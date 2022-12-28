308-й день войны РФ против Украины. Онлайн RFI

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28 декабря — 308-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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09:55 Украинский Генеральный штаб опубликовал ежедневную сводку

Главное:

Войска РФ за сутки нанесли один ракетный удар и 33 обстрела территории Украины из систем залпового огня. Речь идет об обстрелах гражданской инфраструктуры

Продолжаются попытки наступления российских войск в Луганской и Донецкой областях Украины

Украинские подразделения нанесли за последние 24 часа удары по пунктам управления и районам сосредоточения живой силы российской армии.

09:40 Британская разведка выпустила ежедневный доклад о ситуации на фронте

Как отмечают в военном ведомстве Великобритании, в последние дни Россия, вероятно, усилила присутствие рядом с Кременной — городе в Северодонецком районе Луганской области Украины. Это произошло на фоне усиления давления со стороны Киева

Кременная находится под контролем российской армии. Удержание этого города — одна из ключевых задач для России, считают в Великобритании. Это связно с логистическим значением Кременной.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 December 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/KOvHhO8Y9i



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/otCtc6tEr4 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 28, 2022

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