенкулов были убиты сотрудниками ФСБ при задержании в Кабардино-Балкарии. По версии спецслужбы, подозреваемые планировали поджечь военкомат в Чегеме. Издание Baza сообщает, что задержание происходило в лесу на окраине Нальчика.

ФСБ заявляет, что Шадов и Маршенкулов оказали сопротивление и что у них был обнаружен автомат Калашникова, пистолет Макарова и самодельная взрывчатка.

10:25 СБУ разоблачила во время войны более тысячи двухсот агитаторов, распространявших в интернете фейки о войне в Украине

Специалисты СБУ по кибербезопасности с начала полномасштабного российского вторжения разоблачили более 1200 агитаторов, которые распространяли в интернете фейки и российские нарративы. Почти 600 из них уже получили официальное уведомление о подозрении. Начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в эфире телеканала «Мы-Украина» заявил: «СБУ выявляет предателей, вражеских агитаторов и коллаборационистов, действующих в интернет-пространстве. Сегодня у нас почти 1200 уголовных производств по ним, 600 фигурантам сообщено о подозрениях и почти 230 приговорены к различным срокам заключения».

Витюк отметил, что урон от информационных диверсий значительно снижен по сравнению с периодом начала вторжения. Кроме того, СБУ стремиться работать на предотвращение таких диверсий и проводит собственные специальные информационные операции, направленные на уменьшение влияния российской пропаганды. По мнению Витюка, высокие результаты киберсопротивления — результат взаимодействия многих людей и организаций, которых он назвал «кибертеробороной».

45 больших ботоферм заблокировано СБУ в течение года

заблокировано СБУ в течение года закрыто более 2 миллионов фейковых аккаунтов

заблокировано более 500 пророссийских Youtube-каналов с аудиторией более 15 млн подписчиков

с аудиторией более 15 млн подписчиков закрыто около 1000 информационных ресурсов

10:14 Россиянина приговорили к 1 году и 8 месяцам за отказ участвовать в военных действиях

Согласно тексту обвинения, военнослужащий Алексей Бреусов 6 октября отказался участвовать в военных действиях в Украине. Суд Петропавловска-Камчатского признал Бреусова виновным в «в нарушение устава внутренней службы в ВС РФ, а также дисциплинарного права ВС РФ» и приговорил его к 1 году и 8 месяцам колонии-поселения. Осужденный уже подал апелляцию в Тихоокеанский флотский суд.

09:49 Разведка Украины: Россия назначила нового командующего Западного военного округа

Им стал генерал-лейтенант Евгений Никифоров, ранее занимавший должность начальника штаба и первого заместителя командующими войсками восточного ВО. Никифоров заменил на посту командующего Западным ВО снятого с должности генерал-полковника Сергея Кузовлева.

Украинская спецслужба подчеркивает, что формальной причиной увольнения Кузовлева стал провал подготовки наступления на Лиманском направлении, однако по факту — это проявление внутриполитической борьбы в высшем руководстве РФ. Военного из окружения Шойгу Герасимова заменили на кандидата от группы Суровикина и Пригожина.

09:37 Жительница Бахмута держит необходимые для обогрева дрова, нарубленные с дерева, упавшего от российского удара

Местная жительница держит необходимые для обогрева дрова, нарубленные с дерева, упавшего от российского удара. Бахмут, Украина, 26 декабря 2022 года. REUTERS - CLODAGH KILCOYNE

09:16 Британская разведка о ситуации на фронте

Из сводки британской разведки следует, что в течение последних 48 часов боевые действия по-прежнему развернуты вокруг Бахмутского сектора Донецкой области и около Сватово — в Луганской. Россия продолжает осуществлять частые небольшие атаки в этих районах, хотя территория фактически не перешла в другие руки.

По предположению Министерства обороны Великобритании, среди российских войск, недавно переброшенных в Беларусь были части 1-й гвардейской танковой армии РФ. Скорее всего, это формирование проводило учения перед отправкой, но вряд ли сопровождалось поддерживающим подразделением, необходимым для обеспечения боеспособности.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 December 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/tmY17jcQQk



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/zSgoRgPkUe — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 27, 2022

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