Министр вооруженных сил Франции прибыл с визитом в Киев

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Sebastien Lecornu, ministre des Outre-mer, le 3 octobre 2020.
Sebastien Lecornu, ministre des Outre-mer, le 3 octobre 2020. GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP
RFI
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Глава французского министерства вооруженных сил Себастьян Лекорню сегодня, 28 декабря, посещает Киев, чтобы вновь заверить Украину в поддержке со стороны Франции и почтить память украинских военных, погибших в боях.

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Это первый визит Себастьяна Лекорню в Киев после его назначения на пост министра в мае.

О планах министра посетить Киев стало известно несколько дней назад после того, как президент Украины Владимир Зеленский побывал в Вашингтоне. В своем твиттере Лекорню написал, что отправится в столицу Украины после поездки в Польшу. О программе визита Лекорню было известно лишь, что он планирует встретиться со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.

По сообщениям французских СМИ, Франция не так давно поставила Украине ракетные установки и батареи Crotale, а также обещала другое оружие, включая пушки Caesar. Восемнадцать таких орудий уже поставлены, предполагается что могут быть поставлены еще 6-12.

 

28 декабря Себастьян Лекорню от имени Франции возложил цветы к Стене памяти героев в Киеве.

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