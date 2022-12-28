Министр вооруженных сил Франции прибыл с визитом в Киев

Глава французского министерства вооруженных сил Себастьян Лекорню сегодня, 28 декабря, посещает Киев, чтобы вновь заверить Украину в поддержке со стороны Франции и почтить память украинских военных, погибших в боях.

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Это первый визит Себастьяна Лекорню в Киев после его назначения на пост министра в мае.

О планах министра посетить Киев стало известно несколько дней назад после того, как президент Украины Владимир Зеленский побывал в Вашингтоне. В своем твиттере Лекорню написал, что отправится в столицу Украины после поездки в Польшу. О программе визита Лекорню было известно лишь, что он планирует встретиться со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Puis, je serai à Kiev mercredi pour une réunion de travail avec @oleksiireznikov. Notre soutien à l’Ukraine est continu depuis le début de la guerre. https://t.co/ugAd7tDdBj — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) December 26, 2022

По сообщениям французских СМИ, Франция не так давно поставила Украине ракетные установки и батареи Crotale, а также обещала другое оружие, включая пушки Caesar. Восемнадцать таких орудий уже поставлены, предполагается что могут быть поставлены еще 6-12.

28 декабря Себастьян Лекорню от имени Франции возложил цветы к Стене памяти героев в Киеве.

Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, est arrivé à Kiev pic.twitter.com/nxEDoAlShb — BFMTV (@BFMTV) December 28, 2022

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